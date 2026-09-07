Zapomeňte na zlato i bitcoin. Nenápadná komodita letos vydělává víc a její růst nemusí končit
- Cukr v srpnu zdražil téměř o 25 procent, nejrychleji za víc než deset let.
- Za raketovým růstem stojí sucho, nižší úroda i omezení vývozu z Indie.
- Kdo vsadil na cukr místo akciového indexu S&P 500, vydělal o polovinu víc.
Vybírat si vítěze letošního investičního roku je zatím předčasné, do souboje ale mezi tradiční i nové adepty vstoupila nečekaná komodita. Cukr zdražil v srpnu téměř o 25 procent, což je nejvyšší meziměsíční růst od roku 2010.
Cukr tak od svého dubnového minima překonal v růstu nejen ostatní zemědělské komodity včetně prudce zdražující sóji či kukuřice, ale také ropu, zlato nebo dokonce bitcoin, kterému se v srpnu nebývale dařilo a v růstu ceny dýchal cukru na záda.
Atmosférické jevy jsou jen jednou z příčin
Vysvětlení nebývalého růstu sladké poživatiny je hned několik. Tím nejcitelnějším je patrně stále zesilující živel El Niño, který s sebou přináší sucho i záplavy, a především hrozivou spoušť. Obchodníci El Niño předvídají a promítají do cen, v tomto případě ostře vyšších. Už nyní je z měření nanejvýš pravděpodobné, že letošní El Niño bude jedním z nejničivějších, tudíž cena cukru roste odpovídajícím tempem a neměli bychom se divit, kdyby se na současných úrovních nezastavila.
Druhým vlivem je nižší produkce i mimo dopady El Niña. Světová organizace sdružující výrobce cukru uvádí, že produkce výrazně klesá nejen v Asii, Indii či Brazílii, ale také v Evropské unii. V Evropské unii se předpokládá, že produkce klesne téměř o pětinu. A připomeňme, že Brazílie s Indií tvoří zhruba 40 procent světové produkce cukru. Evropská unie také patří mezi výrazné producenty, takže spolu s Brazílií a Indií jde již přibližně o polovinu veškerého vyrobeného cukru. A tahle polovina dostává silný zásah. Nižší nabídka se pak přirozeně propisuje do vyšších cen.
Zapomenout také nemůžeme na skutečnost, že cukr rostl z relativně nízkých hodnot. Dubnové minimum bylo obvyklé mezi lety 2017 až 2020, ale později během pandemie a po ní cena výrazně vyrostla. Od listopadu 2023 do letošního dubna cukr naopak zvládl růst odmazat a spadnout zhruba na polovinu. Z těchto hodnot se pak čistě matematicky roste mnohem snadněji než z vrcholu.
Aby toho nebylo málo, kvůli slabé úrodě cukrové třtiny v Indii se nejlidnatější země světa rozhodla podpořit svou domácí spotřebu omezením vývozu cukru a podporou jeho dovozu. Omezení možnosti dodat indický cukr na zahraniční trhy se tak nutně podepsalo na ceně.
Zdraží cukroví?
Nakonec se do ceny cukru propsaly i problémy kolem Íránu a zejména Hormuzu, jelikož brazilští výrobci místo cukru mnohem raději vyrábějí biopaliva jako alternativu k drahým ropným produktům. I takové jsou dopady rozhodnutí Spojených států a Izraele zaútočit na Írán. V komplikovaném řetězci výrobních vztahů se takový útok nakonec může propsat do dražšího vánočního cukroví.
Kdybyste si na začátku roku vsadili místo indexu S&P 500 na cukr, měli byste vyděláno zhruba o polovinu více. To samozřejmě není návod k investování či spekulaci, ale jen ilustrace toho, jak moc cena cukru vyrostla, když i široký americký akciový index hnaný technologickými tituly spojenými s umělou inteligencí rostl výrazně pomaleji. Ani umělá inteligence a nedostatek čipů nedokázaly překonat strach z ničivého přírodního živlu.