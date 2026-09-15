Vyzkoušejte si: Jak každá stovka k důchodu navíc vysává státní kasu?
- Každá stokoruna k důchodu navíc znamená pro státní rozpočet další miliardy korun.
- Zákonná valorizace o 300 korun by byla nejnižším zvýšením penzí za posledních deset let.
- S jakými variantami vláda pracuje?
Vláda řeší, co s lednovou valorizací důchodů. Podle zákona mají penzisté nárok na zvýšení důchodů o 300 korun měsíčně. Některým vládním politikům se to ale zdá málo. Kolik nakonec přidají a jaké dopady by to mohlo mít na státní rozpočet? Podívejte se v naší interaktivní grafice ze série e15 Data Check.
DATA CHECK e15
Kolik stojí přidat důchodcům?
valorizace
Jedná se o částku, kterou důchodcům od ledna 2027 zaručuje zákonná valorizace. Za tuto částku by se dalo postavit zhruba 30 kilometrů úplně nové dálnice.
Co je skutečně ve hře pro rok 2027odhad ročního dopadu
Stovka měsíčně vypadá jako malá částka. Když ji ale dostanou statisíce důchodců každý měsíc, státní kasu to vyjde na miliardy. Podívejte se, jaký dopad by mělo na rozpočet jednorázové plošné zvýšení důchodů. Přepočet vychází z odhadu Národní rozpočtové rady (NRR), podle níž vyjde plošné navýšení o 300 korun měsíčně na 11 miliard korun. Ostatní částky se počítají poměrně podle tohoto základu.
Starobní a další důchody se v Česku pravidelně zvyšují podle růstu reálných mezd a také podle cen spotřebního koše seniorů. Protože je v Česku zatím stále relativně nízká inflace, ze zákona budou mít důchodci nárok na zvýšení penzí o 300 korun měsíčně. Pokud by Babišův kabinet takovou valorizaci schválil, bylo by to nejméně za poslední dekádu.
Strany vládní koalice, které mají dlouhodobě mezi seniory vysokou podporu, proto řeší, jestli by si důchodci neměli polepšit více. Problémem je ale napjatý státní rozpočet. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) nedávno navrhla na příští rok rozpočet se schodkem 389 miliard korun, což by byl druhý největší schodek v české historii. Vysoký schodek vyvolal negativní reakce i u koaličních Motoristů a SPD.
Kolik může kabinet přidat?
Právě SPD, která kritizuje vysoký deficit státního rozpočtu, by na druhou stranu chtěla seniorům přilepšit nad rámec zákonné valorizace. Řešením by podle předsedy Tomia Okamury mohl být jednorázový příspěvek důchodcům na životní náklady. O konečném řešení ale bude koalice teprve jednat.
Jednorázový příspěvek by měl na státní rozpočet menší dopad, protože valorizace důchodů zvyšují náklady na vyplácení penzí také do budoucna. Pokud by vláda ANO, SPD a Motoristů přidala seniorům 300 korun měsíčně, státní rozpočet to podle NRR vyjde na 11 miliard korun.
Kabinet zároveň penze může ještě ze zákona mimořádně navýšit v průměru až o 590 korun měsíčně. Výdaje na důchody by pak ale rostly i do budoucna. V takovém případě by důchody stály státní rozpočet na příští rok podle výpočtů NRR necelých 19 miliard korun navíc.
Starobní penze pobíralo na konci června 2,33 milionu seniorů a seniorek. Průměrná částka činila 21 803 korun. Invalidních důchodců bylo 421 tisíc a pozůstalostních 68 tisíc. Další desetitisíce důchodů poskytovaly systémy rezortů obrany, vnitra a spravedlnosti. Jejich penze jsou vyšší.