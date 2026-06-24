Jen manažerská intuice už nestačí, je nutné se rozhodovat na základě dat
- Umělá inteligence a data se stávají běžnou součástí firemního řízení a mění požadavky na manažerské profese.
- Nestačí mít k dispozici více dat. Klíčové je umět je správně interpretovat a využívat při rozhodování.
- Moderní manažer nemusí být programátorem ani datovým analytikem, měl by ale rozumět tomu, jak data a umělou inteligenci využít k lepšímu fungování firmy, říká v komentáři rektor Unicorn Vysoké školy Jan Čadil.
Schopnost pracovat s daty a umělou inteligencí se během několika let posunula z oblasti technologických specialistů do samotného centra firemního řízení. Prakticky každá větší organizace dnes disponuje množstvím dat, využívá analytické nástroje nebo experimentuje s umělou inteligencí. Přesto se často ukazuje, že samotná dostupnost informací automaticky nevede k lepším rozhodnutím.
Dlouhou dobu se vedla debata o tom, zda budou firmy schopné získávat dostatek dat. Dnes se ukazuje, že mnohem důležitější otázkou je, zda s nimi dokážou správně pracovat. Není podstatné jen to, kolik dat máme k dispozici. Rozhodující je schopnost vyčíst z nich souvislosti, pochopit jejich limity a dokázat je převést do konkrétních kroků, které dávají smysl zaměstnancům, zákazníkům i celé organizaci.
Právě zde vzniká nová role moderního manažera. Nemusí být datovým analytikem ani programátorem. Měl by však rozumět tomu, jak data vznikají, jaké otázky jim lze pokládat a jak správně zadávat úkoly analytickým nebo IT týmům. Schopnost formulovat správné zadání začíná být často důležitější než schopnost vytvořit samotnou analýzu.
Podobně se proměňuje i pohled na umělou inteligenci. Ve veřejné debatě se často soustředíme na technologické možnosti jednotlivých nástrojů. Ve firemní praxi ale bývá větší výzvou jejich smysluplné začlenění do procesů, nastavení odpovědnosti a vyhodnocování dopadů na zaměstnance i zákazníky. Umělá inteligence totiž není jen technologická otázka. Je to také otázka řízení, firemní kultury a odpovědnosti managementu.
Nestačí jen sbírat data
Zkušenosti z posledních let ukazují, že organizace, které dokážou efektivně propojit data, technologie a lidské rozhodování, získávají významnou konkurenční výhodu. Ne proto, že mají nejmodernější software, ale protože umějí rychleji reagovat na změny, lépe plánovat a kvalifikovaněji vyhodnocovat rizika.
Proměna firemního řízení souvisí také s proměnou vzdělávání. Ještě před několika desítkami let bylo běžné vystudovat školu a z nabytých znalostí čerpat po většinu profesního života. Dnes takový model přestává fungovat. Technologie, pracovní postupy i požadavky trhu se mění rychleji než kdy dříve a schopnost průběžně si doplňovat znalosti se stává nezbytnou součástí kariéry. Firmy stále častěji hledají odborníky a manažery, kteří dokážou reagovat na nové výzvy, učit se novým dovednostem a efektivně je přenášet do praxe.
To platí zejména v oblasti datové analytiky a umělé inteligence. Zatímco technologický vývoj postupuje mimořádně rychle, organizace často narážejí na nedostatek lidí, kteří dokážou propojit technické možnosti s reálnými potřebami byznysu. Právě schopnost překládat jazyk dat do jazyka managementu bude podle mého názoru v příštích letech jednou z nejcennějších kompetencí vedoucích pracovníků.
Vzdělávání se mění
Také proto jsme na Unicorn Vysoké škole připravili nový program MBA: Data & AI Driven Management. Nevznikl jako reakce na módní popularitu umělé inteligence, ale na dlouhodobou proměnu způsobu, jakým firmy rozhodují a řídí své procesy. Jeho cílem není vychovávat datové specialisty, ale manažery, kteří dokážou využívat data a umělou inteligenci jako nástroje pro kvalitnější rozhodování, efektivně komunikovat s analytickými týmy a řídit změny, které digitální transformace přináší.
Současně reflektuje i to, jak dnes pracující profesionálové studují. Většina z nich nemůže na delší dobu opustit svou profesní praxi, a proto je program postaven na kombinaci online výuky a pravidelných prezenčních setkání. Cílem je nabídnout vzdělávání, které lze skloubit s pracovním i osobním životem, aniž by rezignovalo na kvalitu, diskusi a sdílení zkušeností mezi účastníky.
Jsem přesvědčen, že budoucnost bude patřit těm, kteří dokáží kriticky přemýšlet a budou umět data, technologie a lidské rozhodování propojit do funkčního celku. Právě dovednost překládat analytické výstupy do strategických manažerských rozhodnutí bude v příštích letech pro vedoucí pracovníky klíčová.
Nový běh programu MBA: Data & AI Driven Management bude zahájen v říjnu 2026.
Autor je rektor Unicorn Vysoké školy.