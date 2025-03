Německá energetická politika je v krizi a její dopady se přímo promítají i do České republiky. Tvrdí to bývalý ředitel ČEZ a vládní zmocněnec pro jadernou energetiku Jaroslav Míl, který byl hostem podcastu Business Club. Podle něj Berlín neodstraňuje příčiny problémů, ale jen „záplatuje“ jejich důsledky.

Německo má po volbách a otázka dalšího směřování jeho energetiky je znovu na stole. Hlavní výzvou pro novou vládu bude podle Míla zbavit se extrémní závislosti na dotacích a státních zásazích. „Němci vytvořili dotační energetiku, která nefunguje, pokud do ní stát každý rok nenasype desítky miliard eur z peněz daňových poplatníků,“ dodává s tím, že jediným správným řešením je podle něj radikální změna a návrat k výrobě elektřiny ze zdrojů s nejnižšími výrobními náklady a s co možná nejnižší emisní stopou.

Obnovitelné zdroje tuto podmínku podle něj neplní, protože elektřinu vyrábějí pouze v určitém čase a jejich efektivní využití závisí na dostatečné kapacitě přenosové sítě a výstavbě záložních zdrojů – v tomto případě plynových elektráren.

„Dokud si tuto základní pravdu Němci neuvědomí, ceny energií jednoduše neklesnou,“ obává se Míl.

Evropa platí za energii víc, než by měla

Německá cesta, která v rámci své ideologické vize vedla k ukončení provozu jaderných elektráren, dopadá podle Míla negativně i na český trh. Přestože Česko vyrábí takřka nejlevnější elektřinu v Evropě, konečné ceny pro jeho obyvatele patří mezi nejvyšší. Míl tvrdí, že na vině je především nefunkční společný středoevropský energetický trh a také systém emisních povolenek, který uměle navyšuje cenu elektřiny tím, jak s nimi obchodují finanční skupiny a jiní spekulanti.

Podle Míla tak česká vláda nedostatečně chrání domácí spotřebitele a měla by vytvořit vlastní model cenotvorby, který by reflektoval reálné náklady na výrobu.

Další riziko vidí ve stále větší závislosti na plynu, který má nahradit uhelné elektrárny. „Když nahradíme uhelky plynovými elektrárnami, zvedneme spotřebu plynu na dvojnásobek, ale nemáme diverzifikované trasy ani vlastní terminály. To je bezpečnostní hazard,“ varuje Míl, který by tak nejraději nadále využíval české uhlí a uhelné elektrárny.

Změna, nebo náraz do zdi?

Pokud Evropa a Německo neudělají zásadní změny, čekají nás podle Míla vážné problémy. Řešení vidí v zastropování emisních povolenek, větší energetické soběstačnosti a zásadních investicích do infrastruktury. „Potíž je v tom, aby na to nepřišli v době, kdy už narazí do zdi,“ varuje Míl.

Poslechněte si celý rozhovor v podcastu Business Club.