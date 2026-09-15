Foťáky zažívají nečekaný comeback. Mezi mladými frčí i dávno odepsaný formát, říká manažerka Canonu
- Umělá inteligence zásadně promění zpracování fotografie, autentické snímky ze sportu, svateb či z reportáží ale nenahradí.
- Fotoaparáty po propadu způsobeném smartphony znovu nacházejí publikum. Kompakty se vracejí i mezi teenagery.
- Stále důležitější je video, říká šéfka marketingu Canonu pro střední Evropu Eva Kučmášová v podcastu Business Club.
Smartphony fotoaparáty nezničily a podle šéfky marketingu Canonu pro střední Evropu Evy Kučmášové je nemusí vytlačit ani generativní AI. Trh se ale mění. Z kanceláří mizí část běžného tisku, roste význam videa, kvalitního tisku a služeb pro fotografy. Výrobci současně řeší, jak v době uměle vytvářených obrázků potvrdit autenticitu skutečných snímků.
„Myslím si, že třeba úpravy fotek určitě převezme časem umělá inteligence kompletně. Ale my jako Canon nebojujeme s umělou inteligencí,“ říká Kučmášová v podcastu Business Club e15.
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Fotoaparáty přežily smartphony. Teď přichází video
Největší zásah fotografickému trhu přinesl nástup chytrých telefonů. Segment kompaktů se prudce propadl a pro běžné momentky začal většině lidí stačit mobil. Podle Kučmášové je ale největší propad minulostí a dražší fotografická technika si našla nové publikum.
Pomohl tomu i covid. Během pandemie podle ní výrazně narostl počet amatérských fotografů s kvalitní výbavou a část z nich se posouvá k profesionální práci. Zůstávají navíc situace, v nichž má telefon fyzikální limity – třeba sport, focení za špatného světla nebo výrazné přiblížení.
Novou oblastí, která roste, je video. Canon proto rozšiřuje techniku kombinující vlastnosti fotoaparátu a kamery. „Video je stejně důležité jako fotka, ne-li v tuhle chvíli možná důležitější,“ říká Kučmášová. Překvapivý comeback podle ní zažívají také kompaktní fotoaparáty, které znovu získávají oblibu mezi teenagery.
Co se dozvíte v nejnovější epizodě Business Clubu:
🔵 Proč fotoaparáty po nástupu smartphonů zdaleka nekončí
🔵 Z jakého důvodu se vracejí kompaktní fotoaparáty a roste význam videa
🔵 Proč Canon nechce marketing postavit pouze na influencerech
🔵 Kde AI fotografii změní nejvíc a kde zůstane člověk těžko nahraditelný
🔵 Jaké je řídit středoevropský tým a prosadit se v převážně mužském prostředí
Kanceláře tisknou méně. Tisk ale nemizí
Digitalizace podle Kučmášové skutečně omezuje běžný kancelářský tisk a Canon začal poskytovat i digitalizační služby. Neznamená to ale konec tiskařského byznysu. Roste význam velkoformátového a kvalitního fotografického tisku.
Firma tento posun ukazuje například projektem Svět nevídaný, který vznikl se Světluškou. Díky vrstvenému tisku vznikají fotografie s reliéfem, které mohou hmatem vnímat i lidé se zrakovým postižením. Na přípravě se podíleli právě i lidé, jimž je výstava určena.
AI může upravovat. Kreativitu fotografa zatím nenahradí
Kučmášová očekává, že AI některé části práce fotografa převezme. Nejzranitelnější může být produktová fotografie a výrazně se podle ní automatizují i samotné úpravy snímků.
Jiná situace je u reportážní, sportovní nebo u svatební fotografie, kde je podstatou zachytit reálný okamžik. AI navíc otevírá nový problém: jak poznat, zda obraz skutečně zachycuje realitu. Canon proto podle Kučmášové představil software, který umožňuje ověřovat originalitu fotografie.
Fotoaparáty už dnes využívají například automatické rozpoznávání obličejů. Kučmášová ale pochybuje, že technologie převezme autorský rukopis fotografa. „Neumím si úplně představit, jak by foťák mohl vnuknout tu kreativní část, která je u spousty fotografů právě jejich vizitka, jejich podpis,“ říká.
Eva Kučmášová
Šéfka marketingu společnosti Canon pro střední Evropu. Má na starosti Česko, Slovensko, Polsko a Maďarsko a v současné pozici působí přibližně šest let. Je nejvýše postavenou ženou ve středoevropské struktuře firmy. Zkušenost s mezinárodním prostředím získala už během středoškolského pobytu ve Spojených státech. Vystudovala University of New York in Prague a La Salle University.
Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?
(00:00) Úvod
(00:13) Jediná žena ve vedení Canonu ve střední Evropě
(04:38) Co potřebujete, abyste se dostala nahoru
(06:05) Japonská matka, britská šéfová a čtyři trhy
(08:26) Proč z Česka chodí místo otázek stížnosti
(09:03) Jsou fotoaparáty a tisk mrtvý byznys?
(14:18) Proč Canon sází na fotografy víc než na influencery
(17:34) Video, kompakty a jejich návrat mezi teenagery
(21:08) Svět nevídaný: fotky, které si lze osahat
(24:48) „My s umělou inteligencí nebojujeme“
(29:14) Jak důležitá je střední Evropa pro Japonce