Za Babiše není líp, Kupka a Hřib nefungují. Motoristé dojeli do příkopu u Černoučku
- Plán Kupka ani plán Hřib selhaly. ODS i Piráti sčítají pod novým vedením ztráty.
- Starostové zatím potichu přestavují opoziční hierarchii, postavili se do jejího čela.
- Volební víkend přinesl návod, jak porazit ANO. Je překvapivě jednoduchý: stačí se zeptat jeho voličů, co jim chybí.
Andrej Babiš chtěl vědět z těchto voleb jediné: jak dopadne Praha. Teď už to ví. Hnutí ANO nejen že hlavní město dlouhodobě neumí a už tradičně ještě před volbami pořádá sebemrskačský orloj nejrůznějších lídrů, ale letos tu propadlo na historické minimum. Nepomohly ani spanilé jízdy posledního lídra Jana Hušbauera v džípu křivolakými pražskými uličkami v motoristickém stylu.
Vždyť sami Motoristé ani do Prahy ve svých obřích autech nedojeli. V těchto volbách nasbírali pouhých 14 zastupitelů, méně než Moravané a skončili u příkopu obce Černouček. Právě tamního zastupitele ohlásili jako prvního, pak jim vypadla rychlost.
Dohromady vládní tábor oslovil jen přibližně pětinu pražských voličů. Pražané zjevně nepovažovali situaci za natolik zoufalou, aby si na pomoc zavolali právě Babišovo hnutí a jeho kumpány z motoristického gangu a SPD. Praha samozřejmě není Česká republika. Její liberální, vzdělanější a kosmopolitnější elektorát má k Babišovu politickému stylu tradičně daleko.
Ale Pražané zjevně nepovažovali situaci za natolik zoufalou, aby si na pomoc zavolali právě Babišovo hnutí a jeho kumpány z motoristického gangu a SPD. Dosavadní vládní výkon nepřinesl městským voličům mnoho důvodů, proč vládě vystavit vysvědčení s lepší známkou. Naopak. Zdražování hypoték je přesně tím typem problému, který se ve velkých městech promítá do každodenního života výrazněji než jinde. A hnutí ANO ztratilo pozice ve všech krajských městech s jedinou výjimkou Plzně.
Babiš s trvalým bydlištěm v jedné z nejelitnějších obcí země samozřejmě zase může hlásat cosi o tom, že ho lidé v bohatých městech nenávidí, zatímco milují avokádové tousty a filtrovanou kávu. Jenže tu evidentně dobře umí i v takovém Ústí nad Labem, kde by asi nechtěl žít úplně každý, ale Babiš tu přesto utrpěl těžký debakl.
Babišův hlavní sok se jmenuje Rakušan
Komunální a senátní volby přinesly víc než jen přeskupení sil v radnicích. Ukázaly, jak se bude vyvíjet celostátní politika v příštích letech. Vládní koalice má problém v ekonomicky nejvýkonnějších částech země, opozice může porážet ANO, pokud se přestane předhánět ve vlastní důležitosti. Na opozičním hřišti se navíc objevil nový favorit. Jmenuje se STAN.
Starostové jsou dnes nejsilnější opoziční stranou a tyto volby to potvrdily. Vítězství v Praze, Brně, silné druhé místo v Plzni nebo Olomouci, kralování v prvním kole senátních voleb. To už není náhoda, ale jasná známka toho, že Babišův příští soupeř se nejmenuje Kupka a už vůbec ne Hřib, ale Rakušan. A bude na něj muset vytáhnout už taky něco jiného než jen dozimetr.
Petr Hlaváček se zřejmě v Praze stane historicky prvním pražským primátorem a v jeho osobě bude zajištěna kontinuita rozvoje hlavního města po celých dvanáct let. STAN může opanovat Senát. Starostové dokonce mohou v příštích letech ještě posílit, pokud nebudou opakovat některé zásadní chyby z minulosti. Asi jako jediní ze současné opoziční garnitury jsou schopni přetahovat voliče Babišovi. U ostatních je ideologický, historický nebo osobnostní příkop mnohem větší.
Plán Kupka zkrachoval
Pro ODS přinesly víkendové volby nepříjemná zjištění. Někdejší dlouholetý starosta Líbeznic Martin Kupka v čele strany nezafungoval. V Praze sice občanští demokraté dosáhli přibližně pětiny hlasů, ale druhé místo je vzhledem k jejich ambicím neúspěchem. O primátorském řetězu pro Tomáše Portlíka si mohou nechat zdát. Ba co víc, vůbec budou rádi, pokud se do nové pražské koalice dostanou. STAN je může obejít a vytvořit jen koalici s Prahou sobě a Piráty.
V tradiční plzeňskjé baště občanských demokratů skončili až třetí a budou opět mimo vládnoucí koalici, což se opakovaně ještě nikdy nestalo. V Liberci dokonce ODS historicky poprvé vypadla ze zastupitelstva. Na hraně vypadnutí byla i v Českých Budějovicích, kde ji převálcovalo Naše Česko Martina Kuby, bývalého prvního místopřesedy ODS.
Předseda Martin Kupka nemusí okamžitě čelit vzpouře uvnitř strany, jeho pozice se však po takovém víkendu rozhodně neposiluje. Spíš zůstává nijaká. Jako celá ODS. Strana má problém nejen s výsledky, ale i s otázkou, proč by ji měl volič považovat za přirozeného vůdce opozice.
Kupka v tom ale není sám. Nezafungoval ani plán Hřib u Pirátů. Další nový šéf opoziční strany v těchto volbách také nepřesvědčil. Piráti hodně ztratili v Praze, kde přitom posledních osm let vládli. Úplně vypadli ze zastupitelstva v Plzni a živoří v Brně. Pro stranu, která se opírá o velkoměstské voliče, je to tragická zpráva. Neúspěch Hřibových Pirátů je v kontrastu s úspěchem Starostů a lidovců. Konfrontační styl možná už voliče tolik nebere.
Ty hejtmane, dej si pozor
Samostatnou kapitolou je vítězství jihomoravského hejtmana Jana Grolicha. Ve Vyškově získal 62 procent hlasů a senátorský mandát už v prvním kole, přestože proti němu stála kandidátka ANO podporovaná špičkami hnutí. Jeho výsledek je ukázkou toho, jak může regionální politik uspět: osobní důvěryhodností, viditelnými výsledky a kampaní, která odpovídá jeho vlastnímu stylu.
Grolich dokázal, že voliči nemusí automaticky hlasovat podle celostátních preferencí stran. Dokonce ani tehdy, když je kandidát předsedou strany, jejíž podpora se dlouhodobě pohybuje jen kolem několika procent.
Pro lidovce je to současně příležitost i varování. Grolichova popularita se zatím do podpory KDU-ČSL výrazněji nepromítá. Je možné, že voliči volí především jeho, nikoli stranickou značku. Pokud lidovci nedokážou jeho osobní úspěch přetavit v širší politickou nabídku, zůstane z něj především příběh úspěšného politika, nikoli začátek jejich návratu. Bylo by zajímavé sledovat, jak by se to změnilo, pokud by Grolich kandidoval za úplně jiné uskupení.
Nejdůležitější výsledek voleb nespočívá v tom, kdo bude sedět na které radnici. Opozice dostala praktickou ukázku, že Babiše lze porážet. Jen se při tom musí občas dohodnout. Jenže české opoziční strany v minulosti opakovaně prokázaly, že dokážou s mimořádným nasazením bojovat proti Andreji Babišovi. A když už se jim to začne dařit, ještě s větším nasazením proti sobě navzájem.