Škodovka poodhalila první podobu interiéru nového vozu. Celé auto se představí už brzy
- Škoda Auto odhalila první skici interiéru nového elektrického modelu Škoda Epiq a oznámila termín jeho premiéry, píše Auto.cz.
- Interiér vozu staví na minimalistickém designu Modern Solid, horizontálním uspořádání a důrazu na intuitivní ovládání i udržitelné materiály.
- Model Epiq má jako dostupné elektrické SUV rozšířit nabídku značky.
Automobilka Škoda Auto v posledních dnech ukázala první podobu interiéru připravovaného modelu Škoda Epiq a zároveň upřesnila, kdy proběhne jeho oficiální premiéra.
Nově zveřejněné skici přibližují kabinu nejmenšího elektromobilu značky, který jako první vznikl kompletně v duchu designového směru Modern Solid. Ten se soustředí na čisté linie, přehlednost a co nejjednodušší ovládání pro řidiče.
Uspořádání interiéru je do značené míry horizontální, což opticky rozšiřuje prostor a dodává kabině na vzdušnosti. Tradiční pojetí oblé přístrojové desky ustoupilo rovnějším, hranatějším plochám. Podle oficiálních informací nebude v interiéru chybět ani ambientní osvětlení, byť na skicách zatím zřetelné není.
Rozměrná středová konzole ukrývá prostor pro bezdrátové nabíjení mobilu. V souladu s moderními trendy budou nejen uvnitř vozu široce zastoupeny udržitelné materiály.
Epiq má jakožto nejdostupnější plně elektrické kompaktní SUV sehrát zásadní roli při zdvojnásobení portfolia elektrických modelů značky. A v rámci koncernové spolupráce se Epiq stane důležitým pilířem evropské rodiny městských vozů, jeho hlavním úkolem je zpřístupnit bezemisní dopravu mnohem širšímu spektru zákazníků než doposud.
Na kompletní odhalení vozu už nebudeme čekat dlouho. Světová premiéra modelu Epiq se uskuteční ve švýcarském Curychu, a to v úterý 19. května 2026 přesně ve 14:00.