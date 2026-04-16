Data Check: Co udělala inflace s poplatkem pro Českou televizi? Zkuste si vývoj dokreslit v naší hře
- Jaká je reálná hodnota televizních poplatků?
- Kdy dosahoval poplatek vzhledem k cenám nejvyšších hodnot?
- Do jakého roku vrací rozpočet ČT aktuální vládní návrh?
Vládní koalice chce zrušit rozhlasové a televizní poplatky a zároveň financovat média veřejné služby ze státního rozpočtu. Jde o největší změnu fungování České televize a Českého rozhlasu od devadesátých let. Dosud byla obě média financována převážně z rozhlasových a televizních poplatků, které tvořily dominantní část jejich rozpočtů.
Víte, jak se vyvíjela reálná hodnota televizního poplatku od devadesátých let? Zkuste si to tipnout v naší sérii Data Check.
Tento graf sleduje, jak televizní poplatek v čase ztrácí nebo nabývá na hodnotě. Startovním bodem je rok 1991 s hodnotou 100. Cokoliv pod touto hranicí znamená, že poplatek kvůli inflaci ztrácel na hodnotě. Naopak pokud se dostal nad hodnotu 100, měla ČT lepší pozici z hlediska financování než na počátku 90. let. Zkuste reálnou hodnotu poplatku dokreslit podle svého odhadu. Pro vyhodnocení je třeba dokreslit graf až do roku 2025.
Televizní poplatek vzhledem k cenám měl největší hodnotu v roce 1991. Tehdy domácnost za televizní vysílání platila 50 Kč měsíčně, což by v dnešních cenách bylo 239 Kč. Pokles hodnoty v průběhu let měly alespoň částečně vyvážit valorizace, které byly od roku 1991 celkem čtyři. Nejblíže ke stavu roku 1991 se hodnota poplatku dostala v roce 2008, kdy se nominální hodnota zvýšila na 135 Kč. Tato výše vydržela až do roku 2025. Do té doby reálná hodnota poplatku klesala. V posledních letech zároveň rychle ztrácela na hodnotě kvůli vysoké inflaci, která v Česku byla po roce 2022.
Aktuální návrh na změnu financování počítá s tím, že Česká televize bude mít už od příštího roku příjem ze státního rozpočtu necelých šest miliard korun. Vládní politici ANO, SPD a Motoristé tvrdí, že tím televizní rozpočet vracejí na hodnotu z roku 2024. V praxi to ale znamená návrat do roku 2008. Podobné příjmy z poplatků, přesahující pět miliard korun, měla televize právě od tohoto roku, kdy se poplatek za ČT valorizoval na 135 korun měsíčně. Tato výše vydržela až do poloviny roku 2025, kdy byla reálná hodnota poplatku asi o třetinu nižší.
Ředitel České televize Hynek Chudárek v reakci na představenou mediální novelu uvedl, že v případě avizovaného snížení rozpočtu ČT nebude schopna v příštím roce plnit své závazky a bude muset propouštět. Ředitel Českého rozhlasu René Zavoral označil představené změny v zákonech za pokus otevřít si cestu k ovládnutí médií veřejné služby.
Jak se vyvíjela hodnota televizního poplatku
Televizní a rozhlasové poplatky jsou hlavním příjmem obou médií veřejné služby. Nejvyšší hodnotu vzhledem k cenám měl televizní poplatek v roce 1991. Domácnosti tehdy platily 50 korun měsíčně, což by v dnešních cenách odpovídalo asi 239 korunám.
Životní úroveň a výše mezd v Česku se od té doby zvýšily mnohem více než hodnota poplatku. Například průměrná mzda byla v roce 1991 necelých 3800 korun měsíčně, dnes je to nominálně 49 000 korun měsíčně. Zatímco průměrná mzda se nominálně zvýšila asi dvanáctkrát, nominální hodnota poplatku vzrostla jen třikrát.
Nejblíže roku 1991 byla reálná hodnota televizního poplatku v roce 2008. Tehdy se poplatek za ČT valorizoval na 135 korun měsíčně a příjmy z poplatků od té doby přesahovaly pět miliard korun ročně. Takto vysoký poplatek ovšem domácnosti platily dalších 17 let.
Poslední valorizace platí od května loňského roku. Od roku 2008 televizní poplatky reálně přišly asi o třetinu své hodnoty. Valorizace z roku 2025 reálně kompenzovala pouze dopady vysoké inflace, která v Česku působí od roku 2022, kdy reálná hodnota poplatku začala strmě klesat.