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ECB si dá prázdninovou pauzu, sazby nechá beze změny navzdory obnovenému konfliktu na Blízkém východě

Znak eura je vyobrazen před budovou bývalé Evropské centrální banky (ECB) ve Frankfurtu nad Mohanem.

Znak eura je vyobrazen před budovou bývalé Evropské centrální banky (ECB) ve Frankfurtu nad Mohanem. Zdroj: Profimedia

Jana Steckerová
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  • Evropská centrální banka si dá ve čtvrtek pauzu, na rozdíl od června sazby tentokrát nezvýší.
  • Dočasné zprovoznění Hormuzského průlivu srazilo inflaci v eurozóně, obnovený konflikt ji ale znovu žene nahoru.
  • ECB podle analytiků počká se zvýšením sazeb až do září, kdy dorazí nová prognóza a jasnější obrázek rizik.

K jednacímu stolu ve čtvrtek opět zasedne Evropská centrální banka. Ta si ale se zvyšováním úrokových sazeb dá tentokrát s největší pravděpodobností prázdninovou pauzu. Od jejího červnového zasedání, na kterém spíše z preventivních důvodů zvýšila úrokové sazby, se totiž ekonomická ani inflační situace příliš nezměnila.

Pozitivní zprávy přišly z Německa a Francie, kde dobré výsledky tamní průmyslové produkce snížily pravděpodobnost technické recese v těchto dvou zemích.  

Vzhledem k obnovenému konfliktu na Blízkém východě zůstal v platnosti i inflační výhled ECB. Červnové zprovoznění Hormuzského průlivu přineslo z pohledu inflačních tlaků částečnou úlevu, když díky nižším cenám pohonných hmot inflace v eurozóně v červnu zpomalila z květnových 3,2 procenta na 2,8 procenta meziročně. Konflikt se ale opět rozhořel, a tak předpokládáme, že inflace v nadcházejících měsících opět stoupne v důsledku vyšších cen pohonných hmot.  

Banka má zatím málo dat

Z měnověpolitického hlediska se však s kolegy v Komerční bance nedomníváme, že tento výhled bude dostačující k tomu, aby centrální banka přistoupila ke zvýšení úroků již na červencovém zasedání. K rozhodování jí totiž chybí některé podstatné díly do celkového obrázku.

Těmi jsou především rozsah sekundárních dopadů současného energetického šoku do inflace na straně jedné a reálné ekonomiky na straně druhé.

Předpokládáme tak, že ECB se zvýšením sazeb vyčká až do září, kdy bude mít k dispozici novou prognózu a bude zřejmější, jak se konflikt na Blízkém východě odrazí v růstu cen v sekundárních cenových okruzích, případně zda se přeleje i do tlaku na růst mezd. Depozitní sazba se tak dostane na svou neutrální úroveň 2,5 % až v září, kde podle našeho názoru na delší období „zaparkuje“. 

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