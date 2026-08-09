Předplatné

Coca-Cola mizí z regálů obchodů, tekuté zlato znovu zdraží. A oblíbená farma mezitím změnila majitele

Co vám (ne)uteklo v týdnu 3. až 9. srpna 2026.

Co vám (ne)uteklo v týdnu 3. až 9. srpna 2026. Zdroj: e15, profimedia.cz

min
Diskuze (0)
  • Penny Market a Coca-Cola rozjely obchodní válku v Česku. Lahve mizí z regálů
  • Tekuté zlato opět dostojí své přezdívce. Zdražení běžné potraviny brzy pocítí i Češi
  • Tisíce lidí sem jezdí na jahody. Teď oblíbenou farmu koupil nový majitel

Přečtěte si nejzajímavější články z uplynulého týdne.

Penny Market a Coca-Cola rozjely obchodní válku v Česku. Lahve mizí z regálů

  • Český trh zažívá raritní střet dvou silných jmen. 
  • Obchodní válka tuzemských divizí Penny Marketu a Coca-Coly však zatím generuje pouze poražené. 
  • Lahve mizí z regálů jednoho z největších řetězců, zákazníci tak musí pro oblíbený nápoj ke konkurenčním obchodníkům. 

Tekuté zlato opět dostojí své přezdívce. Zdražení běžné potraviny brzy pocítí i Češi

  • Extrémní počasí zasáhlo olivové háje v několika evropských zemích. 
  • Producenti očekávají menší úrodu a další růst cen olivového oleje. 
  • Sucho současně snižuje výnosy obilí, zeleniny i vinné révy. 

Tisíce lidí sem jezdí na jahody. Teď oblíbenou farmu koupil nový majitel

  • Úsovsko ovládlo Solagro, pod které spadá i oblíbená Jahodárna Skrbeň. 

  • Akvizice zapadá do rostoucí vlny nákupů menších zemědělských podniků velkými hráči a investičními fondy. 

  • Za proměnou trhu nestojí jen ceny půdy, ale hlavně generační obměna a ekonomické potíže menších farem. 

Češi propadli motorkám. Král trhu těží z trendu, který jiné děsí

  • České silnice zažívají rok motorky. 
  • Rekordní odbyt platí pro menší skútry i větší motocykly. 
  • Ze zájmu těží dlouhodobý lídr českého trhu Honda, ale i jeho početná konkurence. 

Ruský soud přiznal městu miliony od českého miliardáře za ušlou daň. Nesmysl, reaguje podnikatel

  • Miliardář Lubomír Stoklásek řeší v Rusku další problém. 

  • Tamní obec Bobrova chce peníze, které jeho skupině Agrostroj původně odpustila. 

  • Český podnikatel požadavek nechápe. 

 

Začít diskuzi

Doporučujeme

Články z jiných titulů