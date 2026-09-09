Poslanci se chystají oslabit ochranu dlužníků. Účet zaplatí chudší rodiny
Výbava prvňáčka stojí zhruba 3 300 korun, skoro polovinu spolkne aktovka. Nečekaný výdaj 16 800 korun nezvládne zaplatit pětina českých domácností a u samoživitelů s dětmi je podle ČSÚ příjmovou chudobou ohrožena víc než třetina. Kdo nemá rezervu, řeší nepředvídané výdaje půjčkou.
Sněmovna teď ve třetím čtení rozhodne, jestli rodinám, kterým poskytovatel půjčil bez řádného prověření, zůstane dnešní zákonná ochrana – nebo jestli následky chyby věřitele ponesou samy.
Na školní výbavu si podle veřejně dostupných zdrojů půjčují asi 3 % rodičů, mezi mladými do 24 let téměř 7 %, nejčastěji do 5 000 korun. Malá půjčka ale dopadá na nejméně připravenou skupinu. Podle Indexu NeplatUroky.cz, který sleduje právě nízkopříjmové domácnosti, si finanční rezervu tvoří jen 35 % lidí bez maturity oproti 65 % lidí s maturitou. V celé populaci je příjmovou chudobou ohroženo 9,6 % lidí, mezi neúplnými rodinami s dětmi 34,1 %. A právě na ně padá září s celým seznamem najednou: výbava, kroužky, obědy. Nebankovním poskytovatelům přitom vůbec nevěří 76,6 % lidí s nízkými příjmy. Sahají po nich, až když je banka odmítne a peníze jsou potřeba hned. Podmínky takových úvěrů tomu odpovídají.
Z pětitisícové půjčky umí vyrůst spirála
Dluhová spirála nezačíná velkým úvěrem, ale malým. Půjčka na aktovku, pokuta za opožděnou splátku, druhá půjčka na splacení první. S komplikacemi při splácení se potkala téměř polovina nebankovních dlužníků ve vzorku Indexu, nejčastěji kvůli ztrátě příjmu, nečekaným výdajům, penále a vysokým úrokům. Zvenčí taková domácnost dlouho vypadá úvěruschopná: každá půjčka je splacena, jenže jen proto, že ji nahradila další. Obava z dluhové spirály letos vzrostla o 5,6 procentního bodu na 54 %; co ten pojem přesně znamená, ale ví jen 43 % lidí. Past pomáhá skrývat i nesrozumitelnost čísel. RPSN, jediný údaj, který řekne, kolik půjčka doopravdy stojí, přesně chápe 41 % lidí, mezi lidmi bez maturity 34 %. Patří sem i nákupy na splátky u pokladny; právně jde o spotřebitelský úvěr, i když mu tak doma nikdo neříká.
„Dluhová spirála, kterou u klientů vídáme, začíná typicky částkou pod deset tisíc. Zákon už dnes ukládá poskytovateli úvěru ověřit, že žadatel může splácet. Když to neudělá, je smlouva neplatná a lze z ní získat zpět nejenom neoprávněné úroky, ale i poplatky a penále, které klientům mohou pomoci dluhovou spirálu zastavit,“ říká advokát Tomáš Krejčí z kanceláře Krejčí, Rajf & partneři, která stojí za projektem NeplatUroky.cz.
Tomáš Krejčí |
Novela míří do třetího čtení. Za chybu poskytovatele má nově platit klient
Novelu zákona o spotřebitelském úvěru (sněmovní tisk 145) čeká ve sněmovně třetí čtení. Přináší i dobré věci: stropy cen půjček, přísnější pravidla pro reklamu a pro bezúročné splátky a odložené platby. Obsahuje ale větu, která obrací dnešní základní pojistku. Dnes platí jednoduché pravidlo: kdo půjčuje, musí si předem ověřit, že klient zvládne splácet, protože je ve vztahu silnější stranou. Když to neudělá, je smlouva neplatná a klient vrací jen vypůjčené peníze, úroky a poplatky ne. Tak dnes rozhoduje Finanční arbitr i Soudní dvůr EU. Vládní návrh do zákona vkládá větu, podle níž smlouva může zůstat v platnosti, i když poskytovatel klienta řádně neprověřil – stačí, když se zpětně dovodí, že úvěr poskytnout mohl. Poskytovatel by tedy pravidla porušil, a o úroky ani poplatky by nepřišel. Následky jeho chyby by nesl klient.
