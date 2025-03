Finanční skupina Partners už rok provozuje vlastní bankovní dům. Co se během toho roku povedlo a jaké negativní překvapení nové podnikání přineslo? „To, že oslavíme 108 tisíc klientů, je skvělý výsledek, to myslím žádná banka za první rok fungování neměla,“ říká v e15 Castu ředitel finanční skupiny Partners Petr Borkovec.

„Největší množství stresu, co jsem kdy zažil, bylo v době žádání o licenci. Jsem docela odolný proti stresu, ale teda měl jsem z toho jednou nebo dvakrát dokonce zablokovaná záda,“ popisuje Borkovec proces žádání o bankovní licenci, který několikrát narazil na překážky.

Skupina například počítala pro banku se základním kapitálem 1,2 miliardy korun, Česká národní banka ale doporučila navýšení základního kapitálu na tři miliardy korun. Spíše úsměvným zádrhelem pak bylo pravidlo, že instituce nemůže nést jméno banka, dokud nezíská bankovní licenci, držitelem licence se tak nakrátko musela stát společnost Partners Branka, která se krátce nato přejmenovala na banku.

„Teď už mám pocit, že to máme ve svých rukou. Když jsme banku spustili, tak jsme zjistili, že funguje, a po nějaké době jsme zjistili, že funguje dost dobře. A všechno další už ovlivníte,“ vysvětluje Borkovec.

Skupina Partners musela při stavbě své nové banky nabrat řadu specialistů. Částečně jsou mezi nimi dlouholetí zaměstnanci skupiny, Borkovec ale musel hledat i odborníky na technologie, někdy u konkurenčních bank. Specifickou kategorií zaměstnanců jsou také samotní bankéři. „Potřebujeme je, protože o tom správně přemýšlí. Mindset u bankéřů je velmi odlišný, musejí přemýšlet ve všech možných špatných scénářích,“ popisuje šéf skupiny Partners.

Klienti za první rok fungování Partners Bance svěřili 45 miliard korun. „Z toho 70 procent je dokonce mimo pojištění vkladů, to znamená velkou důvěru,“ říká Borkovec. Pozitivní je podle něj i to, že spuštění banky a její každodenní provoz neodčerpaly zaměstnancům kapacity na její další rozvoj.

Negativním překvapením byli někteří klienti, kteří zneužívali své bankovní účty. „Spustili jsme novou banku a někteří podvodníci okamžitě začali vytvářet v naší bance účty. Museli jsme je identifikovat, museli jsme se naučit identifikovat jejich podvody, které nakonec zaplatíme my,“ ohlíží se zpětně na nové zkušenosti Borkovec.

Letos v únoru spustila Partners Banka hypotéky, na podzim spotřebitelské úvěry. Původně počítala s tím, že si celý proces zpracovávání úvěrů nechá dodat externí společností. S výsledky, které firma dodala, ale nebyli lidé v bance spokojení a nakonec se rozhodli, že si vyvinou vlastní řešení, které se povedlo.

Za uplynulý rok měla Partners Banka ztrátu 350 milionů, letos by situace měla být podobná. „Příští rok se to ale začne velmi rychle otáčet do pozitivna,“ poznamenává Borkovec. A připouští, že se Partners Banka může rozhodnout vstoupit na nový trh. Do roku 2030 chce mít Partners Banka milion klientů.