Konec nikotinových sáčků i vapování? Návrh zákona o kratomu vzbuzuje pochybnosti
- Pokud by byl zákaz vykládán doslovně a široce, mohl by se vztahovat i na samotný nikotin, varuje opozice.
- Nikotinové sáčky jsou rozšířené mezi mladými, a pokud by zmizely z trhu, lidé by přešli na škodlivější cigarety.
- Jde pouze o jasné vymezení pravidel, obhajuje návrh ministerstvo.
Novela zákona o návykových látkách Ministerstva zdravotnictví čelí kritice odborníků i opozice. Kromě toho, že takzvaný lex kratom, může nahrát černému trhu, obsahuje také nejasné pasáže o populárních nikotinových sáčcích a potažmo i vapování. Rezort zdravotnictví výhrady odmítá a tvrdí, že zákaz nikotinových výrobků bez obsahu tabáku nechystá. Předlohu v pondělí schválila vláda, platit má od ledna.
Sporná je především tato pasáž: „Nikotinové sáčky bez obsahu tabáku nesmí obsahovat návykové látky, u nichž byl v zahřáté nebo nezahřáté formě prokázán toxický účinek,“ píše se v návrhu, který má e15 k dispozici.
V důsledku takové změny však nelze vyloučit, že nikotinové sáčky by už nebylo možné uvádět na český trh a prodávat je. Některá ustanovení navíc působí dojmem, že si vláda připravuje cestu k pozdějšímu zákazu vapování.
Ze zemí Evropské unie zatím prosadila totální zákaz všech orálních nikotinových produktů bez obsahu tabáku jen Francie. O podobném kroku uvažuje Irsko, které už v roce 2004 zavedlo tvrdě kontrolovaný zákaz kouření v restauracích a barech.
Cílem novely zákona je především omezit prodej kratomu. Ten bude od příštího roku možné koupit až od 21 let, ne od 18 let jako dosud. Jeho prodej v e-shopech bude zakázaný. Zpřísnit se mají pravidla pro specializované prodejny, požadavky na bezpečnost produktů i režim u nikotinových sáčků. Posílit se mají pravomoci celníků či hygieniků.
„Kratom není neškodný a rozhodně nechci, aby se stával běžnou součástí života mladých lidí,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO.
Nejednoznačné pasáže
Předloha je však širší a nezužuje jen limity pro nakládání s kratomem, ale právě i s nikotinem. Podle stínového ministra zdravotnictví ODS Štěpána Slováka je problém v tom, že tato látka je sama o sobě návyková i toxická. Znění vládou přijatého zákona proto není jednoznačné.
„Pokud by byl zákaz vykládán doslovně a široce, mohl by se vztahovat i na samotný nikotin nebo běžně používané nikotinové soli. Výsledkem by mohl být faktický zákaz celé kategorie nikotinových produktů, přestože důvodová zpráva takový záměr výslovně nepopisuje,“ míní Slovák.
Odborníci připomínají, že v Česku ročně umírá 20 tisíc kuřáků klasických cigaret. Proto je podle nich žádoucí hledat alternativy. Nikotinové sáčky jsou velmi rozšířené mezi mladými, kteří jsou na nich závislí. „Když se zruší, lidé okamžitě přejdou na škodlivější cigarety,“ řekl Blesku adiktolog Radek Němec z kliniky Neo Centrum.
Zarážející je nezvykle krátká příprava nových paragrafů. Červnové mezirezortní připomínkové řízení trvalo pouhé dva týdny. A vůbec největší otazníky vyvolává skutečnost, že inkriminovanou pasáž o nikotinových sáčcích původní předloha vůbec neobsahovala. Ta se objevila až koncem minulého týdne ve vládní elektronické knihovně eklep.
„Na poslední chvíli a bez připomínkového řízení se do zákona vkládají přehnané plošné zákazy, které půjdou spíše proti logice ochrany zdraví. Je to v zásadě prohibice a povede k tomu, co vidíme v těchto případech vždy: k přesunu poptávky na nelegální trh, který nikdo nekontroluje a vytváří prostor pro organizovaný zločin,“ upozornil bývalý národní protidrogový koordinátor Jindřích Vobořil.
Zákaz nehrozí, tvrdí úřad
Ministerstvo zdravotnictví obavy ze zákazu nikotinových sáčků odmítá, jejich stažení z českého trhu prý nenavrhuje. „Cílem je nastavit pro nikotinové sáčky obdobná pravidla, jaká už dnes platí například pro elektronické cigarety a náhradní náplně do nich, a současně jednoznačně stanovit dozorové kompetence,“ reagovalo tiskové oddělení rezortu.
Podle ministerstva jde o to, aby výrobci, distributoři a prodejci měli jasně stanovené povinnosti, zejména pokud jde o bezpečnost a složení produktů. Pro spotřebitele to má znamenat vyšší míru ochrany a účinnější kontrolu produktů uváděných na český trh. „Navrhovaná novela jejich zákaz nezavádí,“ odmítl úřad spekulace o chystaných restrikcích.
Zdravotnický deník uvedl, že případné vynětí nikotinových sáčků z legálního trhu by znamenalo pro veřejné rozpočty výpadek ve výši jedné miliardy korun ročně. Užívání nikotinových sáčků přitom podle průzkumu Státního zdravotního ústavu mezi lety 2024 a 2025 kleslo ze 4,9 na 2,6 procenta v celé populaci a z 15,4 na 10 procent mezi lidmi ve věku 15 až 24 let.
Experti jsou i proti tvrdšímu postupu vůči kratomu. Zákaz e-shopů nabízejících tuto látku kritizuje Hospodářská komora i adiktologové. Poukazují na to, že při prodeji na dálku se věk ověřuje při objednávce i při přebírání zásilky, tedy přísněji než v kamenném obchodě. Poptávka se přesune k nelicencovaným přeshraničním prodejcům a do darknetu, zdravotní rizika tak vzrostou a stát přijde o daně, varují.