Roboti místo lékařů. Kijonková hlásí novou americkou investici a buduje impérium po vzoru Rothschildů
- „Nově jsme zainvestovali jednotky milionů dolarů do americké společnosti Andromeda Surgical, za kterou stojí známý founder Nick Damiano,“ prozrazuje Kijonková exkluzivně ve FLOW.
- Sanfranciská firma Andromeda Surgical již vstupuje do komerční fáze a kapitál využije zejména na regulatorní procesy a výrobu.
- Kijonková v Česku vidí obří potenciál ve zdravotnictví, nyní buduje síť klinik Primaria a Evalon a chystá další projekty.
Bývalá majitelka Zásilkovny Simona Kijonková se po prodeji své firmy naplno transformovala v investorku a tato role ji prý velmi baví. Pocity prázdnoty po prodeji svého vypiplaného byznysu už zaplnila novými projekty, a především řízením vlastního rodinného impéria, které chce budovat po vzoru slavných Rothschildů.
Roboti, kteří nepotřebují chirurga
Nejnovější investici hlásí ve Spojených státech, kde se jí podařil velký zářez. „Nově jsme zainvestovali jednotky milionů dolarů do americké společnosti Andromeda Surgical, za kterou stojí známý founder Nick Damiano,“ prozrazuje Kijonková exkluzivně ve FLOW. Společnost Andromeda Surgical se zabývá vývojem autonomních robotických operačních systémů.
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Jde o propojení složitého hardwaru a softwaru, které umožňuje přístrojům provádět operace bez zásahu lékaře. Investiční skupina JSK Investments SICAV, a. s., investovala do tohoto amerického medtech startupu v rámci jeho Series A kola. Andromeda Surgical v něm získala 15 milionů amerických dolarů a její celkové financování od investorů tak dosahuje 30 milionů amerických dolarů.
Roboti jsou při operacích řízeni umělou inteligencí. Aktuálně se technologie soustředí na urologické zákroky a prostatu a už nyní operují roboti pacienty v Austrálii a v Kanadě. V USA se však čeká na plnou certifikaci. „Je v tom i symbolika, protože náš Karel Čapek vymyslel slovo robot. A to slovo dnes používají celosvětově. A dnes jsme my jako Češi investory autonomních robotů,“ popisuje Kijonková.
Co se dozvíte v nejnovější epizodě Flow:
🟠 Proč po prodeji Zásilkovny cítila prázdnotu podobnou tomu, když dítě odejde z domova
🟠 Do čeho by jako investorka nikdy nedala ani korunu
🟠 Jak vypadá autonomní operační robot, který zvládne zákrok bez lékaře
🟠 Proč svolává rodinnou radu a co na ní svým dětem vysvětluje
🟠 Co jí dala práce sanitářky na nočních směnách
🟠 Proč jí prošlo rukama tři sta projektů za dva měsíce
Dalším americkým želízkem v ohni je pro Kijonkovou projekt Lightly české zakladatelky Moniky Štěpánové. Pracuje pro americkou vládu, kde vyvíjí přístroje na detekci omamných látek s napojením na databáze pro odhalování dealerských sítí. Její ambicí je zkrotit americkou fentanylovou horečku.
Ne zbraním, ano dlouhověkosti
V rámci private equity se Kijonková soustředí primárně na střední Evropu a stagnující rodinné firmy. Přísně si však hlídá, kam peníze pošle. „Nikdy bychom neinvestovali do útočného zbrojního průmyslu, hazardu nebo do čehokoliv, co vytváří závislosti. Naopak chceme životy prodlužovat,“ vysvětluje své no-go zóny.
Simona Kijonková
Simona Kijonková je zakladatelka Zásilkovny a spoluzakladatelka logistického holdingu Packeta, který v prosinci 2023 prodala fondu CVC Capital Partners a skupině EMMA Capital. Dnes je řídící partnerkou rodinné investiční skupiny JSK Investments a předsedkyní představenstva jejího samosprávného fondu SICAV, pod nímž fungují podfondy Private & Growth Equity a Venture Capital. Vyrůstala v sociálně vyloučené lokalitě v Karlových Varech. Založila Nadaci Simony Kijonkové.
V investiční strategii vsadila především na zdravotnictví. Naplňuje ji síť klinik primární péče Primaria nebo projekt Evalon zaměřený na ženské zdraví. V e-commerce pak investiční skupina buduje projekt iPrice, který pro globální výrobce elektroniky typu LG či Samsung řeší vratkovou ekonomiku a testuje použité zboží pro návrat na trh.
Ráno cvičení, večer smlouvy
Ačkoliv si pracovní tempo upravila podle svého, pracuje prý stejně intenzivně jako v Zásilkovně. Role investorky podle ní vyžaduje mnohem víc trpělivosti a nadhledu než řízení firmy. Osobní dohled si ale Kijonková stále drží a ve všem je v až překvapivém detailu. „Čtu veškeré smlouvy a transakční dokumentace. Jsem u komerčních dojednávání a napřímo se všemi foundery. Máme to postavené tak, že to děláme na stovky let, po vzoru rodiny Rothschildů,“ dodává. Svůj dosavadní obrovský úspěch bere teprve jako začátek a věří, že vybuduje ještě něco velkého.
Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?
(00:00) Úvod
(00:15) Prodej Zásilkovny: jako když dítě odletí z hnízda
(06:43) Roboti, kteří operují bez chirurga
(12:36) Evalon, Primaria a sázka na zdravotnictví
(15:52) Kam by nikdy neinvestovala
(23:20) Longevity a rodinné firmy bez nástupce
(30:54) Jak vypadá den investorky
(35:24) Rada tehdy třináctiletého syna při prodeji Zásilkovny
(39:47) Dětství v sociálně vyloučené lokalitě
(47:27) Když zůstala bez domova a spala v nemocnici
(52:32) „Já se vůbec necítím úspěšně“