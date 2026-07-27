Češi už investují. Nový přehled e15 jim ukáže, přes koho
- Investování se v Česku stalo běžnou součástí osobních financí, jenže s rostoucí nabídkou brokerů, fondů a aplikací je stále těžší se v trhu vyznat.
- e15 proto spouští nový Přehled investičních platforem, který čtenářům pomůže porovnat dostupné možnosti a lépe pochopit, pro koho se hodí.
- Cílem není říkat investorům, kam mají poslat peníze, ale nabídnout jim praktickou mapu trhu, kde rozhodují poplatky, riziko, jednoduchost i investiční horizont.
Investování už v Česku není téma pro úzkou skupinu lidí, kteří sledují burzy každý den. Po inflačních letech se z peněz ležících na účtu stalo viditelné riziko a část domácností začala řešit, jak své úspory dlouhodobě ochránit, kam je poslat a přes koho vlastně investovat.
Právě proto e15 spouští nový Přehled investičních platforem, který má čtenářům pomoci zorientovat se v nabídce brokerů, fondových řešení, investičních aplikací i dalších služeb, přes které dnes lze investovat. Nejde o investiční doporučení ani o kompetitivní filtrovací žebříček, ambicí produktu je ukázat rozdíly mezi jednotlivými možnostmi a nabídnout první praktický filtr pro ty, kteří chtějí investovat informovaněji.
Důvod je jednoduchý. Trh rychle roste a spolu s ním i počet lidí, kteří se v nabídce potřebují vyznat. Podle Asociace pro kapitálový trh dosáhl celkový objem majetku investovaného přes její členy do investičních nástrojů na konci roku 2025 výše 3,7 bilionu korun. Domácnosti a instituce měly v domácích a zahraničních fondech kolektivního investování nabízených v Česku 1,411 bilionu korun a jen za rok 2025 se objem majetku ve fondech zvýšil o 218 miliard korun.
Investiční platformy zpřístupnily investování široké veřejnosti
Podobně o proměně českého investora mluví Vojtěch Měřínský z DRFG. Už vlastnictví nemovitosti podle něj z českých domácností dělá investory a vstup přes investiční platformu ukazuje, že se člověk o své peníze aktivně zajímá. „Český investor obvykle neprošel kurzem Jak investovat. Prošel zkušeností,“ říká s tím, že inflace posledních let domácnosti donutila opustit komfort peněz na běžném účtu a přemýšlet o úsporách jinak než dřív.
„Investiční platformy výrazně snížily bariéry vstupu a zpřístupnily investování široké veřejnosti. Ještě před několika lety bylo pro řadu lidí investování složité a drahé. Dnes lze začít během několika minut a s malou částkou, kterou investuji pravidelně a dlouhodobě,“ říká k tématu Radim Krejčí z Portu.
Podobně o dostupnosti investování mluví také Laureen Höllge, CEO Direct Fondee. „Co se ale změnilo, je dostupnost. Díky investičním platformám dostávají mnohem dostupnější a srozumitelnější možnosti, jak těchto cílů dosáhnout. A to podle mě mění disciplínu. Když je investování jednoduché, automatizované a srozumitelné, lidé mají větší šanci u něj vydržet.“
S rostoucím zájmem ale přibývá i riziko, že lidé začnou investovat rychleji, než trhu skutečně rozumějí. Vedle bank a klasických fondů dnes stojí brokeři, robo-advisory platformy, mobilní aplikace, ETF portfolia, nemovitostní fondy nebo dlouhodobý investiční produkt. Ten měl podle AKAT ke konci března 2026 už 244 217 uzavřených smluv a prostředky v něm dosáhly 9,5 miliardy korun.
Lidé stále podceňují rizika
Podle Vladimíra Holovky, ředitele XTB, se česká investiční gramotnost v posledních letech zlepšuje, ale problémem zůstávají očekávání. „Stále více lidí rozumí základním pojmům jako ETF, diverzifikace nebo dlouhodobé investování. Na druhou stranu stále přetrvává tendence podceňovat rizika a očekávat rychlé výnosy, zejména pod vlivem sociálních sítí. Největší změnou posledních let není růst počtu investorů, ale to, že investování se stalo součástí běžných konverzací,“ říká.
