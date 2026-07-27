Photon Energy se očistila od zadlužené dceřiné firmy. Věřitelé netuší, co bude
- Skupina Photon Energy prodala zadluženou dceřinou firmu neznámému Švýcarovi.
- K transakci došlo během probíhajícího insolvenčního řízení.
- O tom, zda firma skončí v insolvenci, brzy rozhodne soud.
Věřitelé společnosti Photon Energy Corporate Services CZ, která se nedávno přejmenovala na Awerem Services, čelí nové nejistotě. Na konci minulého týdne došlo k jejímu prodeji ze solární skupiny Photon Energy neznámému Švýcarovi, a to zhruba měsíc po zahájení insolvenčního řízení. Skupinu navíc mohou opustit další firmy.
Když společnost Awerem Services čelila insolvenčnímu návrhu poprvé loni v říjnu, Photon Energy uvedla, že firma zajišťuje interní servisní a administrativní funkce pro ostatní společnosti ve skupině a není přímo zapojena do jejích klíčových obchodních aktivit. Obchodní spory se jí podařilo narovnat a věřitelé pak návrh stáhli.
Nyní se situace vyvíjí jinak. Od minulého pátku je stoprocentním majitelem Serhat Akalan, občan Švýcarské konfederace. Kdo v solární skupině převezme roli prodané společnosti, není zřejmé. Stejně tak jsou neznámé motivy transakce. Photon Energy se k informaci, která vyplývá z obchodního rejstříku, nechtěla vyjádřit. Finanční ředitel Stanislav Zeman pro e15 pouze potvrdil, že firma již byla prodána mimo skupinu. „Jakékoli spojování této situace se současnou strukturou a fungováním skupiny proto neodpovídá aktuálnímu skutkovému stavu,“ dodal. Ještě 19. červecnce přitom Photon Energy uvedla, že případné vyčlenění ze skupiny sice zvažuje, ale není na pořadu dne.
Zvýšené riziko
Awerem Services je zatím ve fázi čekání na rozhodnutí o úpadku, které má Městský soud v Praze vynést v nejbližších dnech. Jakákoli změna vlastnické struktury v této době přitom znamená zvýšené riziko pro věřitele. Výjimku podle insolvenčních správců představuje pouze situace, kdy je takový krok transparentně ohlášen a řádně vysvětlen, což v tomto případě podle věřitelů, kteří chtějí zůstat v anonymitě, nebylo.
„V opačném případě hrozí účelovost, která pro řízení neznamená nic dobrého,“ sdělil správce, který si nepřál být jmenován, protože nelze vyloučit možnost, že mu případný úpadek bude přidělen. Právě účelovosti se obává i část oslovených věřitelů, kteří se domnívají, že vymáhání pohledávek nyní může být mnohem složitější.
Změna vlastnické struktury během insolvenčního řízení není častá, v praxi dochází spíše ke změně statutárů. Například u zkrachovalé společnosti Invictus Mining došlo ke změně jednatele. Právní zástupce jednoho z věřitelů Robert Klenka tehdy tento krok kritizoval s tím, že tato změna „ohrožuje možnost zjistit skutečný stav majetku, pohledávek a závazků společnosti, jakož i schopnost věřitelů dosáhnout uspokojení svých pohledávek“.
V případě společnosti Awerem Services se navíc změnil stoprocentní společník, když se jím stal zcela neznámý Švýcar Serhat Akalan. Ten dosud v českém obchodním rejstříku neměl žádný záznam. Redakci se nepodařilo najít ani jeho kontakt, ani jeho podnikatelské aktivity v cizině. Ze švýcarských médií pouze vyplývá, že stejnojmenný podnikatel v roce 2015 otevřel nový bar ve městě, kde nový majitel české firmy podle obchodního rejstříku bydlí. Zda jde o totožnou osobu, nebo o shodu jmen, však nelze s jistotou říci. Jaké plány má Serhat Akalan se společností Awerem Services, proto není vůbec zřejmé.
Jak jsme sledovali vývoj finančních problémů společnosti Photon Energy
Solárníci z pražské burzy údajně nehradí faktury. Čelí insolvenčnímu návrhu
23. října 2025
Další pád dluhopisáře? Solární Photon Energy v Austrálii spadla do insolvence a v Česku nesplatila úrok
23. února 2026
Další pád v solární skupině Photon Energy. Do konkurzu míří polská dceřinka
31. března 2026
Zadlužení solárníci z pražské burzy propustili třetinu zaměstnanců. Přesto jim spadl zisk o čtyři pětiny
1. června 2026
Photon Energy nad propastí. Úsporná opatření nestačí, na stole je nová insolvence
19. června 2026
Burzovní solárník pod tlakem. Dluhy u více věřitelů kupí i další firmy z Photon Energy
- 17. července 2026
Do insolvenčního řízení Awerem Services se zatím přihlásilo pět věřitelů se souhrnnou výší pohledávek zhruba 8,5 milionu korun. Podle dokumentu, který má e15 k dispozici, však může být dluh mnohem vyšší, a to v řádu desítek milionů korun. Většina firem ze seznamu věřitelů ale splatnou pohledávku redakci nepotvrdila s odkazem na obchodní tajemství.
Podle zjištění e15 z minulého týdne měly více než tři závazky po splatnosti i další části Photon Energy, konkrétně společnosti Photon Energy Operations CZ a Photon Energy Solutions. Jejich vyčlenění Photon Energy minulý týden nevyloučila.
„Průběžně vyhodnocujeme různé varianty organizačního a provozního uspořádání skupiny v návaznosti na vývoj situace. Žádné rozhodnutí o obdobném řešení u dalších společností však v tuto chvíli přijato nebylo. Jakékoli případné kroky by byly činěny s ohledem na ochranu hodnoty skupiny, pokračování podnikatelské činnosti a uspokojení věřitelů v souladu s platnými právními předpisy,“ uvedl Zeman.
Skupina Photon Energy, kterou spoluzaložili podnikatelé Georg Hotar a Michael Gartner, v posledních měsících přijala razantní úsporná opatření, během nichž propustila polovinu lidí na současných zhruba 200. Zároveň poslala do insolvence australský a polský byznys. Navzdory tomu ale nedokáže vyplácet kupony dluhopisů a s jejich držiteli momentálně jedná o jejich restrukturalizaci.