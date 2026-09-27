Daně půjdou nahoru, připustila Schillerová. Zmínila investiční byty i škodlivé látky
- Vláda původně slibovala, že daně zvyšovat nebude.
- Ministryně financí Alena Schillerová ale připouští růst některých sazeb.
- Pomoci mají i úspory, dohromady chce získat nejméně 20 miliard korun.
Zvýšení některých daní se podle ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) nebude možné vyhnout. Týkat by se to mohlo například daně spotřební, rafinérské a další. Nyní ministryně připravuje další varianty, řekla v Nedělní debatě v České televizi. Připravují se podle ní možné varianty, zmínila například zdanění investičních bytů či některých návykových a škodlivých látek. Podle bývalého ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) by zvýšení některých daní nepřineslo zásadní úsporu.
Kombinací zvýšení příjmů a snížení výdajů by se podle Schillerové mohlo v rozpočtu ušetřit 20 miliard korun, možná i více. Zhruba polovinu by podle ní přitom mohlo způsobit navýšení příjmů, tedy daní. Schillerová má zpracovaný komplex opatření a vyčíslení, kolik by mohly přinést peněz. O nejlepších řešeních pak bude informovat koalici.
„Především to budou daně o kterých mluvím. To znamená spotřební, máme rafinérskou, chystáme některé další, protože máme oblasti, kde se nebývalým způsobem zvedal zisk,“ řekla Schillerová. O jaké další oblasti by se ale mohlo jednat, neupřesnila.
Superhrubá mzda se vracet nebude
K zavedení takzvané superhrubé mzdy se Schillerová vracet nechce. Ta byla zrušena v roce 2021 za tehdejší vlády premiéra Andreje Babiše (ANO), ve které byla Schillerová ministryní financí. Její zrušení ale nepovažuje za chybu.
Zvyšování daně z přidané hodnoty (DPH) je podle Schillerové problematické, přestože její zvýšení označila za lákavé a rychlé řešení. Jeden procentní bod základní sazby totiž představuje pro stát příjem 24 miliard korun.
Pro vládu je podle ministryně zásadní boj se šedou ekonomikou. Chystá se soustředit také na kratom, nikotinové sáčky či výrobky s HHC. Schillerová ale zmínila také možnost zdanění investičních bytů. Nyní pracuje s variantou, že by se daň zvýšila od určité hranice. Ta by odpovídala sumě, kterou majitel zaplatí na dani z nemovitosti.
Bývalý ministr financí Stanjura připustil, že v současné situaci je změna daňového mixu na místě. Opatření navrhovaná Schillerovou by ale podle něj do rozpočtu přinesla pouze malé částky. Schodek rozpočtu by podle návrhu měl příští rok činit 386 miliard korun. I kdyby se podle Stanjury tímto způsobem snížil o 20 miliard korun a v následujícím roce za pomocí legislativních opatření o 60 miliard korun, tak to nemuselo mít zásadní vliv. „Jestli potřebujete konsolidovat 150 miliard a deset dáte na straně příjmů, tak vám zbývá 140 miliard na škrty," dodal Stanjura.
V programovém prohlášení vládní koalice ANO, SPD a Motoristů uvedla, že nechce zvyšovat daně, ale chce stávající řádně vybírat a šetřit na vlastním provozu.
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