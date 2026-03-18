Ceny ropy ani nafty ještě nejsou na maximu, slabší dolar tlumí jejich růst
- Ceny nafty dnes nejsou rekordní, v roce 2008 byly v poměru ke mzdám výrazně vyšší než nyní.
- Slabší dolar tlumí zdražování ropy, bez něj by byly pohonné hmoty citelně dražší.
- Ropa je volatilní a při eskalaci napětí může výrazně zdražit, stále totiž není ani na polovině svého historického maxima.
Vzpomínáte na léto roku 2008? V kině jsme byli na Temném rytíři s Heathem Ledgerem v ikonické roli Jokera, začal se u nás prodávat iPhone a americká vláda převzala kontrolu nad hypotečními giganty Fannie Mae a Freddie Mac. A také to bylo léto vysokých cen pohonných hmot.
V červenci 2008 stál litr motorové nafty 2,40 amerického dolaru. Jenže v tu samou chvíli koruna k dolaru posílila na dnes nepředstavitelných 14,50 koruny za dolar. A také jsme tankovali litr nafty za 34,80 koruny. Český statistický úřad uvádí v červenci cenu nafty přesně 34,98 koruny. Katastrofa? Vždyť na konci téhož roku už jsme tankovali za 25,00…
Ten krátký příběh cen ropy pro nás má dnes hned několik poučení. To nejjednodušší je, že vysoké ceny ropy nás v peněženkách bolí velmi rychle. Ceny pohonných hmot určuje mnoho faktorů, ale bez pochyb je tím hlavním cena ropy na světových trzích. A ta se vyšplhala v polovině července 2008 až ke 148 dolarům za barel ropy Brent. O rok dříve jsme tankovali naftu za 28,50, což je nárůst zhruba o 23 procent. Ropa ale během té doby vyskočila na dvojnásobek. Jak je to možné?
Kouzlo dolarové denominace
Zjednodušeně proto, že se ropa obchoduje v dolarech a během stejného období výrazně oslabil americký dolar. V předvečer finanční krize jsme si mohli dolary kupovat pod 15 korun, což významně tlumilo korunový růst cen ropy. V České národní bance později počítali, jak silný je vztah mezi cenami ropy a kurzem dolaru. Naštěstí pro nás je tento vztah natolik negativní, že ceny nafty na čerpacích stanicích nevyskočily na dvojnásobek, ale jen o čtvrtinu.
Teď nám kurz dolaru také hraje do karet, i když od minim na konci roku posílil dolar zhruba o pět procent. Od začátku loňského roku je ale dolar proti koruně o 13 procent slabší, což jsou přesně ta procenta, o kolik by dnes mohla být nafta dražší, kdyby prezident Donald Trump úmyslně zahraniční kupní sílu dolaru neshazoval. Pokud americkému prezidentovi spíláte za drahou nádrž, jedním dechem mu u toho můžete poděkovat za slabší dolar.
Mohlo by být i hůř
V roce 2012 se cena litru nafty vyšplhala na 37 korun. A v roce 2022 ruský útok na Ukrajinu vyhnal cenu nafty až ke 47 korunám. Nyní jsme se dostali na 42 korun, což stále není rekordní hodnota, ale dokonce ani druhá nejvyšší. Právě v roce 2008 byla nafta v reálném vyjádření výrazně dražší. Možná by bylo přesnější očistit ceny o inflaci, ale pro naše peněženky je zajímavější poměřit je s průměrnou mzdou.
Ta tehdy byla 22,6 tisíce korun, na konci loňského roku to bylo už 52,3 tisíce, tedy o 131 procent více. Kdybychom přidali k ceně nafty z roku 2008 tato procenta, viděli bychom dnes u čerpacích stanic cenu 80,50 za litr nafty. A to i tehdy hrál do karet rekordně slabý dolar.
A závěrečné poučení je, že ropa umí být velmi volatilní. Jednou je rychle nahoře a podruhé může spadnout, klidně i technicky do záporu, jak se to stalo na začátku pandemie. V zimě 2008 byla nafta oproti létu levnější o 28 procent. Co když ale letos ještě poroste?
Zkusme to zase porovnat s tím rekordem z roku 2008. Oněch 148 dolarů z léta 2008 je po očištění o americkou inflaci dnešních 220 dolarů. Ropa zatím tedy není ani na polovině. Dobrou zprávou sice může být, že to není tak špatné, avšak na druhou stranu to ukazuje, jak špatné by to mohlo být, kdyby situace kolem Íránu eskalovala a poslala ropu na skutečně rekordní hodnoty.