Jeden z poslaneckých pozměňovacích návrhů by vládní větu nahradil ještě tvrdším pravidlem. O rodině, která běžnou půjčku úplně splatila nebo úvěr na bydlení splácela aspoň 18 měsíců, by zákon automaticky předpokládal, že na půjčku měla. Opak by po letech musela dokazovat sama, třeba doklady o platbách v hotovosti nebo o pomoci příbuzných, které už dávno nemá. Nejtvrději by to dopadlo na už splacené smlouvy a na nízkopříjmové domácnosti. Další, kompromisní návrh důkazní nerovnost jen zmírňuje, dnešní ochranu nevrací. Na stole je ale i návrh, který spornou větu jednoduše škrtá a ochranu nechává, jak platí dnes. Pokud sněmovna ochranu oslabí, poslední šancí na opravu bude Senát. Rodinám, které bez půjčky září nezvládnou, mezitím pomůže pár kroků: půjčit si jednou a co nejméně, nechat si předem ukázat celkovou částku, kterou zaplatí, a schovat si smlouvu i doklady o příjmech a výdajích z doby podpisu, včetně dalších půjček, které splácejí.
„Prověřit klienta před podpisem je zákonná povinnost poskytovatele – a když ji poruší, má nést následky on, ne rodina, které půjčil. Poslanci mohou spornou větu škrtnout a nechat ochranu tak, jak platí dnes. A rodinám radím: ať hlasování dopadne jakkoli, schovejte si smlouvu a nechte si ji zdarma prověřit, i tu už splacenou,“ uzavírá Tomáš Krejčí.
Co hrozí nízkopříjmovým rodinám
• Spor se přesune od otázky, co poskytovatel před podpisem ověřil, ke zpětné rekonstrukci příjmů a výdajů rodiny po letech.
• Rodiny s platbami v hotovosti, nepravidelnými příjmy nebo pomocí příbuzných takové doklady po letech obvykle nemají.
• Splacení samo nic nedokazuje: úvěr šlo splatit další půjčkou, prodejem majetku nebo životem pod existenčním minimem.
• Slabší sankce snižuje motivaci poskytovatele odmítnout úvěr, který klient nezvládne – právě tím se otevírá prostor pro dluhovou spirálu.
Slabší sankce snižuje motivaci poskytovatele odmítnout úvěr, který klient nezvládne – právě tím se otevírá prostor pro dluhovou spirálu. Spor se přesune od otázky, co poskytovatel před podpisem ověřil, ke zpětné rekonstrukci příjmů a výdajů rodiny po letech. Rodiny s platbami v hotovosti, nepravidelnými příjmy nebo pomocí příbuzných takové doklady obvykle nemají. Splacení samo nic nedokazuje: úvěr šlo splatit další půjčkou, prodejem majetku nebo životem pod existenčním minimem.
Modelový příklad: Jak návrh roztočí spirálu
Září: Samoživitelka se dvěma dětmi si půjčí 5 000 Kč na školní výbavu. Poskytovatel si její výdaje a další závazky řádně neprověří.
Říjen: Nevyjde jí směna, splátku nestihne, naskočí penále. Na splacení první půjčky si vezme druhou, 8 000 Kč u jiné společnosti.
Prosinec: Třetí půjčka splácí druhou. Každá smlouva je „formálně splacena“ – jenže jen proto, že ji nahradila další, a celkový dluh vyrostl.
Podle dnešního zákona může soud říct: poskytovatel pochybil, smlouva je neplatná, úroky a poplatky se vracejí.
Podle vládního návrhu smlouva obstojí, když se zpětně dovodí, že úvěr „mohl být poskytnut“.
Podle tvrdšího poslaneckého návrhu se každá splacená půjčka v řetězu navíc počítá jako důkaz, že na ni měla – a opak by musela prokázat ona, doklady, které nemá.
O Indexu NeplatUroky.cz
Index NeplatUroky.cz je souhrnný ukazatel rizik nebankovních úvěrů pro nízkopříjmové domácnosti. Skládá se ze čtyř oblastí: důvěra v poskytovatele, zkušenost se splácením, povědomí o rizicích a finanční gramotnost. Hodnotí se jako ve škole, kde 1 je nejlepší a 5 nejhorší. Pro projekt NeplatUroky.cz průzkum realizovalo BEHAVIO. Kvantitativní výzkum, forma dotazování CAWI. Sběr dat 1H 2026, 700 respondentů, reprezentativní vzorek online populace lidí s nižším příjmem (do 20 500 Kč čistého na osobu v domácnosti). Příjmová hranice se oproti vlně 2025 (do 17 000 Kč) valorizovala kvůli inflaci a růstu minimální mzdy, aby zůstala zachována stejně definovaná cílová skupina; meziroční srovnání je proto legitimní.