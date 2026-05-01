Čech stvořil unikátní sbírku o Freddiem Mercurym. Má milionovou hodnotu a světovou výstavu
- Stovky předmětů, které mají co do činění s frontmanem kapely Queen, se zhmotnily ve výstavě, jež startuje v Budapešti.
- Stojí za ní olomoucký investor, podle kterého má sbírka hodnotu sto milionů korun.
- Z Budapešti se výstava vydá do celého světa, zamluvená je na příštích osmnáct let.
Vyrostl s láskou ke skupině Queen a jejímu frontmanovi Freddiemu Mercurymu. Obdivovali je jeho rodiče a později i samotný Tomáš Hykel. Z malého kluka je nyní investor, který přetavil obdiv ke slavnému zpěvákovi ve sběratelství. Nyní má největší sbírku artefaktů po Mercurym, kterou proměnil v unikátní výstavu. Své brány otevře poprvé prvního máje v maďarské Budapešti.
Sbírka čítá na dva a půl tisíce předmětů, které Freddie Mercury nosil v běžném životě, včetně kostýmů, které oblékal na pódium, ale i jeho soukromých věcí, jako byly obojky zpěvákových deseti koček či oblíbené parfémy. Výstava v Domě hudby v budapešťském parku Városliget nyní ukrývá sedm stovek z těchto předmětů. Časem se část artefaktů vymění, aby byla výstava i nadále přitažlivá i pro ty, kdo už ji navštívili.
Veřejnosti se tak otevírá největší sbírka věcí ze života frontmana skupiny Queen na světě. „Pro mě je to pořád láska, sběratelská vášeň, když ale máte tolik předmětů, už za tím musí být něco víc. Věci za několik milionů korun už si nekoupíte jen tak do obýváku,“ uvádí Hykel pro e15.
Začalo to fotkou
Dnes má sbírka hodnotu přes sto milionů korun, na začátku přitom Hykel vlastnil maličkosti jako desky nebo knížky. Měl toho prý „spoustu“, sbírka se ale pod rukama olomouckého investora začala utvářet ve chvíli, kdy koupil zpěvákovu podepsanou fotku. „Freddie dělal reklamu na diamant De Beers, vzniklo z toho asi padesát podepsaných promo fotek, které šly různě do světa. Získali je různí papalášové, management a podobně. Jedna mu ale zůstala a tu se mi podařilo koupit za 650 eur. Byla to první sběratelsky zajímavá věc, kterou jsem měl,“ popisuje majitel sbírky.
Fotka dnes ukazuje potenciál většiny předmětů. Ze zmíněných 650 eur se její hodnota v roce 2023 vyšplhala na čtrnáct tisíc liber. Z původních zhruba patnácti tisíc korun tedy na bezmála 400 tisíc korun.
Velká část předmětů, které jsou na výstavě v Budapešti k vidění, ale pochází z aukce Sotheby's z roku 2023. Tehdy se Hykelovi podařilo koupit asi 600 předmětů. Dražilo se šest dní a Hykel svůj rozpočet překročil asi čtyřikrát. Investor, který se zabývá finančními trhy a vytvářením akciových portfolií, do ní vložil asi dvacet milionů korun, další finance přidali malí i velcí investoři. Ve stejné době se začal rodit i plán na unikátní výstavu. Příprava trvala tři roky.
Zájem je z celého světa
Volba padla na Budapešť. Před čtyřiceti lety tady kapela Queen odehrála svůj koncert – jeden z prvních koncertů západní kapely v tehdejším východním bloku. Sešlo se na něm asi 80 tisíc lidí. Roli ale sehrálo i místo, kde měla výstava být, tedy Dům hudby, za kterým stojí světoznámý japonský architekt Sou Fujimoto.
Expozice tu setrvá rok, pak se posune dál do světa. Zájem o Freddieho Mercuryho je na příštích osmnáct let, a to prakticky ze všech kontinentů vyjma Antarktidy. Zájem má asi šestnáct měst, aktuálně se jedná s asi pěti městy v USA. „Fanoušky má kapela po celém světě. Třeba v Japonsku je to ještě větší šílenství než tady, v Jižní Americe, v Riu v roce 1985 přišlo na jejich koncert asi 300 tisíc lidí. Ten potenciál a trh je tedy obrovský,“ uvádí investor. Jen v Česku se možná výstava neobjeví. Podle Hykela se zatím nenašel žádný partner.
Jestliže samotná hodnota artefaktů činí sto milionů, výstava jako taková má ohodnocení asi o padesát milionů vyšší. V zásadě je ale nenacenitelná, což patrně vycítili i lidé, kteří se kolem Mercuryho za jeho života pohybovali. Na slavnostním uvedení výstavy se tak sešel zpěvákův osobní asistent a přítel Peter Freestone, dvorní kostymérka Diana Moseley, řidič a bodyguard Terry Giddings či rakouský režisér Rudi Dolezal. „Dostat je sem je neuvěřitelné, je to třicet let poté, co Freddie zemřel, nemyslím si, že by se někdy v tomto složení sešli,“ dodává olomoucký investor.