Po Hormuzu přichází super El Niño. Investoři vyhlížejí další komoditní šok
- Po odeznění napětí kolem Hormuzského průlivu se pozornost investorů přesouvá k hrozbě super El Niña.
- Extrémní počasí může zasáhnout úrodu kakaa, kávy, cukru, rýže i palmového oleje a zvýšit jejich ceny.
- Dopady mohou pocítit i trhy s kovy a energiemi kvůli výpadkům těžby a vyšší spotřebě elektřiny.
Zatímco se ceny energetických komodit vracejí k úrovním ze začátku krize v Hormuzském průlivu, někteří investoři už přizpůsobují své pozice v portfoliu s ohledem na jinou očekávanou událost v druhé polovině roku, která by rovněž mohla výrazně ovlivnit ceny některých komodit.
Mezinárodní meteorologické organizace očekávají s vysokou pravděpodobností výskyt klimatického jevu super El Niño, při kterém se teplota hladiny východního Pacifiku zvýší o více než dva stupně Celsia oproti dlouhodobému průměru.
El Niño v takto extrémní intenzitě, jaká se očekává letos a případně ještě příští rok, se vyskytuje velmi zřídka a zpravidla vede k výrazným výkyvům počasí v různých oblastech světa. Zatímco jihovýchodní Asii, Indii, jižní a západní Afriku nebo Austrálii obvykle postihuje extrémní sucho, jižní část Severní Ameriky a západní část jihoamerického kontinentu bývají zasaženy intenzivními srážkami s vyšším rizikem záplav, bouří či hurikánů.
Sucho, které sníží sklizně
Především sucha v ohrožených oblastech Austrálie nebo jihovýchodní Asie mohou vést k horší sklizni obilovin, jako jsou pšenice nebo rýže. Extrémní výkyvy počasí zvyšují například pravděpodobnost onemocnění kakaovníků v západní Africe, což by mohlo vést k deficitu na trhu, který způsobil výrazný růst cen kakaa v letech 2024 až 2025. Zatímco v prvním čtvrtletí cena kakaa v důsledku likvidace dlouhých pozic spekulantů klesla na polovinu, ve druhém kvartálu opět vyskočila, a to o více než 50 procent.
Mezi další ohrožené plodiny patří palma olejná kvůli potenciálně nižším výnosům v Indonésii a Malajsii. K dalším komoditám, jejichž ceny by mohly být pozitivně ovlivněny v důsledku super El Niña, patří cukr (kvůli slabší úrodě cukrové třtiny) nebo kávové boby, rovněž z důvodu horší sklizně způsobené suchem v Brazílii a jihovýchodní Asii.
Výkyvy počasí nemusí zasáhnout jen zemědělské komodity. Vyšší pravděpodobnost extrémních srážek a záplav v Chile nebo jižní Africe může ohrozit například těžbu mědi a dalších kovů. Vysoké průměrné teploty zase zřejmě povedou k vyšší poptávce po elektřině a zemním plynu a následně k jejich vyšším cenám.
V portfoliích fondů J&T proto navyšujeme expozici vůči akciím i dluhopisům těžařů kovů a dalších surovin. Naopak zvažujeme prodej akcií a dluhopisů zpracovatelů, kterým by růst cen zemědělských komodit zvýšil náklady. Rovněž zvažujeme navýšení investic do akcií producentů a distributorů plynu a elektřiny.