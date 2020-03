Bitcoin aneb Pohádka o virtuálním zlatu | E15.cz

Svět po pandemii koronaviru možná nikdy nebude stejný jako dřív. Intenzivně souhlasit by s tím měli hlavně všichni, kdo léta razili tezi o tom, že kryptoměna bitcoin představuje digitální obdobu zlata pro období nejistoty na finančních trzích. Dosud jen akademické úvahy konečně prověřuje náraz reality. Už teď je jasné, že pro některé spekulanty může být dost tvrdý.

Nejenže bitcoin od začátku roku ztratil, zatímco zlato šlo cenově nahoru. Když navíc zrovna kryptoměna roste, neméně dobře se v ten moment obvykle daří i akciovým burzám. To je z pohledu držitele bitcoinu celkem hořkosladké zjištění. Jednou z hlavních výhod digitální měny mělo být, že se její kurz vyvíjí svévolně bez nějaké silnější vazby na finanční trhy. Věci ale nakonec budou jako vždy složitější.

Zprostředkovatel investic do zlata a virtuálních měn Jan van Eck dlouhodobě razí teorii, že bitcoin se chová ze dvou třetin jako technologická akcie a pouze z jedné třetiny jako zlato. Vývoj mu do značné míry dává za pravdu.

Kryptospekulanti ale mohou své naděje o unikátním postavení bitcoinu vkládat ještě do takzvaného halvingu (půlení). V květnu se sníží počet nově vygenerovaných bitcoinů z 1800 na 900 denně, což z monetárního pohledu představuje dokonalý protipól současných kroků centrálních bank. Jestli to samo o sobě přiláká do „krypta“ dostatek nového kapitálu ale nikdo neví.

Jisté každopádně je, že koncept virtuálních měn v nejbližší době ještě více pronikne do mainstreamu.

Americký senátor tento týden přišel s návrhem, který právně ukotvuje takzvaný digitální dolar a s ním i právo každého Američana na bankovní účet. V tomto případě spíše na virtuální peněženku na dolary z jedniček a nul. Z technologického hlediska by takový „e-dolar“ neměl s bitcoinem kromě čistě virtuální podoby mnoho společného.

Vynikly by ale rozdíly obou platidel a skutečnost, že za bitcoinem nestojí žádná instituce, která by koketovala s myšlenkou tisku dodatečných peněz. V době koronavirové se každopádně píší dějin. Konkrétně bitcoin hraje o to, jestli bude jeho příběh tak pohádkový, jak mu ti největší zastánci předpovídali.