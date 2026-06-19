Guvernér Michl si na střetu s Babišem napravuje reputaci a konečně čelí zdražování
Česká národní banka pod vedením Aleše Michla zvýšila úrokové sazby na 3,75 procenta.
Guvernér Aleš Michl jako viníka inflace označil i schodky vlády Andreje Babiše.
Zvýšením sazeb se Michl emancipuje od svého bývalého šéfa Babiše a snaží se napravit svou reputaci z let 2021 až 2023, kdy růst sazeb odmítal.
Červenou trumpovskou čepici už Andrej Babiš delší dobu nenosí. Ví, že to není populární. U Donalda Trumpa se ale inspiruje v útocích na centrální banku ve chvíli, kdy zvyšuje úroky, aby plnila svou hlavní roli a smysl bytí, tedy když zajišťuje cenovou stabilitu. Babiš i Trump slibovali lidem levné hypotéky. A centrální bankéři jim jejich politické plány „ničí“. Takže je z nich potřeba udělat terče. Jak Babiš, tak Trump přitom útočí na „své lidi“ v křeslech guvernérů.
Než byl současný guvernér Aleš Michl jmenován do Bankovní rady České národní banky a později na druhý mandát přímo do křesla guvernéra, býval poradcem Andreje Babiše na ministerstvu financí. Natáčel s ním podcast Babišova kavárna.
Andrej Babiš se svým Agrofertem s desítkami miliard korun úvěrů byl vždy bojovníkem proti zvyšování úroků. Aleš Michl tomu oddaně naslouchal. Nikdy od roku 2021 nehlasoval pro zvýšení úroků. Držel je nejvýš na sedmi procentech i ve chvíli, kdy inflace přesahovala 18 procent. Celkově za jeho přispění zdražily mezi lety 2021 až 2024 zboží a služby o 37,8 procenta. Byla to druhá největší kumulovaná inflace ze zemí Evropské unie po orbánovském Maďarsku.
Jak má Česko drahé hypotéky ve srovnání s EU?
Má pravdu Andrej Babiš (ANO), když říká, že má Česko zbytečně drahé hypotéky a ČNB držením vyšších sazeb ničí lidem sny o vlastním bydlení? Nebo je opatrnost bankovní rady vedené Alešem Michlem na místě? Žebříček ukazuje, kde je v Evropské unii cesta k vlastnímu bydlení nejdražší.
Emancipace „našich bankéřů“
Stejně tak byl odpůrcem zvyšování úroků Donald Trump. Přestože ho do prezidentského křesla vyneslo kromě odporu USA k migraci i zdražování, s nímž slíbil skoncovat. Bývalému guvernérovi americké centrální banky Fed Jeromu Powellovi, kterého sám ve svém prvním mandátu jmenoval, ale neustále vyčítal, že odmítá snížit úroky. Od Kevina Warshe, který Powella v květnu vystřídal, očekává totéž.
Babiš a Trump se ale zatím dočkali jiných výsledků. Přestože v květnu byla inflace v České republice s 2,1 procenta dvakrát nižší než ve Spojených státech, ČNB tento týden na svém měnovém zasedání zvedla sazby. Z 3,5 na 3,75 procenta. Narozdíl od Fed, který nechal sazby na 3,5 až 3,75 procenta, byť signalizoval, že ještě letos půjdou téměř jistě nahoru.
Pro srovnání. V eurozóně jsou nyní úroky na 2,25 procenta při průměrné inflaci 3,2 procenta.
ČNB pod Michlovým vedením v této chvíli drží nejpřísnější kurs. Na rozdíl od USA i eurozóny máme sazby skutečně restriktivní. Jsou vyšší než inflace. Geopolitická rizika, která ceny zvedají a vytvářejí obavy z kombinace inflace a slabého ekonomického růstu, jsou pro Evropu vyšší než pro USA.
ČNB: Babiš zvedá inflaci
Aleš Michl ve čtvrtek po zvýšení úroků vysvětloval rozhodnutí bankéřů mimo jiné tím, že do ekonomiky se hrne příliš mnoho peněz, protože si lidé a firmy hodně půjčují, rostou ceny nemovitostí a služeb. Vypíchl ale také, že k inflaci přispívá Babišova vláda svými schodky a zvyšujícími se veřejnými výdaji. Ke globálním vlivům, jako jsou vyšší ceny energií, se přidávají i vlivy čistě domácí.
Česká infalce není podle ČNB jen dovozená, ale sami si spirálu dál roztáčíme. Proto je potřeba zasáhnout vyššími úroky. A nejspíš to letos není naposledy. Andrej Babiš se v reakci opět do ČNB ostře navezl. A z výroků je zjevné, že tentokrát mu úrokové sazby nevadí jen byznysově, ale především politicky. Lidem slíbil levnější byty a hypotéky, ale ty teď budou zdražovat.
Lepší pozdě, než nikdy
Guvernér Aleš Michl už zjevně na rozdíl od minulých let cítí svobodu v rozhodování. Od Babiše ani jakékoliv instituce kontrolované vládou už nic nepotřebuje. Bezpečnostní prověrka na tajné mu vydrží až do konce mandátu. Takže využívá příležitosti vylepšit si reputaci toho, kdo stáhl zemi do nejvyšší inflace v historii. To, co ho teď zajímá je odkaz, se kterým mandát opustí.
„Nenecháme se nikým ovlivňovat. Jsme tu pro budoucnost země, nehodlám se s nikým přes média dohadovat,“ vzkázal na oficiální tiskové konferenci ostře Babišovi. Dalo by se samozřejmě debatovat o tom, proč takhle nemluvil v éře velké inflace v letech 2021 až 2023, kdy tvrdošíjně odmítal zvyšovat sazby. Jeho snaha o napravení reputace a jestřábí postoj v této chvíli ale zemi prospívají. Lepší pozdě, než nikdy.