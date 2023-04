Bitcoin halving 2024: Co je půlení a kam půjde cena kryptoměny? | e15.cz

Halving (půlení) bitcoinu: co znamená a kdy nastane

Kryptoměna bitcoin, která funguje přes čtrnáct let, je naprogramována tak, že počet digitálních mincí je předem omezen a zastropován na 21 milionů.

Ty se do oběhu uvolňují postupně, přičemž tempo přírůstku nových bitcoinů postupně klesá. Každé čtyři roky se snižuje na polovinu počet denně vygenerovaných virtuálních mincí. Před květnem 2024 (přesný termín půlení odpočítáván zde) byl stanoven na 900 bitcoinů denně, po halvingu na 450.

Nač si dát pozor při investicích do kryptoměn:

Roční inflace počtu digitálních mincí se tak snižuje z 1,7 procenta na 0,8 procenta. Z celkového zamýšleného množství bitcoinů ve výši 21 milionů jich bylo vygenerováno už více než 19 milionů. Klíčovým kontextem celé události jménem půlení je tak narůstající vzácnost průkopnické kryptoměny.

Halving a kurz bitcoinu: predikce 2024 a 2025

Událost je mezi držiteli bitcoinu značně očekávaná s ohledem na možný nárůst hodnoty kryptoměny. Zhodnocení kurzu bitcoinu je po každém půlení o něco méně explozivní než při těch minulých. Optimisté ale věří, že by bitcoin mohl překonat své dosavadní historické maximum (necelých 70 tisíc dolarů z roku 2021) a atakovat hranici stovky tisíc dolarů za jednu virtuální minci, případně ji i výrazněji překonat.

Ve světě virtuálních měn se ale málokdy vyplatí věštit přesnou cenu kvůli obrovské dynamičnosti odvětví. Jisté však je, že se přední firmy z oboru připravují na nový růstový cyklus.

„Naše projekce počítá s cenovým vrcholem v roce 2025 s tím, že býčí trh začne někdy kolem halvingu v roce 2024. K tomu bych doplnil několik aspektů. Zaprvé: ano, jsou to jenom projekce. S jistotou nikdo neví, že se tak věci vyvinou. Určitě bych nechtěl vypadat jako kazatel, který hlásá, že se něco stoprocentně stane. Dosud se nicméně bitcoin vždy pohyboval v cyklech. Druhý aspekt: makroekonomickou nejistotu a lokální události typu krachu SVB samozřejmě vnímáme také a pro náš byznys jsou bankovní krize zkrátka zajímavé. Nebudu říkat že ne, jakkoli nikomu nepřeji nic špatného a nechci, aby lidé přicházeli o peníze v krachujících bankách,“ popsal v rozhovoru pro E15 Matěj Žák, šéf výrobce hardwarových peněženek Trezor.

Kdyby opravdu došlo k masivnímu nárůstu ceny bitcoinu, nejspíš by vzrostl i kurz ostatních kryptoměn, jejichž cena těsně koreluje s kurzem bitcoinu.

Cena bitcoinu po minulých půleních

Zastánci kryptoměn odvozují svůj optimismus z předchozích událostí, kdy došlo k halvingu. Po něm dosud vždy následoval prudký růst hodnoty bitcoinu a dosažení nových maxim. Zatím tak platilo, že s každým novým čtyřletým cyklem přišlo i překonání cenových rekordů. A to dost výrazné.

„Trh ale dospívá. S tím souvisí i nižší očekávaný multiplikační efekt čili že skok z medvědího do býčího trhu už nebývá tak výrazný jako kdysi. Ta dlouhodobá růstová křivka bitcoinu a byznysu kolem něj se jakoby zarovnává. Stále ale jde nahoru. Samozřejmě teprve budoucnost ukáže, zda tomu tak bude i nadále,“ dodal Žák.

