Klempíř chce s rušením poplatků za ČT a rozhlas počkat, oznámil po hovoru s eurokomisařem
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- Jednání o změně financování ČT a rozhlasu by zatím nemělo pokračovat, řekl ministr kultury.
- Počkat chce na projednání evropského zákona o svobodě médií.
- Proti rušení poplatků i způsobu schválení v neděli demonstrovalo podle odhadů 400 tisíc lidí.
Ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy sobě) se domnívá, že jednání o změně financování České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) by nemělo pokračovat, dokud poslanci nezačnou projednávat implementační zákon k Evropskému aktu o svobodě médií (EMFA).
Ministerstvo kultury o tom informovalo po Klempířově videorozhovoru s eurokomisařem pro demokracii a spravedlnost Michaelem McGrathem o ochraně nezávislosti veřejnoprávních médií. Klempíř později na síti X doplnil, že projednávání české verze EMFA začne do konce roku. Poplatky za ČT a ČRo podle něj vláda zruší.
Jednání navázalo na písemnou komunikaci mezi ministerstvem a Evropskou komisí, která začala na konci léta.
EMFA představuje důležitý evropský rámec ochrany svobody a nezávislosti médií. Mezi hlavní oblasti, které zákon a nařízení upravují, patří transparentnost vlastnictví médií, pravidla pro státní reklamu, ochrana novinářských zdrojů, posuzování koncentrace médií nebo ochrana obsahu na velkých platformách.
Klempíř podle svých slov považuje jeho řádné uplatňování za jednu z důležitých pojistek nezávislosti České televize a Českého rozhlasu i v souvislosti s připravovanými změnami jejich financování.
„Poplatky rušíme. Druhé čtení zákona o veřejnoprávních médiích budeme projednávat, jak jsme už dříve řekli, na začátku příštího roku,“ uvedl Klempíř na X.
Financování musí být přiměřené a stabilní
McGrath při schůzce podle Klempíře zdůraznil klíčovou úlohu, kterou veřejnoprávní média hrají v demokraciích, a upozornil, že každá taková reforma musí zároveň zajistit, aby jejich financování bylo přiměřené, stabilní, udržitelné a předvídatelné. Eurokomisař rovněž připomněl, jak důležité je zajistit řádný konzultační a legislativní proces.
„Evropská komise je v úzkém kontaktu se všemi členskými státy včetně Česka, aby zajistila co nejrychlejší zakotvení záruk stanovených v Evropském aktu o svobodě médií, včetně těch, které se týkají veřejnoprávních médií, do vnitrostátních právních předpisů,“ sdělil k videohovoru Klempíře s McGrathem mluvčí Evropské komise Markus Lammert.
Na podporu České televize a Českého rozhlasu se kvůli obavám o jejich svobodu a nezávislost v neděli odpoledne shromáždily na Letenské pláni stovky tisíc lidí. Spolek Milion chvilek svolal protest proti zákonu, který spolu se zrušením poplatků od lidí a firem převádí financování veřejnoprávních médií na stát a ubírá jim peníze.
Adaptační (implementační) zákon k EMFA je český právní předpis, který upravuje národní legislativu tak, aby plně odpovídala přímo použitelnému nařízení EU. Vláda ČR schválila návrh tohoto zákona 22. října 2025.
„Dnes jsem si s evropským komisařem pro média Michaelem McGrathem řekl, že do konce roku začneme projednávat českou verzi EMFA, kterou měla schválit už minulá vláda,“ dodal Klempíř.