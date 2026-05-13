Šokující Strnadova ofenziva. CSG chce urvat podíl ve výrobci tanků Leopard, ovládlo by zbrojní Evropu
- Český zbrojař CSG podle listu Financial Times podal nabídku na odkup podílu v holdingu KNDS od německých vlastníků.
- Avizované IPO KNDS mělo být letos v létě jednou z nejočekávanějších burzovních událostí.
- Ambiciózní krok přichází v době, kdy se akcie CSG obchodují poblíž svého dosavadního minima.
Zatímco se akcie českého zbrojařského gigantu Czechoslovak Group potýkají s propadem na burze, její majitel Michal Strnad sáhl k překvapivé ofenzivě. Podle informací deníku Financial Times podal zbrojař CSG nabídku na koupi významného podílu ve francouzsko-německém kolosu KNDS, který vyrábí legendární tanky Leopard 2 či houfnice Caesar. Ambiciózní plán však údajně naráží na politický odpor v Paříži i Berlíně.
„Spekulace trhu nekomentujeme,“ uvedl pro e15 mluvčí skupiny Andrej Čírtek. Pokud by se transakce potvrdila, zbrojařská skupina CSG miliardáře Michala Strnada by tím udělala svůj dosud nejodvážnější krok na evropském trhu. Podle listu předložila nabídku na odkup podílu v holdingové společnosti KNDS, která vznikla fúzí německého Krauss-Maffei Wegmann a francouzského Nexteru. Podle zdrojů blízkých jednání směřovala nabídka, sestavená převážně z hotovosti, k německým rodinám, které v amsterodamském holdingu drží poloviční podíl.
Válka o evropského šampiona
Načasování nemohlo být dramatičtější. Samotné KNDS totiž připravovalo vstup na burzu, a to podle dostupných informací už na začátek července, s uvažovanou tržní kapitalizací ve výši 15 až 20 miliard eur. Strnadův pokus vstoupit do hry ještě před úpisem tak může celou operaci zkomplikovat.
„Zapadá to do celkových akvizičních procesů v Evropě: CSG chce dále navyšovat své kapacity a KNDS chce investovat až jednu miliardu eur v Německu na posílení produkce,“ uvádí expert Capitalinked Radim Dohnal. KNDS už dříve odmítlo nabídku od Rheinmetallu a zájem o podíl ve výrobci Leopardů vyjádřila i německá vláda.
„Šlo by ale o velké sousto pro CSG. Hodinu po zveřejnění zprávy akcie CSG spíše klesaly. To je ale typické při zprávách o akvizicích. Akcionáři kupujícího typicky nesdílejí nadšení a do nějakého vyjasnění akcie spíše prodávají,“ dodává Dohnal. Strnad by transakcí zároveň vypálil rybník těm, kdo se těšili na další velké letošní zbrojařské IPO.
Chystaný vstup KNDS na burzu, plánovaný na začátek července, investoři vnímali jako jednu z největších evropských burzovních událostí roku. Holding se sídlem v Amsterodamu je v současnosti rozdělen půl na půl mezi dva klíčové akcionáře: francouzský stát a německou rodinnou holdingovou společnost Wegmann & Co. Právě němečtí majitelé, reprezentující dědice rodin Bode a von Braunbehrens, zvažují prodej části svého vlivu.
Situaci přitom vyostřuje politická nestabilita v Německu. Koalice kancléře Friedricha Merze řeší, jak velký podíl by měl stát od německých rodin případně odkoupit sám, aby si udržel strategickou kontrolu. Vzhledem k tomu, že druhou polovinu KNDS ovládá Paříž, stává se z akvizice citlivé diplomatické téma. Jak Paříž, tak Berlín mají enormní zájem na tom, kde se budou tanky vyrábět a kdo bude určovat priority vývoje.
Poslední velký nákup teprve nedávno
Zatím největší akvizici uzavřel Strnad poměrně nedávno, když v listopadu 2024 dokončil ovládnutí americké skupiny Kinetic Group vyrábějící malorážové střelivo. CSG za ni zaplatila 2,2 miliardy dolarů, tehdy asi 53 miliard korun. K dřívějšímu získání většiny akcií v italské muničce Fiocchi Munizioni, kterou už CSG aktuálně ovládá celou, tak český zbrojař naposledy přibral pětici předních amerických výrobců a značek nábojů pro sportovce, lovce i ozbrojené složky.
Obchod česká skupina financovala primárně z vlastních zdrojů a z úvěrů od konsorcia bank, což je standardní postup pro takto rozsáhlé mezinárodní transakce. Letos v lednu přitom ve vyjádření pro časopis Forbes naznačil další obří nákupy výkonný ředitel CSG, fakticky druhý muž managementu skupiny David Chour: „Máme nyní přístup ke kapitálu, což je parametr, díky němuž může k další takové přelomové věci dojít. Věřím, že Kinetic nebyl tou největší transakcí, kterou uděláme.“
Stín Hunterbrooku a pád z burzovního vrcholu
Pro CSG přichází tato ofenziva v okamžiku, kdy se snaží uklidnit své vlastní akcionáře. Od lednového vstupu na burzu v Amsterodamu, kde byla skupina oceněna na rekordních 30 miliard eur, hodnota jejích akcií citelně klesla.
Důvodem není jen ochlazení zájmu o zbrojařské tituly, které zasáhlo i lídry trhu, jako je Rheinmetall, ale i útok investiční skupiny Hunterbrook. Ta v květnu obvinila CSG z opomenutí klíčových informací v prospektu IPO a naznačila netransparentní vazby uvnitř holdingu. Strnadova skupina všechna obvinění důrazně odmítla, trh však na zprávu přesto zareagoval výprodejem.
Neúnavný vyjednavač z Prahy
Pokud by CSG v tažení na KNDS uspěla, definitivně by se stala dominantním hráčem evropského obranného průmyslu. Skupina již nyní hraje klíčovou roli v dodávkách munice pro Ukrajinu v rámci české iniciativy a loni pohltila americkou muniční divizi Kinetic Group zahrnující například legendární značku Remington. Tehdejší akvizice přitom vyšla skupinu na více než 50 miliard korun.
Analytici se však shodují, že nákup podílu v KNDS bude tvrdým oříškem. „Je to souboj peněz proti geopolitice,“ komentují podle Financial Times zdroje z trhu. Hlavní obavou je ztráta kontroly nad výrobou klíčové techniky, jako jsou tanky Leopard 2, které tvoří páteř většiny evropských armád včetně té české.