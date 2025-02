Odvahu mají i lidé, které jsme do únorového vydání vyzpovídali. Jeho hlavní tváří je Dušan Palcr, bankéř ze skupiny J&T, jehož odvaha a trpělivost z něj udělala jednoho z největších pražských developerů. Jeho odkaz brzy uvidíme na kraji pražského Rohanského nábřeží, kde letos začne výstavba nové čtvrti.

Mladistvou energii a odvahu jít proti zaběhnutým pořádkům reprezentují Andrea Daňková a Tereza Nalezená. Andrea, původně úspěšná herečka a modelka, zcela změnila směr svého života, aby posunula české zdravotnictví. Tereza zase ukončila kariéru architektky ve významné české kanceláři a dnes staví na střechách průmyslových hal hydroponické zeleninové farmy.

Kuráž rozhodně nechybí trojici investorů Oldřichu Šlemrovi, Pavlu Baudišovi a Eduardu Kučerovi. Už investovali neuvěřitelných deset miliard korun do bývalého hotelu InterContinental, který po náročné rekonstrukci v březnu otevřou a chtějí z něj vytvořit nejobdivovanější český hotel plný původních i nových uměleckých děl. Nejen v tuzemském kontextu jde o mimořádný počin a je to i výjimečný příspěvek české kultuře. Vždyť co může před zahraničními hosty naši zemi reprezentovat lépe než prvotřídní česká architektura, design nebo gastronomie.

Protože věříme, že změny k lepšímu mají smysl, určitě se chystáme držet suchý únor. A vy jistě také. Proto jsme vám i nám připravili s nejlepšími barmany nealkoholické drinky, které si můžete dát, až dostanete chuť na skleničku. Máme pro vás také spoustu tipů, jak strávit prodloužené únorové víkendy v zahraničí.

A na závěr jedna pozvánka. Spouštíme nový klub Elite15, jehož, doufáme, budete součástí. Stačí se podívat na náš web a zaregistrovat se.