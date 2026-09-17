Koalice se dohodla na rozpočtu, na škrtech ne. Obří schodek klesne jen nepatrně
- Motoristé neuspěli s návrhem neplatit zaměstnancům první tři dny nemoci.
- SPD zase neprošly škrty ve výdajích na obranu.
- Shodu strany našly na růstu důchodů.
Lídři ANO, SPD a Motoristů sobě dospěli k dohodě, která umožní v pondělí na jednání vlády schválit návrh státního rozpočtu na příští rok. Původní schodek 389 miliard korun se sníží o jednotky miliard, řekl předseda Motoristů Petr Macinka.
Další úsporu až 20 miliard by měly přinést legislativní návrhy, se kterými přijde kabinet do konce roku, do schvalovaného zákona o rozpočtu se ale ještě nepromítnou. V roce 2028 by měl schodek klesnout minimálně o 60 miliard, dodal Macinka.
V rozpočtových jednáních neuspěli Motoristé s návrhem na obnovení karenční doby, tedy prvních tří dnů nemoci zaměstnance bez náhrady výdělku. Podle Macinky se tak diskuse nejspíš jen posunula o rok.
Na proplácení prvních tří dnů nemocenské ale trvá SPD. „Dneškem je to definitivně smeteno ze stolu, nadále se budou první tři dny nemoci proplácet, aby občané nemuseli přecházet nemoci,“ řekl šéf SPD Tomio Okamura.
Výdaje na obranu neklesnou
Klesnout by neměly navrhované výdaje na obranu, jak Okamura zmiňoval před koaličním jednáním. Podle Macinky je potřeba dodržet závazek dát na obranu dvě procenta hrubého domácího produktu.
„Koaliční partneři bohužel odmítli snížit výdaje na zbrojení, ale vybojovali jsme, že vojáci dostanou valorizaci platů a od příštího roku zvedáme všem občanským pracovníkům ministerstva platy o zhruba 5000 korun měsíčně,“ uvedl po jednání Okamura.
Motoristé původně hovořili o návrzích, které by rovnou snížily schodek na příští rok o 20 miliard. Odmítali jen kosmetickou změnu deficitu. Ve čtvrtek Macinka řekl, že koalice jednala o jejich podmínkách, které se nakonec naplnily. Počítá se s okamžitým poklesem deficitu o jednotky miliard. Dalších 20 miliard pomohou uspořit opatření, která začnou účinkovat v příštím roce. Koalice je bude prosazovat vládními nařízeními, ministerskými vyhláškami, případně zákony, dodal. Za klíčový pokládá závazek ANO a SPD provést reformy, které sníží schodek rozpočtu o 60 miliard v roce 2028.
SPD je podle Okamury spokojená s dohodou o růstu důchodů v příštím roce. Blíží se částce 500 až 600 korun, kterou žádala. Přesnou výši oznámí vláda po schválení rozpočtu. Zákonná valorizace vychází podle ministra práce Aleše Juchelky (ANO) na 270 korun. Vláda ji může zhruba o 300 korun navýšit.
Koalice podle Okamury počítá i se snížení dávek Ukrajincům o čtyři miliardy korun. „My požadovali úplné škrtnutí, což je dohromady asi 12 miliard,“ řekl Okamura.