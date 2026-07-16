Eurozóně hrozí trojitý problém. Hormuzská krize může být spouštěčem
- Ekonomika eurozóny čelí novým protivětrům v důsledku nedávno pozastaveného vojenského konfliktu na Blízkém východě, který vytlačil ceny energií výše.
- Za těchto okolností je jedním z hlavních cílů tvůrců hospodářské politiky pro letošní rok udržet inflaci v blízkosti dvouprocentního cíle.
- Kromě rizika rostoucích cen eurozóna stále hledá svatý grál obnoveného hospodářského růstu.
Hlavní výzvou pro členské státy eurozóny je aktuálně především omezení dopadů krize v Hormuzském průlivu na ceny, a tedy i na inflaci. Všichni si pamatujeme relativně nedávnou epizodu vysoké inflace, taženou zejména energetickou krizí, která následovala po plnohodnotné ruské invazi na Ukrajinu.
Státy používající jednotnou evropskou měnu dobře vědí, kam až se může inflace vyšplhat — zejména pobaltské země, kde v roce 2022 inflace kulminovala poblíž 20 procent meziročně. I průměr eurozóny tehdy dosáhl bezprecedentní úrovně a prolomil hranici 8 procent.
První dny hormuzské krize se tomuto šoku z roku 2022 velmi podobaly. Když se rozhořel konflikt mezi americko-izraelskou koalicí a Íránem, ceny ropy prudce vzrostly podobně jako v prvních týdnech ruské agrese proti Ukrajině a ceny pohonných hmot v celé Evropě výrazně zdražily — i když nedosáhly maxim z roku 2022.
Prozatím se pravděpodobnost návratu inflace k vysokým jednociferným či dvouciferným hodnotám jeví jako nízká, a to především proto, že nepřátelské akce na Blízkém východě byly pozastaveny a ceny ropy klesly téměř zpět na předválečnou úroveň.
Přesto Evropská centrální banka zdaleka nemá vyhráno. V příštích týdnech bude jasnější, jak se nedávný růst cen ropy a energií promítne do spotřebitelských cen, a tvůrci měnové politiky budou muset bedlivě sledovat další vývoj situace na Blízkém východě. Region má stále daleko k trvalé mírové dohodě mezi USA a Íránem.
Udržitelnost veřejných financí
Zvýšená inflace je víceméně krátkodobým rizikem. Udržitelnost veřejných financí je rizikem dlouhodobějším — a pro většinu velkých ekonomik eurozóny, včetně Francie, Itálie, Španělska a stále více také Německa, se stává vážným problémem.
Z hlediska poměru vládního dluhu k HDP se eurozóna dosud plně nevzpamatovala z covidové krize. Průměr před pandemií covidu činil podle Eurostatu 83,6 procenta; během pandemie vystoupal v roce 2020 na historické maximum 96,5 procenta HDP. Od té doby soustavně klesá a v roce 2025 dosáhl 87,8 procenta.
Blok tedy zdánlivě směřuje dolů a návrat dluhu na předcovidové úrovně může být jen otázkou času. Obraz však zdaleka není jednotný. Někteří členové nesou velmi nízký dluh — pod 50 procenty HDP, například pobaltské státy, Nizozemsko a Lucembursko — zatímco jiné země jsou nad 100 procenty, včetně Francie, Itálie, Španělska a Řecka. Problém spočívá v tom, že největší ekonomiky patří zároveň k těm nejzadluženějším, což je pro eurozónu jako celek nebezpečné: pokud by se velká ekonomika dostala do fiskálních potíží, pocítila by to celá měnová oblast.
Německo je zvláštní případ. Jeho poměr dluhu k HDP zůstává relativně nízký, zhruba na 63 procentech, Berlín je však připraven uvolnit fiskální politiku ve snaze znovu nastartovat růst — což představuje další výzvu pro eurozónu.
Obnovení hospodářského růstu
Třetí výzva úzce souvisí se stavem veřejných financí. Ekonomika eurozóny se již několik let marně snaží nabrat tempo. Nejde o nic nového: růst produktivity je dlouhodobě slabý, a to dokonce už před pandemií — což dobře vystihuje Draghiho zpráva.
Růst HDP eurozóny se od roku 2014 obvykle pohyboval mezi 1,5 procenty a dvěma procenty ročně, v posledních třech letech však zpomalil na 0,5 procenta až 1,5 procenta. Ekonomika stagnuje a zaostává za Spojenými státy. Pokud tento trend bude pokračovat, eurozóna bude nadále ztrácet svůj podíl na světové produkci, čímž se bude oslabovat jak její konkurenceschopnost, tak její váha ve světové ekonomice.
Někteří ekonomové a politici tvrdí, že růst by mohla znovu nastartovat fiskální politika. Problém je v tom, že eurozóna se nenachází v recesi ani v krizi a mnoho členských ekonomik již funguje blízko svého potenciálu, takže prostor, aby fiskální politika dokázala mnoho změnit, je omezený.
Zároveň mají výše zmíněné velké ekonomiky — Francie, Itálie a Španělsko — jen velmi malý fiskální prostor pro další výraznější stimulaci. Tvůrci politik tak stojí před nepříjemným dilematem: prosazovat expanzivní fiskální politiku v naději, že oživí růst, nebo postupovat odpovědně a ozdravit veřejné finance tak, aby byly připraveny na příští krizi.
Snadná odpověď neexistuje a neexistuje ani jednoduchý recept, jak ekonomiku přimět k dostatečně rychlému růstu, aby v dohledné době uzavřela mezeru za USA. Ať tak či onak, eurozóna vstupuje do obtížného období — tím spíše nyní, když se její někdejší tvrdé jádro potýká s vlastními problémy. Vize růstu srovnatelného s ostatními ekonomickými supervelmocemi se vzdaluje stále dál za horizont.