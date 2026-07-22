ECB si dá prázdninovou pauzu, sazby nechá beze změny navzdory obnovenému konfliktu na Blízkém východě
- Evropská centrální banka si dá ve čtvrtek pauzu, na rozdíl od června sazby tentokrát nezvýší.
- Dočasné zprovoznění Hormuzského průlivu srazilo inflaci v eurozóně, obnovený konflikt ji ale znovu žene nahoru.
- ECB podle analytiků počká se zvýšením sazeb až do září, kdy dorazí nová prognóza a jasnější obrázek rizik.
K jednacímu stolu ve čtvrtek opět zasedne Evropská centrální banka. Ta si ale se zvyšováním úrokových sazeb dá tentokrát s největší pravděpodobností prázdninovou pauzu. Od jejího červnového zasedání, na kterém spíše z preventivních důvodů zvýšila úrokové sazby, se totiž ekonomická ani inflační situace příliš nezměnila.
Pozitivní zprávy přišly z Německa a Francie, kde dobré výsledky tamní průmyslové produkce snížily pravděpodobnost technické recese v těchto dvou zemích.
Vzhledem k obnovenému konfliktu na Blízkém východě zůstal v platnosti i inflační výhled ECB. Červnové zprovoznění Hormuzského průlivu přineslo z pohledu inflačních tlaků částečnou úlevu, když díky nižším cenám pohonných hmot inflace v eurozóně v červnu zpomalila z květnových 3,2 procenta na 2,8 procenta meziročně. Konflikt se ale opět rozhořel, a tak předpokládáme, že inflace v nadcházejících měsících opět stoupne v důsledku vyšších cen pohonných hmot.
Banka má zatím málo dat
Z měnověpolitického hlediska se však s kolegy v Komerční bance nedomníváme, že tento výhled bude dostačující k tomu, aby centrální banka přistoupila ke zvýšení úroků již na červencovém zasedání. K rozhodování jí totiž chybí některé podstatné díly do celkového obrázku.
Těmi jsou především rozsah sekundárních dopadů současného energetického šoku do inflace na straně jedné a reálné ekonomiky na straně druhé.
Předpokládáme tak, že ECB se zvýšením sazeb vyčká až do září, kdy bude mít k dispozici novou prognózu a bude zřejmější, jak se konflikt na Blízkém východě odrazí v růstu cen v sekundárních cenových okruzích, případně zda se přeleje i do tlaku na růst mezd. Depozitní sazba se tak dostane na svou neutrální úroveň 2,5 % až v září, kde podle našeho názoru na delší období „zaparkuje“.