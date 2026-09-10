Praha má flotilu, na kterou může být hrdá
Při pohledu na hladinu Vltavy a siluetu Karlova mostu se zdá, že je všechno při starém. Výletní lodě plynule vozí turisty i místní, tak jako před desítkami let. Pod palubami a v celém přístupu k říční dopravě se ale mezitím změnil téměř celý svět.
Zatímco veřejná debata často řeší dopravu na silnicích nebo kolejích, na řece se odehrává tichá technologická revoluce. Bez velkých kampaní a mediálního rozruchu investovali provozovatelé osobních lodí stovky milionů korun do modernizace svých plavidel, strojoven i zázemí na nábřeží. Výsledkem je flotila, která dnes patří k nejmodernějším svého druhu ve střední Evropě.
Nejvýraznějším symbolem tohoto přerodu jsou elektrické lodě. Vltavu dnes brázdí sedm plně elektrických plavidel, mezi nimiž nechybí ani unikátní katamarány. Nejde o žádnou futuristickou vizi načrtnutou na rýsovacím prkně, ani o dotovaný pokusný projekt na jedno léto. Je to tvrdá, fungující realita každodenního provozu v centru velkoměsta.
Více než 700 tisíc lidí ročně tak nastupuje na palubu a zažívá plavbu bez lokálních emisí a hluku. V historickém jádru, kde se lodě proplétají jen pár metrů od přeplněných náplavek, obytných domů a zahrádek restaurací, to hraje obrovskou roli. Absence výfukových zplodin a dunění motorů mění atmosféru celé řeky i jejího bezprostředního okolí.
Transformace za desítky milionů
Bylo by ale chybou zúžit celou proměnu jen na elektřinu. Lodní doprava nefunguje tak, že se každé plavidlo jednoduše „přepne do zásuvky“. Každá loď je technický originál. Záleží na její konstrukci, stáří, výkonu i způsobu provozu.
Proto se na Vltavě děje něco mnohem komplexnějšího, systematická modernizace. Tam, kde elektřina naráží na fyzikální nebo prostorové limity, nastupuje hybridní pohon, výměna motoru za čistší variantu nebo instalace špičkových generátorů. Drtivá většina flotily už potichu prošla náročnou remotorizací na emisní standard Stage IIIa. U některých lodí dokonce pracují generátory plnící ještě přísnější normu Stage V.
Pro cestujícího na palubě je to neviditelný detail. Pro majitele lodi jde o gigantický zásah. Vyměnit hlavní pohonnou jednotku neznamená přivézt ji v dodávce a do pátku ji namontovat. Znamená to složitou projektovou přípravu, dlouhou odstávku a investice v řádu milionů až desítek milionů korun za jedinou loď. A co je pro pražskou realitu nejdůležitější: celou tuto transformaci hradí provozovatelé ze svého.
Modernizace navíc neznamená zahušťování provozu. Pražští loďaři se drží pravidla kus za kus. Když na hladinu dosedne nová loď, starší plavidlo z řeky mizí. Cílem je zvedat kvalitu, nikoliv kvantitu.
Nejen lodě, ale i zeleň v přístavištích
Proměna se navíc netýká pouze samotných lodí. Mění se také tvář nábřeží a říční infrastruktury. Nástupní můstky a pontony už dávno neslouží jen jako technické zázemí pro cestující. Na některých místech se stávají přirozenou součástí veřejného prostoru. Přibývá zeleň, stromy, místa k posezení i příjemnější kontakt s vodou.
V hustě zastavěném centru města získávají podobné úpravy stále větší význam. Zeleň na pontonech nepůsobí pouze esteticky. Pomáhá zlepšovat mikroklima a během letních veder dokáže okolní prostředí ochladit o několik stupňů. To je přínos, který nevyužívají jen cestující, ale všichni, kdo se po náplavkách pohybují. Řeka se tak postupně vrací do role aktivní součásti městského života.
Tento technologický a urbanistický náskok nyní dostává ještě akademické razítko. Během Smart Cities Symposium Prague 2026 podepsal největší pražský provozovatel lodní dopravy (Prague Boats) s Fakultou dopravní ČVUT a Českým institutem informatiky, robotiky a kybernetiky dohodu o spolupráci. Vltava se díky ní mění v takzvaný Living Lab, živou laboratoř.
Vědci a studenti nebudou modelovat dopravní situace pouze v učebnách, ale získají přístup k živým datům, fungující elektrické flotile a reálnému zázemí. Budou v praxi zkoušet digitální řízení, novou energetiku i napojení říční dopravy na zbytek chytrého města.
Právě v tom je síla pražského příběhu. Praha nezačíná od nuly. Už dnes má něco, co řada jiných měst teprve složitě plánuje: živý provoz, modernizovanou flotilu a konkrétní zkušenost s tišší a čistší říční dopravou v historickém centru. Nemusí si tak vybírat mezi živou řekou a moderním provozem. Může mít obojí. Řeku, která žije, slouží lidem a zároveň se posouvá technologicky dopředu.