Do Česka se vrátí mráz. Jeden den bude pro zahrádkáře a zemědělce kritický
Každoroční květnové mrazíky letos udeří už ve středu 13. května, varují meteorologové. Letos tak přesně vyšly na svátky takzvaných Ledových mužů - Pankráce, Bonifáce a Serváce. Zahrádkáři a zemědělci by se měli připravit na přízemní mrazy, které jim mohou zničit část úrody. Ohrožená je především zelenina, ale i choulostivější ovocné stromy.
„Je před námi tradiční období zmrzlých mužů, kdy můžeme očekávat převážně přízemní mrazy. Meteorologové avizují, že půjde o jeden jediný den, což by měla být středa. Dnes (v pondělí) přichází studená fronta a zítra se výrazně ochladí. Pokud se ve středu časně ráno vyjasní, tak může k poklesu teplot dojít,“ varuje pro e15 předseda Ovocnářské unie České republiky Martin Ludvík. V loňském roce zahrádkáře pozdní květnové mrazy zasáhly také, dokonce ještě později než letos.
„Pankrác v úterý přinese citelné ochlazení a na hory návrat sněžení,“ varuje Český hydrometeorologický ústav. Místy se v Čechách objeví přeháňky, které budou ve vyšších polohách sněhové.
Právě ve středu na Serváce podle meteorologů přijdou ranní mrazíky, noční teploty totiž klesnou na plus tři až minus jeden stupeň. Přes den už se ale bude oteplovat. Na Bonifáce budou přízemní mrazíky už jen výjimečně.
Rajčata v ohrožení
Podle předsedy Českého zahrádkářského svazu Stanislava Kozlíka je přízemními mrazy ohrozena především zelenina jako rajčata, okurky a papriky, které jsou už vyklíčené a přísady, které se vysazují ven. Ačkoliv se nemá jednat o celonoční mráz, přesto to podle Ludvíka může mít dopad. Zvlášť pokud bude mráz dosahovat až do dvou metrů, může ohrozit i některé náchylnější ovocné stromy, jako jsou meruňky, broskve nebo třešně.
Letos už přitom Česko mrazy zasáhly v dubnu a úrodu celkem znatelně poškodily. Sadaři tak očekávají pokles úrody. Druhá vlna jarních mrazů poničila květy na třešních a hrušních a také asi na pětině jabloní. „Předpokládám, že tento mráz by neměl sehrát zas tak negativní roli, ale uvidíme,“ zmírňuje obavy zahrádkářů Ludvík.
Vrtulníky a drony pomáhají vířit vzduch
Zahrádkáři se proti mrazům podle odborníků dokážou bránit poměrně snadno. Jedná se totiž o malé plochy, které je potřeba ohřát. „Nejjednodušší je použít bílou netkanou textilii, kterou se ta rostlina přikryje nebo z které se udělá vak, který obklopí rostlinu,“ vysvětluje Kozlík. Podobně lze postupovat i u menších stromů.
„Používají se i parafínové svíce nebo se spaluje biomasa. Popřípadě promíchávání vzduchu by mohlo pomoci, protože nahoře bude ten vzduch teplejší. Na to se používají takové vrtule nebo ventilátory,“ doplňuje Ludvík. U zahrádkářů lze udělat tyto kroky preventivně.
Naopak u velkopěstitelů nebo sadů se jedná o zásadnější problém. „Velkopěstitelé tento problém řeší pronajímáním vrtulníků nebo dronů. Případně pak zapalování ohňů, pokud ta možnost je,“ vysvětlil Ludvík. Je ale na zvážení každého pěstitele, zda chce do opatření investovat.
Na mrazy se například podle ředitele firmy Zemcheba Zdeňka Špačka připravit nedá. „My se vyhýbáme nějakému ohříváním sadů různými petrolejovými lampami, svícemi, protože abychom obsáhli 200 hektarů sadů, náklady na to jsou mnohem vyšší, než co by byla případná škoda,“ vysvětlil. Firma pěstuje ovoce zhruba na 200 hektarech. Loňský rok byl naopak pro ovocnáře ve firmě Zemcheba mimořádně příznivý díky ideálnímu počasí. Meziroční nárůst produkce byl ještě výraznější, protože předloni květy ovocných stromů spálil mráz a sady vynesly jen 683 tun plodů.
Škody za 60 milionů
Podle pojišťovny Genrali jsou však květnové mrazy stále častější a způsobují významnou část škod, kterou jako pojišťovna musí řešit. Největší dopady měly loni mrazivé dny mezi 6. a 9. dubnem a 8. a 13. květnem, které způsobily škody za 60 milionů korun.
„Následkem květnových mrazů došlo k opadu plůdků a jablek, poškození květů jahodníku i vinic a významné ztráty byly zaznamenány také u porostů ozimé řepky a máku,” uvedla loni Alena Stiborová, senior manažerka zemědělského pojištění Generali České pojišťovny. Celkem bylo v tomto období registrováno 102 škodních událostí.