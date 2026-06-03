Růst české ekonomiky bude horší než se čekalo. Důvodem je obtížné a extrémní prostředí
- EBRD zhoršila letošní výhled růstu ekonomik ve svém regionu na 3,1 procenta.
- Odhad růstu české ekonomiky pro letošní rok snížila z 2,6 na 2,2 procenta.
- Negativně působí obchodní napětí i zdražení energií po eskalaci konfliktu na Blízkém východě.
Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD) zhoršila odhad růstu hrubého domácího produktu (HDP) v zemích, kde působí. V aktualizovaném výhledu ve středu uvedla, že růst v letošním roce dosáhne 3,1 procenta, což je o půl procentního bodu méně, než uváděla v předchozí prognóze zveřejněné v únoru. Odhad růstu HDP v České republice banka zhoršila na 2,2 procenta, dosud čekala růst o 2,6 procenta.
"Už před začátkem konfliktu na Blízkém východě z konce února 2026 čelily ekonomiky v regionech EBRD obtížnému externímu prostředí," uvedla banka. "Indexy nákupních manažerů (PMI) ukazovaly na slabou dynamiku ve zpracovatelském sektoru v důsledku sílícího napětí v globálním obchodě," píše se dál v textu výhledu.
Slabší vyhlídky pro Česko i region
EBRD prognózu vývoje české ekonomiky uvádí navzdory tomu, že letos v březnu v zemi ukončila svůj dočasný mandát. Obnovila jej na pět let, a to v roce 2021, kdy ji o to požádala tehdejší česká vláda. Smyslem bylo, aby EBRD svými investicemi pomohla zmírnit dopady pandemie covidu-19 na ekonomiku. Akcionářem EBRD Česká republika zůstala, banka už ale v zemi nezahajuje nové investiční projekty.
Na příští rok EBRD počítá v zemích, kde působí, se zrychlením tempa růstu na 3,6 procenta. To ale i tak bude o desetinu procentního bodu méně, než banka očekávala v únoru. České ekonomice předpovídá na příští rok zrychlení tempa růstu na 2,5 procenta, což je stejně jako v předchozí prognóze. Loni růst HDP v zemích EBRD činil 3,4 procenta, v Česku 2,6 procenta.
Drahé energie zhoršují konkurenceschopnost Evropy
"S eskalací konfliktu na Blízkém východě se prudce zvýšily ceny ropy a plynu, což odráží škody na energetické infrastruktuře a narušení námořní dopravy v Hormuzském průlivu. Rozdíl mezi cenami zemního plynu v Evropě a ve Spojených státech se dál prohloubil a přesáhl pětinásobek, což negativně dopadá na konkurenceschopnost evropské ekonomiky. Ceny elektřiny jsou v Evropě také výrazně vyšší než v USA," píše se ve zprávě.
Prezidentka EBRD Odile Renaudová-Bassová v úterý uvedla, že vládní podpora v rozvíjejících se ekonomikách zasažených konfliktem na Blízkém východě by měla být dočasná a cílená. V rozhovoru s agenturou Reuters také upozornila na omezený fiskální prostor v řadě zemí a na rostoucí náklady na financování.