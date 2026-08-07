Na trzích se děje něco nezvyklého. Technologické firmy shánějí miliardy
- Technologické firmy si na dluhopisovém trhu půjčují desítky miliard dolarů na datacentra.
- Evropské primární emise jsou zamrzlé, zajímavých příležitostí je jako šafránu.
- Situace kolem Hormuzského průlivu žene inflační rizika a trhy čekají zvýšení sazeb.
Letní měsíce jsou na dluhopisových trzích zpravidla doprovázeny nižší aktivitou. Letošní rok je přece jen v něčem malinko odlišný, v něčem se naopak drží zavedených pořádků. Jak letní měsíce prožíváme s kolegy v J&T Investiční společnosti, se pokusím shrnout v následujících odstavcích.
To, co nijak nevybočuje z koloritu posledních let, je zmražená aktivita primárních emisí v Evropě a tuzemsku. Nových emisí na těchto trzích je jako šafránu. Těch, které by se nám zamlouvaly, je ještě méně. Z tohoto pohledu se primárně zaměřujeme na již zavedené emise a pokoušíme se dokupovat takové, které nejsou drahé, i přes prostředí rekordně nízkých rizikových přirážek.
Na poli dluhopisů mimo investiční ratingové pásmo je tato disciplína v prázdninových měsících ztížena tím, že protistrana často není k dispozici, respektive držitele dluhopisu nelze přes brokera kontaktovat. I přesto se nám v poslední době s kolegy z J&T podařilo navýšit naše pozice zejména v Latinské Americe, kde i nadále shledáváme prémii na dluhopisech atraktivní. Konkrétně jsme navyšovali pozice u producentů masa a výrobců etanolu, kteří aktuálně prožívají příznivý cyklus.
Netradiční způsob léta
Čím se letošní léto naopak odlišuje od těch předchozích, je obrovská aktivita na poli primárních emisí v USA, převážně společností v investičním ratingovém pásmu. Technologické firmy zaplavily dluhopisové trhy emisemi v objemu desítek miliard amerických dolarů již v průběhu prvního pololetí, přičemž v letních měsících tato aktivita nikterak neutichá. Technologičtí giganti prostřednictvím těchto emisí získávají prostředky na své kapitálové výdaje, zejména na investice do výstavby datacenter a vývoje AI.
Tyto emise jsou rozděleny zpravidla do několika tranší, přičemž splatnosti takto vydaných dluhopisů se pohybují od dvou do 50 let. Občas lze dokonce narazit až na stoletý dluhopis. Rizikové prémie těchto dluhopisů však nejsou nikterak závratně vysoké, přičemž dluhopisy s delšími splatnostmi nabízejí zpravidla jen něco málo přes jeden procentní bod nad výnos státního dluhopisu o stejné splatnosti. Přesto je poptávka po nich enormní a prozatím se emise upisují bez problémů.
Nezapomeňme na Hormuz
V neposlední řadě do letošního léta promlouvá situace kolem Hormuzského průlivu a často až chaotické komentáře Donalda Trumpa, které během dne dokážou otočit kormidlo událostí o 180 stupňů. K dnešnímu datu je aktivita v průlivu stále omezená na minimum, což s sebou i nadále přináší inflační rizika, na která budou jednotlivé měnové politiky na svých zasedáních reagovat. Aktuálně trhy očekávají minimálně jedno zvýšení úrokových sazeb v USA, eurozóně i tuzemsku. Vzhledem k současné turbulentní době však může být situace za týden klidně zcela jiná.
Ani v příštích měsících si rozhodně na kapitálových trzích neodpočineme, jelikož trhy budou dozajista ovlivněny nadcházejícími volbami v USA, kde republikáni v současné době ovládají obě komory Kongresu. Volby by ovšem mohly změnit současné politické rozložení sil ve prospěch demokratů.
V rámci portfolií s kolegy z J&T zůstáváme i nadále zainvestovaní, jelikož se taktika časování trhu z našeho pohledu málokdy vyplácí. Při volbě mezi jednotlivými dluhopisovými tituly upřednostňujeme ty se stabilním byznysovým plánem, které obstojí i ve volatilnějších chvílích.