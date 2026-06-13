Fondový manažer řídí ferrari a vydělá sotva na inflaci? Pět levných étéefek, která boří kult kolektivních investic
- Vysoké poplatky aktivně spravovaných podílových fondů investory připravují o značnou část čistého výnosu.
- Veřejně obchodované fondy ETF si naopak účtují jen zlomkové poplatky a mohou tak generovat mnohem vyšší zisky.
- Přidaná hodnota správců fondů je často záporná. Nejvýkonnější ETF přitom v poslední dekádě zhodnotily úspory i o tisíce procent.
Kudy se vydat na dlouholetou investiční cestu? Pochopitelně můžete vzít úspory a poslat je kupříkladu na účet některého z domácích aktivně spravovaných investičních fondů. A doufat, že budete mít štěstí na manažera, který dokáže dlouhodobě vydělávat alespoň na poplatky, které v takovém fondu zaplatíte. A nebude to málo. Už na vstupu vás fond obere o několik procent, aby tak manifestoval, že přístup k investici přece není jen tak. A že investorská komunita takového fondu, který vám po odečtení poplatků někdy ani nevydělá na inflaci, je přece na roveň spolku na úrovni Svobodných Zednářů, kde se z obřích poplatků financuje jakýsi záměr vyšší moci.
Tak například jistý konkrétní domácí akciový podílový retailový fond nabízený jednou z největších domácích bank vydělal za posledních deset let o 142 procent. To znamená zhruba 9,3 procenta zhodnocení ročně. To by nebyl až takový průšvih, protože jde třeba o přibližné dlouhodobé roční zhodnocení amerického akciového indexu S&P 500. Jenže výnos je brutto. Každý rok fond vzal 2,42 procenta a na startu pak tři. Čistý výdělek tak vypadá po deseti letech úplně jinak. Celkový výnos se smrskne na 88 procent neboli nějakých 6,8 procenta ročně.
Nákladovost veřejně obchodovaných fondů ETF je zlomková, například na úrovni 0,2 procenta. Rozdíl po deseti letech? Zatímco konkrétní podílový fond vám při milionové vstupní investici po dekádě ukazuje stav konta 1,88 milionu korun, při shodném portfoliu, ale výši poplatků na úrovni ETF byste byli na 2,4 milionech. Poplatková struktura vás připravila o více než půl milionu úspor. A konečně: kdybyste před deseti lety koupili prostě jenom ETF na S&P 500 a své investice si nevšímali, aktuálně byste by váš majetek činil 3,3 milionu korun. Odpovídá to čistému zhodnocení kolem 230 procent při ročním průměru přes 12,5 procenta. Přidaná hodnota aktivního správce fondu tedy byla v tomto konkrétním případě záporná. A rozhodně nejde o výjimku.
Asi chápete, že investováním do podílových fondů se tu dnes nejen nebudeme, ale ani nechceme zabývat. Ukážeme si "étéefka," která naopak za posledních deset let ukázala nejvyšší výkony a dlouhodobě dokázala nejen bezpečně ochránit před inflací, ale v některých případech dokázala reálně změnit ekonomickou situaci investora. Protože tři procentní body nad inflací to přece jenom nedokážou. Zde budeme počítat zhodnocení i v tisících procent. Pojďme na věc.
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