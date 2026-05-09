Rizikové přirážky dluhopisů v USA i Evropě narazily na minima a ignorují geopolitické hrozby
- Rizikové přirážky spekulativních dluhopisů v USA klesly na 330 bazických bodů a v eurozóně na 280 bodů.
- Současné ocenění aktiv podle analytiků J&T podhodnocuje hrozby spojené s blokádou Hormuzského průlivu.
- Zužující se spready mezi dluhopisy neodpovídají realitě a vyžadují opatrnost při výběru konkrétních titulů.
Rizikové přirážky na dluhopisových trzích jsou jedním z klíčových ukazatelů pro každého investora, protože vyjadřují dodatečnou kompenzaci, kterou investoři požadují za držení dluhopisu vystaveného určitému riziku oproti „bezrizikovým“ alternativám. Těmi jsou typicky státní dluhopisy zemí s vysokým ratingem nebo swapové sazby.
Rizikové přirážky bývají zpravidla velmi procyklické, jinými slovy se v případě hospodářské expanze snižují a naopak v případě recese nabývají relativně vyšších hodnot. A jak se chovají v současné situaci na dluhopisových trzích v USA a v eurozóně? Nynější rizikové přirážky s vysokou pravděpodobností podhodnocují aktuální riziko na kapitálovém trhu.
Nejlepší je srovnání
Současnou situaci budu vztahovat ke stavu na trhu z počátku dubna loňského roku, kdy americká administrativa oznámila rozsáhlý balíček nových obchodních cel pod termínem „Liberation Day“. Z pohledu investorů šlo o náhlý šok, který byl interpretován jako možné stagflační riziko, což v konečném důsledku zapříčinilo výprodej rizikových aktiv napříč různými segmenty a regiony. Rizikové přirážky měřené pomocí OAS (Option-Adjusted Spread) dosáhly lokálního maxima.
V případě US High Yield dluhopisového indexu to bylo okolo úrovně 500 bazických bodů, u ekvivalentního indexu v eurozóně 420 bazických bodů. Pro kontext: rizikové přirážky u indexu dluhopisů v investičním ratingovém pásmu dosáhly 170 bazických bodů v USA, respektive 100 v eurozóně.
Při pohledu na aktuální stav dluhopisových trhů by se mohlo zdát, že je vše zalité sluncem. Rizikové přirážky u high yield dluhopisů se aktuálně zúžily na úroveň 330 bazických bodů v USA, respektive 280 v eurozóně. Dluhopisy z investičního pásma v USA mají aktuálně přirážku 120 bazických bodů, v eurozóně pak 70 bodů. Nejenže se dramaticky zúžily rizikové přirážky u jednotlivých indexů, ale rovněž se zúžil „spread“ mezi dluhopisy v investičním a spekulačním pásmu. Oba tyto jevy signalizují přetrvávající investorské nadšení, které můžeme aktuálně napříč kapitálovým trhem pozorovat.
Bez snadného řešení
Otázka k zamyšlení zní: je současná situace na pozadí válečných konfliktů, přetrhávajících se dodavatelských řetězců a nedostatku energetických a dalších esenciálních surovin kvůli uzavřenému Hormuzskému průlivu opravdu tak růžová, jak nám nízké rizikové přirážky ilustrují? Či dokonce existuje ještě prostor pro jejich další utažení?
Základním rozdílem mezi aktuálním rozpoložením na trhu a situací z loňského dubna je ten, že tehdy šlo napáchanou škodu napravit poměrně snadno na základě zrušení nebo alespoň zmírnění celních kvót. K tomu nakonec skutečně došlo a investoři se do rizikových aktiv vrátili. Nicméně současná situace již z principu nemůže mít takto snadné řešení. Světlo na konci tunelu je ke dnešnímu dni stále v nedohlednu, proto mám nad rizikovými přirážkami na historických minimech zdvižený prst.
V našem týmu v rámci J&T investiční společnosti panuje opatrnost a na analýzu každého dluhopisového jména se zaměřujeme ještě intenzivněji než kdy dříve. V konečném zúčtování se totiž tato mravenčí práce může ukázat jako k nezaplacení, jelikož kvalitní tituly případné otřesy na trhu přežijí s menší újmou.