Berlínský burgerový hit míří do Česka. První pobočku otevře na Václavském náměstí
- Berlínský řetězec Burgermeister vstoupí začátkem roku 2027 na český trh.
- První tuzemskou pobočku otevře na Václavském náměstí v Praze.
- U jednoho podniku nezůstane, společnost už plánuje další pobočky v Česku.
Do Česka míří další zahraniční gastronomická značka. Berlínský Burgermeister, který se během dvou desetiletí rozrostl z neobvyklého podniku v bývalých veřejných toaletách do sítě desítek restaurací, otevře začátkem roku 2027 první tuzemskou pobočku. Pro svůj vstup na český trh si vybral Václavské náměstí v centru Prahy.
Česká republika se tak stane dalším trhem v rámci evropské expanze řetězce. Burgermeister v současnosti provozuje 32 poboček v Německu a dalších evropských zemích. Praha má být zároveň výchozím bodem pro jeho další růst v tuzemsku a společnost už počítá s otevřením dalších restaurací.
První pobočka Burgermeisteru otevře na Václavském náměstí
Přesnou adresu ani datum otevření první české restaurace firma zatím nezveřejnila. Podle společnosti má ale zahájit provoz na začátku roku 2027 na Václavském náměstí v Praze 1.
Výběr centra metropole souvisí mimo jiné s vysokou koncentrací místních zákazníků i turistů. Podle realitněporadenské společnosti Cushman & Wakefield, která zprostředkovala pronájem prostor, navštíví tuto část Prahy každoročně více než 36 milionů lidí.
Burgermeister chce v Praze nabídnout stejný koncept, na kterém vyrostl v Berlíně. Zaměřuje se především na čerstvě připravované burgery a hranolky, část produkce si přitom zajišťuje sám. Součástí jeho modelu je vlastní výroba i pekárna.
„Praha není jen dalším otevřením pobočky, je výchozím bodem pro náš dlouhodobý růst v České republice. Vidíme zde velký potenciál pro další pobočky a chceme se na českém trhu dlouhodobě prosadit,“ uvedl šéf Burgermeisteru Robert Fügert.
Z bývalých veřejných toalet vyrostla síť restaurací
Historie Burgermeisteru sahá do roku 2006 a je spojená s berlínskou čtvrtí Kreuzberg. První provozovna vznikla na neobvyklém místě – v prostorách někdejších veřejných toalet u stanice Schlesisches Tor.
Z původního berlínského podniku se postupně stala expandující gastronomická značka. Dnes má 32 poboček a jejím cílem je vybudovat celoevropskou síť restaurací. Český trh má být další součástí této expanze a firma už nyní avizuje, že pražská restaurace nebude její poslední tuzemskou pobočkou.
Burgermeister otevře první pobočku v Praze v roce 2027 |