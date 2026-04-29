Rozpolcený Fed. Sazby beze změny, Powell čelí největší opozici od devadesátých let, v radě ale zůstane
Americká centrální banka (Fed) podle očekávání ponechala základní úrokovou sazbu beze změny v pásmu 3,50 procenta až 3,75 procenta. Inflace podle centrálních bankéřů zůstává zvýšená. Výbor pro měnovou politiku byl přitom ve svém hlasování nejrozpolcenější od roku 1992. Rozhodnutí podpořilo osm členů včetně dosluhujícího předsedy Jeroma Powella, čtyři se z různých důvodů postavili proti.
Jeden z guvernérů Stephen Miran se vyslovil pro snížení sazeb o čtvrt procentního bodu. Mirana loni v březnu do centrální banky nominoval prezident Donald Trump, který Fed a Powella dlouhodobě kritizuje za podle jeho mínění pomalé a nedostatečné snižování sazeb. Další tři členové výboru – Beth Hammacková, Neel Kashkari a Lorie Loganová – sice souhlasí s ponecháním sazeb, ale postavili se proti znění prohlášení, které nadále vyjadřuje tendenci k dalšímu snižování sazeb v budoucnu.
Aktuální ukazatele podle centrálních bankéřů naznačují, že ekonomická aktivita roste stabilním tempem. „Nárůst počtu pracovních míst zůstává v průměru nízký a míra nezaměstnanosti se v posledních měsících téměř nezměnila. Inflace je zvýšená, což částečně odráží nedávný růst světových cen energií,“ stojí v prohlášení.
Nejistota ohledně ekonomického výhledu
Vývoj na Blízkém východě podle výboru přispívá k vysoké míře nejistoty ohledně ekonomického výhledu. Mezi cíle Fedu patří dlouhodobá míra inflace dvě procenta a maximální zaměstnanost. Inflace v USA v březnu vystoupila na 3,3 procenta, zatímco míra nezaměstnanosti pak klesla o 0,1 procentního bodu na 4,3 procenta.
„Klíčovým tématem zůstává právě inflace, která se sice postupně snižovala, ale vlnou prudkého růstu cen energií a především paliv v reakci na konflikt s Íránem v březnu vyskočila. Zároveň americká ekonomika nadále vykazuje relativní odolnost,“ sdělil analytik Portu Lukáš Raška. „Trh práce zůstává silný a spotřebitelská poptávka neklesá tak rychle, jak se dříve očekávalo. To Fedu komplikuje situaci, protože prostor pro snižování sazeb zůstává omezený,“ dodal. Současné nastavení měnové politiky podle něj naznačuje, že úrokové sazby mohou zůstat na vyšších úrovních déle, než trhy ještě na začátku roku očekávaly.
Powell zůstane v radě Fedu i po skončení svého mandátu v čele centrální banky
Předseda americké centrální banky Jerome Powell po skončení mandátu hodlá zůstat členem Rady guvernérů Fedu. Podle agentury AP to řekl dnes na tiskové konferenci po rozhodnutí Fedu o úrokových sazbách. Jako důvod setrvání uvedl nedávné právní kroky, které proti Fedu podnikla administrativa prezidenta Donalda Trumpa.
Výbor pro bankovnictví amerického Senátu dnes schválil nominaci Kevina Warshe na nového šéfa Fedu. Posunul tak jeho nominaci do další fáze. O definitivním potvrzení do funkce by mohl rozhodnout Senát již příští měsíc. Powellovo funkční období v čele instituce končí 15. května, jeho členství v Radě guvernérů ale až v roce 2028. Končící předsedové v minulosti často na členství v radě rezignovali a zbytek období nedosluhovali.