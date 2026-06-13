Varům vládne bezhotovostní euforie. Festivalový rej přináší do kraje stovky milionů
- Filmový festival v Karlových Varech přináší tamní ekonomice přes půl miliardy korun a výrazně zvýšil tržby obchodníků.
- Objem plateb kartou v regionu během akce vyskakuje v průměru o pětinu, lidé utrácejí více peněz díky digitálním technologiím.
- Zahraniční turisté už hotovost prakticky nenosí.
Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech každoročně přiláká statisíce lidí a pro tamní ekonomiku znamená přínos kolem 600 milionů korun. Význam akce potvrzují i data o karetních transakcích. Jejich objem v kraji během loňského července meziročně vzrostl o více než pětinu na 227 milionů korun.
Za růstem přitom nestojí jen vyšší počet návštěvníků. „Návštěvnost neroste stejným tempem jako objem plateb. Lidé během pobytu utrácejí více a významnou roli hraje i rostoucí podíl zahraničních turistů, kteří jsou zvyklí platit bezhotovostně,“ vysvětluje Ondřej Holoubek ze společnosti Global Payments.
„Nárůst nelze vysvětlit pouze vyšším počtem návštěvníků. Počet prodaných vstupenek roste jen mírně, zatímco objem karetních transakcí vyskočil o více než 20 procent. Lidé dnes jednoduše utrácejí více a digitální platby jim to usnadňují,“ dodal.
Květnový průzkum společnosti Visa mezi tisícovkou respondentů ukazuje, že digitální placení se na festivalech stává standardem. Téměř dvě třetiny návštěvníků očekávají možnost zaplatit kartou nebo mobilem a pro řadu z nich jde o stejně důležitou službu jako rychlé odbavení nebo kvalitní zázemí. Právě rostoucí poptávka po bezhotovostních platbách se následně promítá i do tržeb obchodníků a pořadatelů.
Cizinci už bankomaty nehledají
Významnou část spotřeby tvoří zahraniční hosté. Ti jsou zvyklí hradit nákupy kartou nebo telefonem a hotovost u sebe často vůbec nenosí. „Zahraniční turisté už nechtějí řešit směnu měny ani hledat bankomaty. Pokud obchodník nenabízí platbu kartou, může o část zákazníků přijít,“ řekl Holoubek. Jen držitelé zahraničních karet utratili loni v červenci v lázeňském městě více než 32 milionů korun. Průměrná útrata dosahovala téměř dvou tisíc korun.
Podobný vývoj sledují i pořadatelé dalších velkých akcí. Festival Beats for Love funguje už třetím rokem bez hotovosti. „Naprostá většina transakcí už neprobíhá prostřednictvím platebních karet, ale přes mobilní telefony a chytré hodinky. Očekáváme, že tento trend bude dál sílit,“ uvedl zakladatel festivalu Kamil Rudolf. Podle něj návštěvníci stále více využívají digitální platební nástroje a klasické plastové karty postupně ustupují do pozadí.
Karty zvyšují obrat obchodníků
Přechod na bezhotovostní placení se promítá také do výsledků podnikatelů. Zkušenosti společnosti Visa ukazují, že po zavedení akceptace karet často přichází citelné zvýšení obratu. „Když jsme se ptali podnikatelů, kteří začali přijímat karty, uváděli v průměru zhruba dvacetiprocentní nárůst tržeb. Lidé nejsou omezeni částkou, kterou mají v peněžence, a utrácejí více,“ uvedl Josef Kunčar, ředitel divize akceptační sítě Visa pro Česko, Slovensko a Maďarsko.
Stejný efekt je patrný i na velkých kulturních akcích. Pokud zákazník nemůže využít preferovaný způsob úhrady, část plánovaných nákupů jednoduše neuskuteční. Ekonomický efekt festivalu nekončí u pořadatele. Profitují z něj restaurace, hotely i další služby v regionu. „Během devíti dnů přijede do Karlových Varů zhruba 400 tisíc lidí. Peníze neutrácejí pouze ve festivalových zónách, ale hlavně v restauracích, hotelech a dalších službách. Právě tam zůstávají stovky milionů korun,“ uvedl ředitel produkce festivalu Petr Lintimer.
Pořadatelé festivalů ale upozorňují, že dopady bezhotovostních plateb nejsou vždy jednoznačné. „Nemyslím si, že by elektronické platby automaticky znamenaly výrazně vyšší tržby. Přinášejí naopak i nové náklady, například v oblasti odměňování personálu, který už nepobírá spropitné v hotovosti,“ uvedl Rudolf. Přínos bezhotovostního systému podle něj spočívá především v rychlosti odbavení, komfortu návštěvníků a jednodušším provozu celé akce.
Terminály pomohl rozšířit i stát
Proměnu platebních návyků reflektuje také veřejný sektor. Prostřednictvím programu Česko platí kartou získali podnikatelé od roku 2020 více než 55 tisíc terminálů. „Počet karetních transakcí se za posledních pět let více než zdvojnásobil. Stále větší část z nich se uskutečňuje prostřednictvím mobilních telefonů nebo chytrých hodinek,“ uvedl Pavel Vinkler z ministerstva průmyslu a obchodu.
Program patří k nejúspěšnějším projektům zaměřeným na digitalizaci drobného podnikání. Od jeho spuštění přibylo v Česku přes 70 tisíc nových zařízení umožňujících přijímat bezhotovostní platby.
Také pořadatelé velkých akcí se připravují na další vývoj platebních technologií. „Během několika let pravděpodobně úplně zmizí plastové karty a většina plateb bude probíhat prostřednictvím mobilních telefonů nebo dalších elektronických zařízení. Vývoj v této oblasti je mimořádně rychlý,“ dodal Rudolf.