Menopauza vyhání z firem top manažerky, vedení na to neumí reagovat, říkají expertky z kliniky Esthé Life
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- Kvůli příznakům menopauzy zvažuje odchod z práce téměř čtvrtina žen, v byznysu je ale toto téma stále tabu, shodují se zakladatelka kliniky Esthé Life Lucie Šindelářová a nutriční terapeutka Tereza Agnew v podcastu Trendy v udržitelnosti, který přináší projekt [ta] Udržitelnost spolu s e15.
- Nejde přitom jen o návaly horka. Hormonální změny útočí na paměť, soustředění i schopnost plánovat, tedy důležité nástroje vrcholového managementu.
- Firmy, které včas nenabídnou podporu a flexibilitu, riskují ztrátu nejzkušenějších profesionálek na vrcholu sil.
Ženy ve vysokých manažerských pozicích jsou zvyklé fungovat na dvě stě procent a mít věci pod kontrolou. Jakmile ale tělo začne signalizovat problém, zdraví jde u nich často až na druhou kolej. Přiznat, že něco nefunguje jako dřív, je v byznysu stále obrovské tabu.
„Podle průzkumu společnosti Simplyhealth mezi více než dvěma tisíci ženami zvažovalo 23 procent respondentek trpících příznaky menopauzy odchod z práce. Více než polovina pak přiznala, že zažila dny, kdy nebyla schopná ani vstát z postele a dojít do kanceláře,“ říká Lucie Šindelářová, zakladatelka Esthé Life. Po dvaceti letech práce v HR se rozhodla založit kliniku zaměřenou právě na komplexní péči o manažerky a ženy v období hormonálních změn.
„Ženy nejdřív znejistí. Neví, co se děje, myslí si, že jsou jen přepracované a potřebují dovolenou. Mají pocit, že nesmí zklamat své okolí, a cítí obrovský stud,“ popisuje Šindelářová.
Necítím se ve své kůži
Jedním z nejrozšířenějších omylů je představa, že menopauza znamená pouze návaly horka. Změny se přitom dějí na mnoha úrovních už tři až deset let předem a projevují se v oblastech, které jsou pro výkon ve vrcholovém managementu klíčové, tedy od spánku a paměti až po soustředění a schopnost plánovat.
„Úbytek estrogenu ovlivňuje prefrontální kortex, paměť i učení. Proto tak často mluvíme o mozkové mlze a potížích s plánováním,“ vysvětluje nutriční terapeutka a koučka se specializací na menopauzu Tereza Agnew. V byznysu se takové výpadky projeví i u žen, které byly dosud zvyklé bez problémů řídit složité projekty. Pro rané období nečekaných změn se v zahraničí dokonce vžil termín IDFLM – I don't feel like myself, tedy necítím se sama sebou. Ženy si zkrátka začnou připadat, že svůj pečlivě vybudovaný pracovní život najednou nezvládají.
Přenést se přes klesající výkonnost jen zvýšeným úsilím je podle expertek pro tělo zničující. Extrémní pracovní tempo je v kombinaci s hormonální bouří obrovským náporem na nervovou soustavu.
Změna začíná u zaměstnavatele
Adaptace na hormonální změny by neměla ležet pouze na bedrech samotných žen. Pokud firma nedokáže vytvořit prostředí, ve kterém mohou o svých potížích bezpečně mluvit a získat potřebnou podporu, přichází o to nejcennější, o talentované šéfky na vrcholu jejich profesních sil. „Zaměstnavatel by měl poskytnout podporu a podmínky. Rozhodně nejde o to vyptávat se na intimní detaily a zjišťovat konkrétní diagnózy. Důležitá je spíše destigmatizace tématu, edukace a určitá flexibilita v pracovním režimu,“ vysvětluje Šindelářová.
Pomoci mohou například webináře nebo vzdělávání manažerů. Už samotné sdílení problému působí jako obrovská úleva. Ženy zjistí, že se se stejnými potížemi potýkají i jejich kolegyně, vymění si zkušenosti a stresující atmosféra se rázem uvolní. „Tyto ženy jsou v nejlepším věku a mají za sebou spoustu zkušeností. Byla by obrovská chyba byznysu, kdyby odcházely jen proto, že nemají potřebné zázemí. Menopauza není stav napořád, je to jen období, kterým se dá úspěšně projít,“ uzavírá zakladatelka Esthé Life.
Jak extrémní pracovní stres zhoršuje hormonální výkyvy? Proč tělo vnímá moderní trendy, jako je přerušovaný půst, často jako další stresor? A jak konkrétně může management podpořit ženy ve vedení, aniž by narušil jejich soukromí? Poslechněte si celý rozhovor s Lucií Šindelářovou a Terezou Agnew v podcastu Trendy v udržitelnosti.