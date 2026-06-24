Dluhopisy Republiky slaví úspěch. Rekordní zájem sníží nabídku pro instituce o více než pětinu
- Ministerstvo financí prodalo retailové dluhopisy za 70,6 miliardy korun za necelých šest týdnů.
- Letos může stát vybrat z Dluhopisů Republiky rekordních více než 100 miliard korun.
- Úspěch retailových dluhopisů ale deficit státního rozpočtu příští rok nezastaví.
Ministerstvo financí (MF) zahájilo v polovině května nové upisovací období pro Dluhopisy Republiky určené široké veřejnosti. Zájem překonal očekávání a z dosavadního průběhu je zřejmé, že jde o výraznou událost pro celý tuzemský dluhopisový trh. Korunovým státním bondům přitom krátkodobě napomáhá nejen uklidnění situace na Blízkém východě a návrat ceny ropy Brent pod 80 dolarů za barel, ale právě i vidina nižší nabídky dluhopisů na finančních trzích v nadcházejících měsících.
K minulému pátku 19. června byly podle ministerstva upsány retailové dluhopisy za celkem 70,6 miliardy korun. Ve zbytku roku čekají investory ještě další dva úpisy, přičemž pouze ten druhý ve čtvrtém čtvrtletí nabídne i jiné možnosti než tříměsíční flexi dluhopis navázaný na repo sazbu České národní banky. Celkový objem prostředků, který MF z Dluhopisů Republiky letos získá, tak může klidně přesáhnout 100 miliard korun. Jestliže MF na začátku roku ve své Strategii indikovalo, že institucionálním investorům letos nabídne dluhopisy za 400 až 500 miliard korun, po zohlednění nových retailových bondů by jejich celková nabídka pravděpodobně měla být o více než pětinu nižší.
Šance pro dluhopisy
Na finančních trzích stále dominuje geopolitika, a tak zůstává obnovení emise retailových dluhopisů prozatím spíše v pozadí. S uklidněním situace a případným kredibilním a dlouhodobým odblokováním Hormuzského průlivu se pozornost nejspíše vrátí zpět i k domácím faktorům. Nejbližší měsíce by tak pro tuzemské dluhopisy mohly být úspěšné.
Nicméně pozitivní impuls pro tuzemský dluhopisový trh se může ukázat jako pouze krátkodobý. Rozvolnění národních fiskálních pravidel, nový Fiskálně-strukturální plán i vyjádření vlády potvrzují, že deficit rozpočtu, který bude potřeba zafinancovat emisí nového dluhu, příští rok opět naroste. Celkový objem vydávaných dluhopisů pak zvýší i větší objem maturujících instrumentů určených k refinancování.
Výnosy státních bondů se tak přes úspěch dluhopisů pro občany zpět na úrovně před válkou na Blízkém východě patrně nepodívají – přinejmenším ne dlouhodobě. Ledaže by vláda začala představovat konkrétní konsolidační kroky, které mají v souladu s Fiskálně-strukturálním plánem dostat schodek veřejných financí ve volebním roce 2029 viditelně pod dvě procenta HDP.