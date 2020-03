Recenze Doom Eternal: Nostalgická jatka démonů | E15.cz

Největší a dost možná nejúspěšnější herní titul, který v posledních letech studio Bethesda publikovalo. I tak lze z obchodního úhlu pohledu označit žhavou novinku mezi střílečkami Doom Eternal (DE) z dílny vývojářů Id Software. Hru si totiž v prvních dnech po vydání na platformě Steam souběžně spustilo přes 105 tisíc hráčů. To je zhruba trojnásobek toho, co zaznamenala předchozí hra franšízy Doom v roce 2016, či pětinásobek toho, co zaznamenal solidní titul Dishonored 2. Z hráčského úhlu pohledu pak nový Doom lze označit jako mimořádně zdařilou krvavou nostalgickou pecku.

Doom Eternal totiž vsadil na vše, co zabijáci démonů již od roku 1993 milují, a takřka beze zbytku mu to vyšlo. Brutálně rychlá střílečka, v níž se hráč ujímá role Doom Slayera, prastarého likvidátora démonických sil, si poctivě odškrtává vše, co každá taková hra mít musí a co sérii Doom vlastně i proslavilo.

Brutální likvidace davů zlých duchů v krvavých sprškách jejich střev a kostí jde ruku v ruce s rychlým tempem takových střetnutí, rozmanitostí prostředí a environmentálních hlavolamů, které však čas od času dokážou pořádně frustrovat. Lidé z Id Software na DE ukázali, že lineární střílečky i v jednadvacátém století jdou dělat dobře, zábavně, a že do nich lze natlačit, i s přihlédnutím k omezenosti samotného žánru, celkem dost vedlejšího obsahu: od setkání s unikátními protivníky či jednorázových misí po výzvy k mistrovskému zvládání boje s jednotlivými zbraněmi (není to jen o tupém „zamiř a klikni“!).

A hlavně pak hledání sběratelských předmětů a hudebních kolekcí. Do takzvaných kolektorských úkolů totiž autoři zapracovali virtuální předměty odkazující na dřívější hry Doom. Hráč tak má možnost sbírat po mapě schované plyšáky jednotlivých démonů, které likviduje (těžko říct, co je roztomilejší), či desky s titulními písněmi předchozích her (a pak si je může samozřejmě pouštět). Není nad poetičtější návrat do dětství než ve 4K drtit démony a k tomu poslouchat soundtrack z prvních dvou her ze začátku devadesátek. Příběh DE je relativně jednoduchý s minimem zvratů.

Úkol je jasný: očistit Zemi od invaze démonických sil a vyřešit dávné proroctví, které se Doom Slayera týká. Překvapením je však technické zpracování hry: načítací časy si totiž vzaly příklad z tempa hry – jsou velmi rychlé a připravené na to hlavní, k čemu byl Doom Eternal stvořen – k hraní ve více hráčích, kde každá sekunda čekání při načítání hry zabíjí zábavu.

Ve hře více hráčů proti sobě se lze navíc ujmout také role démonů, což je velmi příjemné osvěžení a přidává novou dimenzi zábavy. Doom Eternal zkrátka dokazuje, že peklo na Zemi si lze plnými doušky užít a že není libějšího zvuku, než je třesk legendární dvouhlavňové brokovnice do rozšklebeného úsměvu Cacodémona.

DOOM ETERNAL

Vývoj: Id Software

Vydal: Bethesda Softworks

Hodnocení: 80 % (po 26 hodinách na PC)