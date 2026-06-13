Chorvatsko citelně zdražuje. Vláda vyzvala hoteliéry a hospodské k obřím slevám
- V Chorvatsku začíná hlavní turistická sezona.
- Velkým tématem je i letos zdražování služeb. Tamní vláda kvůli obavám z odlivu návštěvníků vyzvala podnikatele ke snížení cen.
- Podle cestovních kanceláří je pro Čechy Chorvatsko nadále mimořádně lákavou oblastí.
Začíná letní sezona na Jadranu. I letos ji předcházely četné otázky na téma toho, zda se dříve poměrně levná dovolenková destinace nakonec nestala příliš drahou v porovnání s dalšími oblastmi Středomoří.
Chorvatský ministr turismu a sportu Tonči Glavina proto nedávno vyzval podnikatele v cestovním ruchu k plošnému zlevnění o deset až dvacet procent. Argumentoval mimo jiné částečným narušením letecké dopravy v důsledku útoků na Írán. To komplikuje přílety například Australanům, kteří patří do první desítky nejčastějších zahraničních návštěvníků slovutného Dubrovníku.
Žádný důvod zlevňovat?
Podle chorvatského podnikatelského svazu UGP ale taková výzva nemá oporu v ekonomické realitě prudce rostoucích nákladů, kterým byznysmeni čelí. Meziroční míra inflace v Chorvatsku přesahuje pět procent, růst cen služeb je sedmiprocentní.
Jak už navíc začátkem jara uvedl šéf tamní Asociace hoteliérů Bernard Zenzerović, většina hotelů navzdory zdražování zaznamenala stejný, ba dokonce vyšší počet rezervací než loni. Provozovatelé zvyšují ceny ubytování povětšinou o tři až šest procent, dodal.
Byznysmeni ale prostřednictvím svého svazu vzkázali, že nechtějí o zlevňování slyšet třeba ani kvůli dalším indiciím toho, že trh nemá s jejich cenotvorbou až tak velký problém. Letiště v Dubrovníku například během Velikonoc odbavilo o 13 procent více turistů než loni.
Vládní odhady celkové sezony v Chorvatsku počítají s 22 miliony příjezdů a s příjmy v cestovním ruchu přes 15,5 miliardy eur. Loňská čísla dosáhla 21,8 milionu příjezdů a 15,3 miliardy eur tržeb.
Česká přízeň trvá, i díky Íránu
Přízeň zatím Chorvatsku zachovávají i Češi, byť loni si jich dovolenou u Jadranu v hlavní sezoně odpustilo přes deset tisíc v porovnání s obdobím o rok dříve. Celkem Chorvatsko v roce 2025 navštívilo 780 tisíc Čechů. Vyjádření cestovních kanceláří ale naznačují, že se mírný propad popularity Jadranu alespoň pro letošní rok zastavil.
„Zájem českých klientů o dovolenou v Chorvatsku zůstává meziročně na stejné úrovni,“ uvádí mluvčí Čedoku Klára Divíšková s tím, že růst tamních cen se projevil částečnou proměnou složení zákazníků. „Chorvatsko se stále více profiluje jako destinace pro bonitnější zákazníky, kteří vyhledávají kvalitnější hotely a služby.“
V letech 2022 až 2025 zdražila dovolená u Jadranu o padesát procent, zatímco v Řecku nebo Španělsku sotva o dvacet, připomněl loni britský Daily Express. „Buďme realističtí, nabídka cestovního ruchu v Chorvatsku není tak výjimečná, aby odůvodňovala vyšší ceny než v Řecku, Španělsku nebo Portugalsku,“ varoval v této souvislosti již dříve tehdejší chorvatský ministr financí Marko Primorac.
„Chorvatsko si ale mezi českými turisty dlouhodobě drží velmi silnou pozici, a to i v letošním roce,“ vysvětluje mluvčí Invie Jiřina Ekrt Jirušková. „V současnosti zároveň sledujeme, že část klientů preferuje bližší a dobře dostupné evropské destinace. Nejde však pouze o Chorvatsko, ale obecně o země dosažitelné autem nebo krátkým letem. Pro některé cestovatele je důležitým faktorem pocit kontroly nad cestou a možnost flexibilně reagovat na případné změny,“ dává Ekrt Jirušková popularitu Jadranu do souvislosti s turbulentní situací na Blízkém východě a hrozbou dalšího zdražování letenek kvůli nárůstu ceny kerosinu.
„Myslím, že trend, který letos v létě v Evropě uvidíte, je, že lidé začnou dovolenou trávit doma,“ prohlásil proto před časem CNBC šéf Ryanairu Michael O’Leary. „Vidíme, jak se lidé odklánějí od cestování na Blízký východ nebo od dlouhých letů ke kratším trasám,“ dodal O’Leary.
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