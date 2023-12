Ten hlavní dárek by mohli dostat bitcoinoví investoři až po Vánocích. Přibývá náznaků, že americký regulátor v lednu schválí spuštění prvních burzovně obchodovaných fondů (ETF), které drží bitcoiny. To by podle optimistů nastartovalo kurz kryptoměny k ještě prudšímu růstu než v posledních měsících. Je to ale jen jeden z možných scénářů. Bitcoinová ETF vzbuzují také otázky, až pochybnosti. Odpovědi nabízí shrnující článek serveru e15.