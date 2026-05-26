Polovina úrody je pryč a s ní i 1,5 miliardy korun. Česko doufá v pomoc od EU
- Česko žádá Evropskou unii o finanční pomoc na pokrytí části škod způsobených jarními mrazy.
- Ovocnáři odhadují škody na jednu až 1,5 miliardy korun, úroda má být oproti průměru o polovinu nižší.
- Ministr zemědělství Martin Šebestyán věří, že EU uhradí alespoň čtvrtinu ztrát, rozhodnutí ale potrvá několik měsíců.
Český ministr zemědělství Martin Šebestyán doufá, že Česko získá od Evropské unie finanční pomoc ve výši alespoň jedné čtvrtiny škod způsobených jarními mrazy, které postihly zejména ovocnáře. Šebestyán to uvedl v úterý v Bruselu před jednáním unijních ministrů zemědělství.
„Již v předchozích týdnech jsem oslovil pana komisaře Christophea Hansena a popsal mu škody, které Česká republika v rámci vlny mrazu utrpěla,“ řekl český ministr novinářům. Česko podle něj bude žádat o využití evropské krizové rezervy na pokrytí alespoň části škod.
Poloviční úroda oproti průměru
Škoda na úrodě ovoce kvůli mrazům bude podle odhadů ovocnářů asi jedna až 1,5 miliardy Kč. Úroda bude oproti pětiletému průměru o 51 procent nižší. Mezi nejpostiženější oblasti patří střední a východní Čechy, ale i některé části Moravy. Běžná roční sklizeň ovocnářů představuje přibližně 140.000 tun, letošní předpoklad činí kolem 70.000 tun. Podle českého ministra je 80 procent škod na jabloních.
„Je to obdobná situace jako v roce 2024 a doufáme, že uspějeme procentuálně alespoň stejně jako v minulém období,“ dodal Šebestyán s tím, že vše závisí na posouzení Evropské komise a dění i v ostatních členských státech. Zemědělci mohou nyní hlásit škody přes Státní zemědělský intervenční fond. Následně Česko formálně požádá Evropskou komisi, která bude žádosti vyhodnocovat. „Očekávám, že ten proces bude trvat několik měsíců a k odškodnění, pokud se uskuteční přes tyto prostředky, dojde buď na konci tohoto roku, nebo v příštím roce,“ uvedl Šebestyán.
Letošní škody jsou zřejmě druhé největší po roce 2024, kdy úroda ovoce v důsledku jarních mrazů klesla o dvě třetiny a byla nejnižší za posledních 100 let.