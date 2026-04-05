🎧 Energie na 10 let zdarma. Byznysmen z Brna garantuje, že lidé nebudou platit za elektřinu
- Spoluzakladatel skupiny Purple David Kašper chce posunout development směrem k větší energetické soběstačnosti.
- Garantuje, že majitelé bytů nezaplatí během deseti let za energie nic.
- Při správném návrhu domu dává podle něj podobný koncept technicky i ekonomicky smysl.
V době, kdy se v Česku znovu řeší ceny energií, role státu a budoucnost velkých energetických firem, přichází podnikatel David Kašper s ambiciózní tezí: nové bydlení může fungovat zcela bez účtů za energie. A to dokonce jako smluvně garantovaný závazek na deset let.
Kašperův projekt, který interně označuje jako „Neplatíš“, se zatím nesoustředí na jednotlivé majitele domů. Cílí hlavně na developery a menší bytové projekty, kde lze energetický koncept navrhnout od samého začátku. Podle něj je to podmínka, aby mohl investor se zákazníkem vůbec podepsat smlouvu, že deset let nebude za energie nic doplácet.
První příklady energeticky neutrálního bydlení chce firma rozjet na vlastních developerských projektech. „Musíme být u toho od začátku a vyprecizovat to tak, aby to dohromady fungovalo,“ vysvětluje spoluzakladatel skupiny Purple, který řídí i vlastní investice v rámci N8 Group. V první fázi jde hlavně o domy se čtyřmi až dvaceti jednotkami.
Základ modelu je podle něj jednoduchý, i když technicky poměrně komplexní: co nejlepší obálka budovy, nadstandardně dimenzovaná fotovoltaika, bateriové úložiště, zemní tepelné čerpadlo a chytré řízení toku energie. Dům má být co nejblíže pasivnímu standardu a zároveň vyrábět více energie, než běžný developer standardně plánuje.
„Když se to udělá správně, 80 až 90 procent energie si dům vyrobí sám,“ říká Kašper. Přebytečná výroba se podle něj opírá nejen o střešní panely, ale i o integrovanou fotovoltaiku ve fasádě nebo o solární ploty. Vedle toho pracuje systém s baterií a s tepelným čerpadlem země-voda, které umí dům v létě chladit a v zimě efektivně vytápět.
Dům nakoupí jen zlomek energie zvenčí
Ani podle Kašpera ale v českých podmínkách nelze počítat se stoprocentní soběstačností. Část energie je nutné dokupovat z trhu, typicky v zimních měsících. Rozdíl má být v tom, že dům nakupuje jen tehdy, kdy to potřebuje a kdy je to ekonomicky výhodné. Součástí modelu je proto i aktivní řízení spotřeby a obchodování s elektřinou.
„Deset až dvacet procent energie se musí koupit z trhu, protože v českých podmínkách nejde být úplně stoprocentně soběstačný. Ale když se to dobře nadimenzuje, vychází to,“ říká. Vedle spotových nákupů počítá i s prodejem přebytků nebo s výnosem z takzvané řízení flexibility, kdy lze bateriové úložiště využít pro stabilizaci sítě.
Na jednom z připravovaných developerských projektů v severomoravské Ostravici počítá firma s instalovaným výkonem 55 kilowatt peaků fotovoltaiky a roční výrobou kolem 30 megawatthodin. Spotřeba domu má být zhruba 27 megawatthodin ročně. V ročním součtu tak systém podle Kašpera umí nejen významnou část spotřeby pokrýt, ale v určitých obdobích i vydělávat prodejem přebytků.
Otázkou zůstává, o kolik podobný koncept zdraží pořízení samotného bydlení. Kašper připouští, že odpověď se liší projekt od projektu. V některých případech může jít o navýšení v řádu stovek tisíc korun na byt, jindy se naopak investice vyrovná úsporou jinde.
„Teoreticky to může zvýšit cenu třeba o půl milionu na apartmán. Ale když člověk zjistí, že tam nemusí mít tolik technologií zvlášť, nebo že se část investice nahradí jiným řešením, může to být o sto tisíc, nebo to nemusí být vůbec,“ popisuje.
Jako příklad uvádí starší projekt, kde firma původně řešila pro každý byt samostatné tepelné čerpadlo. Dodatečně si podle něj spočítala, že centralizované řešení by bylo levnější a mohlo by naopak celkové náklady snížit.
Garance ano, ale s limitem
Desetiletá garance nulových účtů neznamená neomezenou spotřebu. Kašper otevřeně přiznává, že součástí smluv bude limit spotřeby navázaný na metr čtvereční a na předpokládaný komfortní provoz domácnosti. Počítá se s běžným bydlením, nikoli s těžbou kryptoměn nebo s masivním nabíjením elektromobilů.
„Bude to mít svůj limit. Bude přesně napočítáno, kolik je potřeba pro komfortní fungování. Nikdo nemůže očekávat garantovanou těžbu kryptoměn,“ říká. Podle něj musí být model ekonomicky funkční, i když jeho cílem není maximalizace marže, ale vytvoření nového segmentu na trhu.
Co se stane po deseti letech? Technologie podle Kašpera zůstanou ve vlastnictví majitelů domu nebo bytových jednotek. I po skončení garance by tak dům měl dál fungovat s velmi nízkou energetickou závislostí. „I kdyby klient už nespolupracoval s námi, tak 80 až 90 procent energie nepotřebuje kupovat zvenku. Už tam jen nefunguje garance nula korun,“ shrnuje.
Inspirace z Británie a vize pro brownfieldy
Kašper netvrdí, že by vymyslel něco zcela nového. Inspiraci našel v Británii, kde fungují takzvané Zero Bills Homes. „Ty projekty fungují a jsou běžné. Není to nic, co by nefungovalo,“ říká.
Jeho ambice ale míří dál než k samotným účtům za energie. V dlouhodobější vizi mluví o developmentu, který kombinuje energetickou soběstačnost, dřevostavby z CLT panelů, integrovanou fotovoltaiku i prvky lokální produkce potravin. Ideálním místem pro podobné projekty jsou podle něj brownfieldy ve městech, ne další výstavba na zelené louce.
„Nejlepší způsob je postavit to někde, kde to člověk má v docházkové vzdálenosti, ideálně na místě, kde už něco stálo. A na tom místě postavit něco, co si samo generuje energii,“ říká Kašper. Právě v tom vidí směr, kterým by se české stavebnictví mohlo v příštích letech vydat.
