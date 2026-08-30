Schodek rozpočtu prolomí hranici 310 miliard. Schillerová chystá nové spotřební daně i bič na práci načerno
- Ministryně financí Alena Schillerová potvrdila, že deficit státního rozpočtu na příští rok nepřesáhne 400 miliard korun, přesto dojde k prohloubení schodku oproti letošním 310 miliardám.
Opozice návrh kritizuje kvůli růstu ekonomiky i výpadku po zrušení superhrubé mzdy, zatímco rezort financí chystá dílčí daňové úpravy včetně zdanění nikotinových sáčků či postihů za práci načerno.
Prezident Petr Pavel veto rozpočtu neplánuje, výjimkou by bylo pouze výrazné podfinancování výdajů na obranu.
Schodek státního rozpočtu na příští rok bude pod 400 miliardami korun. Jeho přesnou výši sdělí ministryně financí Alena Schillerová (ANO) vládě v pondělí ráno. Během pondělí pak zveřejní podrobnosti rozpočtu. Řekla to v nedělním diskusním pořadu Partie na CNN Prima News. O schodku pod 400 miliardami korun hovořila již dříve. Ministryně již minulý týden po jednání s ministry k návrhu rozpočtu řekla, že příští rok předpokládá prohloubení schodku 310 miliard korun plánovaných na letošek.
Prezident Petr Pavel v rozhovoru, který dnes odvysílala CNN Prima News, řekl, že nepředpokládá veto připravovaného rozpočtu. K vetu by sáhl například v případě výrazně podfinancovaných výdajů na obranu.
Ministryně uvedla, že rozpočet bude odpovídat fiskálně strukturálnímu plánu, který schválila Evropská komise. Chce v něm využít takzvanou evropskou únikovou doložku, tedy možnost podle evropských pravidel zvýšit výdaje na obranu. Připustila, že se návrh rozpočtu do konečného schvalování na vládě na konci září ještě může změnit. Například Energetický regulační úřad podle ministra průmyslu a jejího stranického kolegy Karla Havlíčka ještě dopočítává objem poplatků na podporované zdroje energie.
Cokoliv nad 310 miliard nemá logiku
Exministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) v debatě odhadl, že se schodek bude pohybovat mezi 360 a 370 miliardami korun. Ekonomický odborník ODS Jan Skopeček řekl, že cokoli nad 310 miliardami korun, což je letošní schválený schodek, nemá logiku. Zdůvodnil to tím, že ekonomika v příštím roce poroste, a proto je podle něj absurdní zvyšovat schodek.
"Bez zásadních změn na straně příjmů, tedy především v oblasti daní, nejde zlepšit situace našeho rozpočtu," řekl v debatě Jurečka. Zrušení superhrubé mzdy podle něj byla chyba. Pro politiky je podle něj extrémně složité udělat úpravu zpátky. Lidovci podle něj připravují národohospodářskou strategii, ve které říkají, že se daňový mix v ČR musí změnit.
Pro zrušení superhrubé mzdy v roce 2020 hlasovalo hnutí ANO, SPD a tehdy opoziční ODS. Podle státního závěrečného účtu za rok 2021 představovalo zrušení superhrubé mzdy a současné zvýšení daňové slevy dopad na příjmy státního rozpočtu asi 57 miliard korun.
Ministryně Schillerová také řekla, že v rámci reforem na ozdravění veřejných rozpočtů připravuje například změny ve spotřebních daních. Jako příklad uvedla zdanění nikotinových sáčků, které se nyní nezdaňují. V pondělí má vláda projednávat právní úpravu, která by umožnila úřadům doměřovat sociální odvody u práce načerno. O dalších reformách podle ní koalice vyjednává. Dopady spočítané má, ale zveřejnit je dnes nechtěla.