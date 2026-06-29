Čtyři miliony za 16 metrů? Mikrobyty už nejsou nouzovka, stal se z nich trend
- Rostoucí ceny nemovitostí a drahé hypotéky mění představu o tom, co je pro městské bydlení rozumná volba.
- Menší jednotky lákají mladé profesionály, studenty i jednotlivce, kteří raději obětují metry než dobrou adresu a dostupnost centra.
- Mikrobyty se prosazují nejen v Praze, ale i v krajských a univerzitních městech, kde vzniká nová poptávka po kompaktním bydlení.
O mikrobytech se u nás dlouho uvažovalo v zásadě dvojím způsobem. Buď byly vnímány jako nouzové nebo přechodné řešení, nebo jako zajímavý investiční produkt určený hlavně k pronájmu. Dnes je ale čím dál zřejmější, že si na českém trhu budují mnohem pevnější pozici. A to nejen jako reakce na růst cen nemovitostí, ale také jako odpověď na proměnu životního stylu, demografický vývoj a měnící se očekávání spojená s městským bydlením.
Tento přístup navíc do určité míry kopíroval trend známý především z asijských metropolí, kde jsou malometrážní byty dlouhodobě vyhledávány zejména mladými profesionály. Situace na současném českém realitním trhu je ale v mnoha ohledech odlišná. Menší jednotky jsou dnes oblíbené právě díky svým rozměrům, nikoli jim navzdory. V prostředí rekordního růstu cen, drahých hypoték i rostoucího nájemného představují vhodnou volbu pro ty, kteří hledají co nejrozumnější poměr mezi cenou, lokalitou a kvalitou bydlení. Právě to je zásadní proměna uvažování.
Vědomá volba
Struktura domácností v Praze i dalších větších městech se změnila a dál se proměňuje. Přibývá jednotlivců žijících samostatně a zároveň sílí poptávka po dostupnějším bydlení ve čtvrtích, odkud se dá pohodlně dostat do centra. I to je jeden z hlavních důvodů, proč mikrobyty oslovují širší okruh potenciálních nájemníků i kupců. Vyhledávají je mladí profesionálové, studenti nebo jednotlivci, kteří chtějí žít pohodlně v kvalitním prostoru. Mikrobyt je tak stále častěji vědomou volbou pro ty, kteří dávají přednost dobré lokalitě, dostupnosti a promyšlenému interiéru před samotnou rozlohou.
Předsudek, že mikrobyt automaticky znamená osekaný standard, už navíc dávno neplatí. Spíše naopak: dobře navržený mikrobyt může být překvapivě multifunkční a nabídnout plnohodnotné bydlení i na menší ploše. Když je dispozice promyšlená, byt má dost světla, chytré úložné prvky a nábytek, který zvládá víc než jednu funkci, může i velmi malý prostor fungovat naprosto přirozeně a pohodlně.
V mnoha projektech navíc komfort samotného bydlení zvyšuje i sdílené zázemí, například coworkingové prostory, prádelny, fitness nebo komunitní místnosti. I proto dnes mikrobyt nepředstavuje žádné provizorium, ale plnohodnotnou a promyšlenou formu moderního městského bydlení.
Z hotelu mikrobyty
Zároveň je důležité si uvědomit, že rostoucí poptávka po takto specifických nemovitostech není jen pražský fenomén. Tento trend je dobře patrný i v regionech, především v krajských a univerzitních centrech. Právě tam je vidět, že se proměňuje struktura celého rezidenčního trhu a že nejde jen o nějakou geograficky ohraničenou výjimku. Je tedy zřejmé, že nejde pouze o reakci na cenový vývoj, ale o širší proměnu preferencí na trhu bydlení.
Ostatně nejlépe je to vidět na konkrétních developerských projektech. Nové mikrobyty nevznikají jen v klasických novostavbách, ale také při přestavbách starších hotelů nebo administrativních budov. Nejde tedy o žádný okrajový experiment, ale o segment, který se postupně etabloval jako plnohodnotná součást rezidenční nabídky. Na pražském Chodově tak například vznikají v bývalém hotelu stovky bytových jednotek o velikosti zhruba 22 až 48 metrů čtverečních, na Smíchově se zase připravují projekty s jednotkami o rozloze kolem 15 až 22 metrů.
O tyto jednotky je na trhu velký zájem. Mikrobyty patří dlouhodobě k segmentům, které z nabídky mizí nejrychleji, a vysokou poptávku potvrzují i ceny za metr čtvereční. Byt o velikosti 16 metrů čtverečních na Smíchově se prodává za více než čtyři miliony korun, jednotka o ploše necelých 21 metrů čtverečních v Praze 6 pak přesahuje hranici pěti milionů. I na tom je dobře vidět, že mikrobyt je dnes produkt, za který jsou lidé ochotni zaplatit, pokud jim dává smysl z hlediska lokality, standardu a celkového řešení.
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Mikrobyty je proto potřeba chápat jako přirozenou součást proměny současného bydlení. Nejsou univerzálním řešením pro každého, ale pro čím dál více lidí představují racionální, funkční a dlouhodobě udržitelnou volbu. Český rezidenční trh se v tomto směru viditelně posouvá a menší byty v něm budou hrát stále důležitější roli. Ne proto, že by nahrazovaly všechny ostatní formy bydlení, ale proto, že velmi přesně odpovídají tomu, co dnes velká část lidí od městského života skutečně očekává.
Autor je obchodní ředitel LH Home.