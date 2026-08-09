Coca-Cola mizí z regálů obchodů, tekuté zlato znovu zdraží. A oblíbená farma mezitím změnila majitele
- Penny Market a Coca-Cola rozjely obchodní válku v Česku. Lahve mizí z regálů
- Tekuté zlato opět dostojí své přezdívce. Zdražení běžné potraviny brzy pocítí i Češi
- Tisíce lidí sem jezdí na jahody. Teď oblíbenou farmu koupil nový majitel
Přečtěte si nejzajímavější články z uplynulého týdne.
Penny Market a Coca-Cola rozjely obchodní válku v Česku. Lahve mizí z regálů
- Český trh zažívá raritní střet dvou silných jmen.
- Obchodní válka tuzemských divizí Penny Marketu a Coca-Coly však zatím generuje pouze poražené.
- Lahve mizí z regálů jednoho z největších řetězců, zákazníci tak musí pro oblíbený nápoj ke konkurenčním obchodníkům.
Tekuté zlato opět dostojí své přezdívce. Zdražení běžné potraviny brzy pocítí i Češi
- Extrémní počasí zasáhlo olivové háje v několika evropských zemích.
- Producenti očekávají menší úrodu a další růst cen olivového oleje.
- Sucho současně snižuje výnosy obilí, zeleniny i vinné révy.
Tisíce lidí sem jezdí na jahody. Teď oblíbenou farmu koupil nový majitel
- Úsovsko ovládlo Solagro, pod které spadá i oblíbená Jahodárna Skrbeň.
Akvizice zapadá do rostoucí vlny nákupů menších zemědělských podniků velkými hráči a investičními fondy.
- Za proměnou trhu nestojí jen ceny půdy, ale hlavně generační obměna a ekonomické potíže menších farem.
Češi propadli motorkám. Král trhu těží z trendu, který jiné děsí
- České silnice zažívají rok motorky.
- Rekordní odbyt platí pro menší skútry i větší motocykly.
- Ze zájmu těží dlouhodobý lídr českého trhu Honda, ale i jeho početná konkurence.
Ruský soud přiznal městu miliony od českého miliardáře za ušlou daň. Nesmysl, reaguje podnikatel
Miliardář Lubomír Stoklásek řeší v Rusku další problém.
Tamní obec Bobrova chce peníze, které jeho skupině Agrostroj původně odpustila.
Český podnikatel požadavek nechápe.