Stavebnictví čeká boj o materiály. Recyklace bude pro developery nutnost, říká Široký ze Saint-Gobain
- České stavebnictví se bude muset připravit na nedostatek některých klíčových surovin, například štěrkopísku, cementu nebo energosádrovce.
- Podle Michala Širokého, manažera pro udržitelnost pro Saint-Gobain začíná být cirkulární stavebnictví ekonomickou nutností, mimo jiné kvůli rostoucím nákladům na skládkování.
- Budoucnost výstavby bude podle něj stát na recyklaci, lepší logistice, predemoličních auditech, datech o materiálech a větším využití prefabrikace.
České stavebnictví stojí před problémem, který už není jen ekologickým tématem, ale začíná mít i tvrdý ekonomický rozměr. Do budoucna může být stále složitější zajistit některé klíčové suroviny pro výrobu stavebních materiálů. Týká se to například štěrkopísku či cementu. „Cirkularita začíná být velice důležitým tématem,“ říká v podcastu REcast Michal Široký, manažer pro udržitelnost ve společnosti Saint-Gobain a člen pracovní skupiny pro cirkulární stavebnictví a šetrné materiály v České radě pro šetrné budovy.
Recyklace je pro developery nutností
Podle Širokého už developeři a velcí hráči na trhu stále častěji řeší, co se stane s budovou na konci jejího životního cyklu. Zatímco velkoobjemové materiály, jako jsou beton, ocel nebo zemina, umí stavebnictví zpracovávat poměrně dobře, složitější je vracet do výroby materiály z interiérů budov, například sklo, minerální vatu, izolace nebo sádrokarton. Saint-Gobain už v Česku recykluje například polystyren EPS v závodech v Českém Brodě a Lipníku nad Bečvou. Objemy podle Širokého rostou, ale zatím jde spíše o stovky tun, zatímco skutečná alternativa k primárním surovinám by musela fungovat v řádu desítek až stovek tisíc tun.
Aby se recyklace stavebních materiálů stala běžnou součástí trhu, nestačí podle Širokého jen technologie. Potřeba je také legislativa, logistika a ekonomická návratnost. Klíčovou roli mají hrát predemoliční audity, které ještě před bouráním určí, jaké materiály se v budově nacházejí a kam je možné je vrátit. Velkou změnou má být i práce s daty, například díky BIM modelům, které umožní přesněji vědět, co bylo do budovy zabudováno. Udržitelnost se podle Širokého postupně stává další vlastností materiálu vedle statiky, požární odolnosti nebo akustiky. „Věřím číslům,“ říká s tím, že zásadní roli budou mít ověřené dokumenty EPD, které dokládají například uhlíkovou stopu nebo obsah recyklátu v materiálu.