Cena bitcoinu v kontextu půlení (datum halvingu vyznačeno modře):

Halving bitcoinu a vliv na těžaře kryptoměn

Půlení ale představuje i specifickou výzvu pro všechny, kteří se snaží vydělávat dolováním této virtuální měny. Snížení počtu bitcoinů, na něž si mohou těžaři přijít, mimo jiné znamená, že mining se už teoreticky nemusí vyplácet tolik jako dříve.

Samozřejmě za předpokladu, že hodnota bitcoinu skokově nevzroste ihned v květnu 2024. Například po halvingu v roce 2016 se však parabolický růst ceny bitcoinu dostavil až zhruba rok a půl po samotné události. Nelze vyloučit ani krátkodobý cenový pokles.

Datum halvingu Cena bitcoinu v den halvingu Cena bitcoinu rok po halvingu 28. listopadu 2012 12,35 USD 1 100 USD 9. července 2016 657,63 USD 2 570,88 USD 11. května 2020 8 558,18 USD 57 546,62 USD

Z praktického fungování těžby se toho však tolik nemění. Každých deset minut má nárok na odměnu majitel toho počítačového hardwaru, kterému se podařilo jako prvnímu vyřešit primitivní výpočetní úlohu.

Aktivita těžařů udržuje bitcoinovou síť v chodu a bezpečnou vůči kyberútokům. Výše odměny se však v květnu 2020 snížila z 12,5 bitcoinu na 6,25. Další snížení na polovinu nastane na jaře 2024.

Datum halvingu Snížení odměny za nalezený blok 28. listopadu 2012 50 BTC → 25 BTC 9. července 2016 25 BTC → 12.5 BTC 11. května 2020 12.5 BTC → 6.25 BTC Kolem května 2024 6.25 BTC → 3.125 BTC

Pokud by se většímu množství minerů už jejich činnost nevyplatila a skončili by, negativně by to dopadlo i na zabezpečení bitcoinu. Roztočila by se tak spirála nedůvěry vůči nejrozšířenější virtuální měně, což by jen posilovalo případný cenový pokles. To je však černý scénář, v praxi navíc jen dočasného charakteru.

Algoritmus bitcoinu každých 14 dní přizpůsobuje náročnost těžby tak, aby odpovídala měnící se situaci na trhu. Z praktického hlediska tak může majitel těžebního stroje své zařízení vypnout a počkat na automatické snížení nároků na výkon a poté opět dolovací stroje spustit.

Půlení bitcoinu a krocení optimismu: na co si dát pozor

Žádný investor do kryptoměn by obecně neměl brát bitcoin a spol. jako zaručeně výnosnou investici a podobně je tomu i v případě sázky na halving. Přestože se v komunitě držitelů kryptoměn šíří odvážné predikce vysokých zisků, namístě je i předběžná opatrnost a krocení vidiny pohádkových výdělků.

K půlení došlo v minulosti zatím jen třikrát a v investičním světě obecně platí, že minulé výnosy nejsou zárukou těch budoucích. Zároveň ale nikdy nedošlo k půlení v době jestřábího přístupu centrálních bank. Bitcoin a další kryptoměny vznikly v době mimořádně volné monetární politiky, která dále pomohla živit jejich růst coby rizikových aktiv v očích tradičních investorů. Ačkoliv držitelé bitcoinu profilují virtuální měnu coby digitální zlato, mezi tradičními investory má digitální mince stále pověst vysoce rizikového aktiva, kterého se v době turbulencí na trhu spekulanti ochotně zbaví.

Někteří investoři do kryptoměny, například spoluzakladatel burzy BitMex Arthur Hayes, ale věří, že drsný přístup Fedu nebude mít dlouhého trvání.

Západ prý může po popandemickém zasypání trhů hotovostí boj s inflací pouze předstírat. Skutečně razantní zvýšení úrokových sazeb by torpédovalo jeho ekonomiku a neúnosně prodražilo jeho dluhy. Platí to pro Spojené státy i pro Evropskou unii, napsal Hayes už krátce po ruské invazi na Ukrajinu. Tedy dávno předtím než začaly mít finanční problémy některé banky typu Silicon Valley Bank či Credit Suisse.