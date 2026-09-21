Bitcoin se znovu rozjel. Překonal 85 tisíc dolarů a je nejvýše od ledna
- Cena nejstarší a nejznámější kryptoměny bitcoin v pondělí poprvé od konce ledna přesáhla 85 tisíc dolarů.
- Krátce před 13:00 středoevropského letního času vykazovala růst zhruba o pět procent na 85.118 USD (1,8 milionu korun).
- Zájem o nákup kryptoměn roste spolu s celkovým zlepšením ochoty investorů více riskovat, napsala agentura Bloomberg.
Bitcoin i ostatní kryptoměny začaly posilovat už na konci minulého týdne. Předtím se kryptoměnový trh musel vyrovnat s neúspěchem klíčového amerického legislativního návrhu v této oblasti a s prvním zvýšením úrokových sazeb ve Spojených státech po více než třech letech. Oživení nastalo i na akciových a dluhopisových trzích. Pomáhá mu pokles cen ropy a optimismus před setkáním amerického prezidenta Donalda Trumpa s čínským protějškem Si Ťin-pchingem.
„Tržní kapitalizace kryptoměn vzrostla na 2,8 bilionu dolarů, což je nejvyšší úroveň od konce letošního ledna," uvedl analytik Alex Kuptsikevich ze společnosti FxPro. „Ačkoli po pátečním růstu následoval zesílený prodejní tlak, od neděle na trhu s kryptoměnami opět dominují kupci," dodal.
Bitcoin loni v říjnu dosáhl rekordní hodnoty přes 126 tisíc dolarů, než po několikaměsíčním propadu letos v únoru klesl přibližně na 60 tisíc dolarů. Od té doby až do poloviny května se této kryptoměně postupně dařilo připisovat si zisky a část ztrát mazat, částečně díky zvýšené institucionální poptávce. Na začátku června ale nastal citelný propad, když investoři vybírali zisky z bitcoinových burzovně obchodovaných fondů (ETF).