Nová šance pro střadatele. Oblíbené státní dluhopisy se vrátí už v srpnu
- Ministerstvo financí spustí druhou emisi Dluhopisů Republiky 24. srpna.
- Zájem o první emisi už výrazně překonal původní plán státu.
- Občané mohou investovat od tisíce korun až po tři miliony korun.
Ministerstvo financí umožní objednávky v druhé emisi státních dluhopisů pro občany na konci srpna. Vyplývá to z informací, které dnes ministerstvo zveřejnilo na internetových stránkách. V první emisi lze takzvané Dluhopisy Republiky objednávat do půlnoci z neděle na pondělí, emise bude vydána 15. července.
Zájem investorů překonal očekávání státu
Upisovací období druhé emise Dluhopisů republiky začne 24. srpna a potrvá do 4. října, uvedlo ministerstvo. Podrobnosti k nabízeným dluhopisům zveřejní nejpozději v den zahájení upisovacího období, ve kterém lidé mohou obligace objednávat.
U první emise Dluhopisů Republiky začalo upisovací období v polovině května a prostřednictvím on-line majetkových účtů lze obligace objednávat do půlnoci z neděle na pondělí. Při sjednání nákupu na pobočkách ČSOB a České spořitelny mohou lidé dluhopisy objednávat do pátku do konce pracovního dne. Objednané dluhopisy v první emisi je nutné zaplatit do 7. července, jinak se objednávka stornuje.
Ministerstvo v první emisi nabízí fixní pětileté, protiinflační pětileté a tříměsíční obligace. Dluhopisy se liší svým výnosem. Obligace jsou určeny pro fyzické osoby, investice do každého typu dluhopisu se může pohybovat mezi 1000 korun a třemi miliony korun pro jednoho člověka.
Dluhopisy pro občany se vracejí po několika letech
Při spuštění upisovacího období ministerstvo předpokládalo první emisi Dluhopisů Republiky v objemu 20 miliard korun. Zájem ale výrazně překročil očekávání a úřad uvedl, že bude objednávky nadále přijímat i po překonání původního emisního plánu. Podle posledních zveřejněných údajů překročily objednávky na konci května 50 miliard korun.
Prodej státních dluhopisů občanům v Česku jako první zavedl v roce 2011 tehdejší ministr financí Miroslav Kalousek (tehdy TOP 09). Poslední emise z tohoto programu se uskutečnila v roce 2014. V roce 2018 program Dluhopisů Republiky spustila tehdejší ministryně financí Alena Schillerová (ANO), její nástupce Zbyněk Stanjura (ODS) ho ale po nástupu do funkce v roce 2021 zastavil. Schillerová po loňském návratu do ministerské pozice ohlásila, že se k vydávání dluhopisů pro občany vrátí.