Nový přehled e15 proto vychází z jednoduché myšlenky: platforma není jen technický prostředník, přes který člověk nakoupí akcii, ETF nebo fond. Ovlivňuje, co investor vidí, kolik za službu platí, jak snadno se dostane k informacím, jak často kontroluje portfolio a jestli ho prostředí vede spíše k dlouhodobé disciplíně, nebo ke krátkodobým reakcím na pohyb trhu.
Právě tady podle Marka Ševčíka z J&T investiční společnosti vzniká jedna z nejčastějších chyb. Snadná dostupnost aplikací a záplava informací podle něj svádějí k příliš častému obchodování. „Zjistit si něco o firmě, koupit v ní podíl a roky se podílet na jejím růstu je investování. Držet pozice pár dnů či týdnů podle zpráv nebo pohybu ceny je obchodování,“ říká. Pro dlouhodobý výsledek podle něj platí, že aktivita sama o sobě není ctnost; podobně jako u jídla může být i v investování důležitá střídmost.
Na stejnou věc upozorňuje i Radim Krejčí, zakladatel Portu. „Především by měl vědět, proč investuje a na jak dlouho. Investování není cesta k rychlému zbohatnutí, ale nástroj pro dlouhodobé budování majetku,“ říká. Zároveň připomíná, že kolísání hodnoty investic je běžnou součástí investování a že vyšší očekávaný výnos zpravidla znamená i vyšší míru kolísání.
Přehled investičních platforem e15 má proto pomoct hlavně ve chvíli, kdy si člověk ujasňuje první praktické otázky. Chce pravidelně investovat menší částky do hotového portfolia, nebo si sám vybírat akcie a ETF? Hledá jednoduchost, nízké náklady, širokou nabídku produktů, české daňové podklady, možnost investovat v korunách, nebo spíš nástroj pro zkušenější práci s trhem?
„Vzdělávání by mělo investorovi pomoci porozumět principům fungování trhů a rizikům. Samotné investiční rozhodnutí však vždy zůstává na něm. Žádná platforma ani technologie nemohou převzít odpovědnost za individuální finanční cíle člověka,“ doplňuje Holovka.
Jedna odpověď neexistuje
Jedna nejlepší odpověď neexistuje. Jinou službu potřebuje začátečník, který chce každý měsíc posílat několik tisíc korun do diverzifikovaného portfolia, jinou aktivnější investoři nakupující zahraniční ETF a jinou člověk, který řeší dlouhodobé zajištění na stáří nebo konzervativnější fondovou strategii.
„Neexistuje jedno správné investiční řešení, trh je široký a investor se v něm musí ať už svépomocí nebo s využitím rady vyznat,“ říká finanční poradce Partners Lukáš Urbánek. Začínající investoři podle něj často nemají vydefinované cíle a jejich investiční strategie pak není nastavena v souladu s nimi. V praxi to může znamenat, že portfolio je příliš dynamické, nebo naopak příliš konzervativní.
Nový přehled na e15 má být proto spíš mapou než verdiktem. Nemá nahradit vlastní odpovědnost investora ani odborné poradenství tam, kde je potřeba. Má ale pomoct oddělit první dojem od skutečných parametrů služby a ukázat, že při výběru platformy nejde jen o poplatek nebo reklamu, ale také o riziko, investiční horizont, typ produktů, jednoduchost používání a dlouhodobou disciplínu.
„Z vlastní zkušenosti z Direct Fondee můžu říct, že podstatnou část odpovědnosti mají i firmy. Nelze investiční produkty jen prodávat - aby se investování obecně v Česku udržitelně nadále rozvíjelo, je potřeba nové i stávající investory vzdělávat a být absolutně transparentní a srozumitelný v tom, jak daný investiční produkt funguje, kolik stojí a jaká rizika s ním souvisí,“ říká Höllge.
„Základní principy investování nejsou zas až tak složité, jak by se mohlo na první pohled zdát. Pokud se bude pohybovat investor v sektoru investičních fondů, velkou práci za něj odvedou právě správci fondu. Investor by potom měl pouze vyhodnotit svou majetkovou a finanční situaci, specifikovat si cíle včetně investičního horizontu,“ uzavírá Urbánek.
Češi už většinou nepotřebují přesvědčovat, že peníze nemají dlouhodobě ležet ladem. Potřebují spíš lepší orientaci v tom, jak s nimi naložit. A právě k tomu má nový Přehled investičních platforem e15 sloužit.