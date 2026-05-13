Vrací se Dubaj na investorskou mapu světa? Vydělat daly realitní akcie i byty na správných adresách
- Dubajské akcie se po březnovém šoku opatrně odrazily ode dna a přinesly zisky těm, kteří se nebáli vsadit na oživení.
Akcie hráčů z realitního trhu zdražily více než zbytek trhu.
- Dopady krize na ceny dubajských realit se zásadně liší podle konkrétní lokality, někde už jsou ceny výše než před krizí.
Dubaj začíná opatrně odměňovat investory, kteří na ni jako na divokou kartu vsadili po začátku blízkovýchodního konfliktu. Z březnové paralýzy se totiž dokázala odrazit a odměnit akciové odvážlivce až téměř pětinovým ziskem. Komplexní obrázek Dubaje ale zůstává extrémně kontroverzní. Symbol emirátu a hlavní důvod obrovského přílivu globálního kapitálu v posledních letech se totiž stále zmítá v pochybnostech. A tím totiž tamní trh rezidenčních realit.
Symbolem ohlédnutí za zlatými časy před startem íránské krize, která zásadně zhoršila stabilitu i ekonomiku Perského zálivu, mohou být akcie autora ikonické stavby, která se stala manifestem proměny Dubaje. Tedy 828 metrů vysokého mrakodrapu Burj Khalifa, díky němuž se developer Emaar stal v roce 2010 tvůrcem nejvyšší stavby světa.
Akcie Emaaru se v předvečer pádu prvních amerických a izraelských bomb na Írán v závěru února obchodovaly po více než sedmnácti dirhamech za kus. Do poloviny března se o téměř čtyřicet procent propadly. Kdo tehdy stihl nakoupit, je dnes o téměř sedmnáct procent v plusu.
Developerům se spíše daří
„Fundamenty developerů zatím nevykazují známky kolapsu. Konkrétně Emaar například hlásí meziroční růst prodejů o více než dvacet procent, rekordní zásobu zakázek a téměř plnou obsazenost retailových nemovitostí. To naznačuje, že navzdory geopolitickému stresu kapitál z trhu neutekl. Spíše se na čas stáhl do vyčkávací pozice,“ soudí analytik Purple Trading Petr Lajsek.
Akcie Emaaru nejsou výjimkou. Obdobným vývojem prošly třeba i akcie stavitele a developera Drake & Scull a ostatně i celého realitního trhu. Index DFM Real Estate mapující výkonnost akcií dubajských developerů je ze svých minim zhruba o deset procent výše, během první poloviny března přitom index ztratil přesně třetinu.
